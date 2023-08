Sin medias tintas

¡El tache a libros de texto!

Es una Capital “chocante”

Mínimo alcohol en choques

Persiste déficit de camiones

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡El tache a libros de texto!…Y sin lugar a dudas que uno de los temas del momento, es la reprobación de la que han sido objeto los nuevos libros de texto gratuitos que habrán de usarse en el ya próximo ciclo escolar a iniciar el 28 del presente mes de agosto, pues ha sido tal la polémica, que a partir de este martes habrá unas conferencias vespertinas, al estilo de la mañaneras, en aras de defenderlos. ¡De ese pelo!

A ese grado ha llegado la controversia y el rechazo generalizado por la aberración que consideran que son esos ejemplares escolares con los que advierten que pretenden adoctrinar ideológica y políticamente a las nuevas generaciones por parte del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que encabeza el “Presi”, Manuel López Obrador, y es por lo que adelantara que con esas explicaciones analizarán su contenido.

Por ese motivo a quienes desde hoy estarán “mandando al matadero”, o a defender lo indefendible, como son esos remiendos de libritos calificados de socialista, es a la “florero” de la SEP, Leticia Ramírez, y a “especialistas” en esa materia; entre los que esperan esté el encargado de elaborarlos, como es el venezolano, Sady Loaiza, que trabajó en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. ¡Esa es la mala influencia!

No por nada es que ya sean catalogados de ser como un “virus comunista” esparcido y promovido a través de esa vía academica, por los antecedentes socialistoides con lo que cuenta Loaiza Escalona, que ahora cobra como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), al lado de Ramírez Amaya; eso aunado a las múltiples fallas garrafales que presentan en sus temáticas.

Pero con todo y eso AMLO asegura que: “Pueden ser perfectibles, pero están bien hechos, sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Pero va a seguir la polémica y qué bueno también, porque eso va a ayudar mucho al debate y les vamos a ganar, de una vez se los puedo anticipar porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria”. ¡Así la cerrazón!

De ahí que ya algunos gobernadores y asociaciones se ampararan contra su distribución, al no ser aptos para la enseñanza, por darle prioridad a materias como la sexualidad, política y demás, pero de una manera muy burda, y pasando a segundo término lo que son las matemáticas, español y biología, para ahora privilegiar la ideaología, aunque López diga que es para: “Ponerlos en correspondencia con la nueva realidad”. ¡Ajá!

Sin embargo al cuestionársele de que si los mandatarios estatales tienen facultades para frenarlos aseguró que: “No podrían hacerlo, pero tampoco es como este asunto de prohibirme hablar, no vamos a entrar nosotros en polémica, es una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional”, por lo que así está el amachamiento y el nuevo enfrentamiento, ahora en el terreno educativo. ¡Mínimo!

En tanto que a nivel local, y como era de esperarse, el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, ya salió a “querer a tapar el sol con un dedo”, al manejar que dicho librerío se hizo tomando como ejemplo a los países que están más desarrollados en ese ámbito, por lo que ya nomás faltó que dijera que se refería a Venezuela, Bolivía y Perú, que son de la misma “línea” de la 4T. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es una Capital “chocante”…Aunque ya no es niguna novedad, pero la que sí que está para alarmar, es la estadística que acaba de aflorar, de que Hermosillo es la segunda ciudad a nivel nacional con más accidentes de tránsito terrestre en el 2022, por lo que se encuentra en el “Top 10” de los municipios con más muertes por percances viales registrados ese año, según datos de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Lo que traducido al español significa que así de cafres son los hermosillenses a la hora de manejar, o de “aplastarle la chancla” a los carros en los que se desplazan, porque en base a información retomada del INEGI, revela que el año pasado la Capital sonorense presentó un total de 12 mil 711 de esas accidentadas, colocando a la Ciudad del Sol en el segundo puesto, sólo superada por Monterrey, con 28 mil 974. ¡Tómala!

Y como una cosa lleva a otra, lo que es la “Capirucha” hermosillense también aparece entre las diez municipalidades con más muertos por ese motivo en ese periodo, al sumar 60 personas que perdieron la vida, de las cuales el 21.7% fueron por choques de vehículo; el 25% colisión con peatón -atropellamientos-; 10% por impacto con objeto fijo; 18.3% y 13.3% por encontronazo con motociclistas y ciclistas. ¡Órale!

O séase que así está ese chocante saldo con el que se está mandando un mal mensaje, no obstante y que los municipios con más mortandad por esa causal vial sean Tijuana, Baja California, con 102 casos; seguido por Ciudad Juárez, Chihuahua, con 90; y Chihuahua, Chihuahua, y Guadalajara, Jalisco, con 80 cada una, por lo que a ese nivel es al que ya se está llegando, y no precisamente para bien. ¡Ni más ni menos!

