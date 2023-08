Sin medias tintas

“No atienden” la rickettsia

¡Otro plantón ante Palacio!

Ahora se maten los de la GN

Beneficia a todos el Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡El tache a libros de texto!…Y el que ha seguido al alza, sin que hagan nada como lo demandan las letales circunstancias, es el mal de la rickettsia, o fiebre manchada, que es un padecimiento transmitido por la mordedura de una garrapata o güina, como lo prueba que el Estado permanezca en primer lugar a nivel nacional en número de casos por segundo año consecutivo, con un total de 67, y 38 muertes. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Salud estatal, que abarca del 23 al 29 de julio pasado, en la Entidad se han registrado el 29% de todos los infectados detectados en el País; seguido de Chihuahua con el 24%; y Nuevo León con el 22%; mientras que otros Estados aparecen con cantidades que no rebasan el 10%, como Coahuila, Sinaloa, Durango, Puebla, Veracruz y Yucatán. ¡Así el dato!

Sin embargo lo más grave del caso, o de esa mala sintomatología, es que la región sonorense ya llegó una letalidad de 57%, presentándose la mayor incidencia de decesos por esa causa en Hermosillo, con 26; en tanto que Cajeme suma tres; Etchojoa y Empalme contabilizan dos cada uno; mientras que en Magdalena, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, y Puerto Peñasco se ha registrado uno, respectivamente. ¡Pácatelas!

Y para el caso precisan que de las 38 víctimas mortales que han tenido lugar hasta ahora por estos lares, 29 ocurrieron en personas sanas y sin comorbilidades, mientras que el resto tenían afectaciones como diabetes, hipertensión, u otros problemas en su salud física; resaltando que entre los grupos poblacionales con más muertos están los de 15 a 19 años, y de 55 a 59, de ahí que sean las edades de mayor riesgo. ¡Zaz!

Pero en tanto que Sonora continúa dando la mala nota, en cuanto a la rickettsiosis en todo México, al ser un padecimiento infecciosos causado por al menos ocho especies de bacterias del género de la rickettsia, y que se asocia a malas condiciones higiénicas, de ahí que sea contagiada por las garrapatas que están en los perros y gatos, pero también en la maleza y tierra, nomás no se ha visto una estrategia preventiva. ¡Vóitelas!

Si se toma en cuenta que el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, lo que es hasta ahora, y pesar de los pesares, no se ha dignado a implementar una campaña de prevención como lo requieren esas insaludables condiciones causadas por una enfermedad, cuyos síntomas más comunes son dolor de cabeza, fiebre, sarpullido en el cuerpo y malestar en general, que pueden llegar a desencadenar en la muerte. ¡A ese grado!

Cuando era como para que Alomía y compañía ya estuvieran advirtiendo por todos los medios del peligro que hoy en día representa el tener contacto con los chuchos y gatúbelos, sobre todo en estos tiempos de calor, que es cuando más cunden esos parásitos, de ahí la importancia de tener aseadas a esas mascotas, así como el revisarles las orejas, patas y cola, para descartar o confirmar la presencia de esos bichos. ¡Cuando menos!

Aunque principalmente para mandar el mensaje de que es de vida o muerte el atenderse en lo primeros tres días en los que se sospeche que están contaminados, porque pasado ese tiempo es más difícil el vivir para contarlo, por ya ser menos probable que les haga efecto el tratamiento médico que les suministran a los enfermos, pero ni así consisderan que “se ha puesto las pilas” el por algo tachado de negligente de José Luis.

¡Otro plantón ante Palacio!…Donde han continuado los estirones y plantones, es entre