En lo que cabe aclarar que también influye el que “Hornosío” sea una localidad que no cuenta con las condiciones para circular a velocidad, como una y otra vez lo han advertido los operadores del Departamento de Tránsito Municipal, entre los que están su titular, Sergio Valdez López, y para prueba está el que ayer en el regreso a clases de las universidades y la burocracia estatal se generó un caos en las vialidades del Centro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mínimo alcohol en choques…Ahora sí que al que los últimos números ventilados con relación a los accidentes de tránsito le están dando la razón, es al presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Sonora (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, al demostrarse que son causas distintas al alcohol las que los provocan, como reiteradamente lo han asegurado los de esa organización.

Tan es así que para quien dude de lo anterior está el hecho de que de los 11 mil 209 choquezazos ocurridos en Hermosillo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, sólo en 82 estuvieron involucradas las bebidas alcohólicas, lo que representa apenas el 0.7%, por en su mayoría los motivos ser el exceso de velocidad, la distracción, el uso del celular, y una serie de factores como pasarse un alto, un semáforo y demás. ¡Qué tal!

No en balde es por lo que Lira Valenzuela apuntillara que: “Pero ¿qué es lo que pasa?, que esas multas no son onerosas. El dinero está en la supuesta conducción punible”, al aseverar que: “Las detenciones que por ello hacen los policías “manchan” la ciudad, tienen afectaciones económicas y lastiman el turismo, algo que las autoridades “no han querido entender”, por lo que así estuvo la recriminación, y no es para menos. ¡Palos!

Es por lo que una de las constantes propuestas de la Canirac ha sido que en el margen del .04 al .08 gramos de alcohol en 210 litros de aire expirado que se haga, en la primera vez sólo haya una llamada de atención, pero sin caer en una multa económica; porque la actual Ley de alcoholemia determina que los grados de alcohol para ser catalogado como en estado de ebriedad implica .04 gramos, equivalente a dos cervezas. ¡A ese grado!

Eso explica porque Manuel señalara que la instancia municipal debe de considerar la diferencia que hay entre aliento alcohólico y el estar borracho, lamentándose que hasta ahora han hecho “oídos sordos” a los argumentos que una y otra vez han expuesto, e incluso a una carta que en su momento firmaran once organismos empresariales, y que le enviaron al Congreso para que se regrese al .08 que estaba antes. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Persiste déficit de camiones…Para que vean como los camiones urbanos siguen sin darse abasto para responder a la demanda de los usuaarios, para evidencia está la recomendación que desde ya está haciendo el de la Asociación Civil Vigilantes de Transporte, Alfonso López Villa, para que el estudiantado que ayer regresara a las universidades mejor consiga “raites” porque no hay las unidades necesarias. ¡Ñácas!

Más menos así es el llamado que les están haciendo a los universitarios para que busquen otras opciones de traslado, porque los que entran a las 7:00 horas de la mañana muy seguramente van a llegar tarde a su clase, si se parte de que en Hermosillo se requiere de más de 400 ruleteros circulando, pero en la actualidad son alrededor de 330 los que transitan como “sardinas”, o llenos, como consecuencia de ese déficit que hay.

Para el caso es que López Villa les hablara en claro, al manejarles que no les quedará “díotra” más que el levantarse más temprano para “agarrar” camión, o en su defecto coordinarse con compañeros que vayan al mismo destino y puedan compartir un auto, o un servicio de transporte por aplicación, porque lo que es hoy por hoy el transporte urbano no ser una alternativa para transportarse y llegar en tiempo y forma. ¡Pácatelas!

Por ser una deficiencia que Alfonso asienta que tenderá a “empíorar” aún más, una vez que en poco menos de un mes regresen los alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria, pero en contraparte el fantasmal del Instituto de Movilidad estatal, Carlos Sosa Castañeda, ¡bien gracias!, por hasta ahora no haber dicho está boca y responsabilidad es mía, al para nada implementar un plan preventivo, o algo que se le parezca. ¡Ups!

Al López sostener que: “La cantidad de camiones no es suficiente, y es algo que lo regula el Gobierno, no tiene nada que ver con los prestadores de servicios, si el Gobierno decide meter más camiones, nada más que diga y pueden circular más unidades”, por lo que así está la falta de operatividad, en un servicio que es elemental para la población de a pie, y que como nunca ha ido en reversa, o para atrás como el cangrejo.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook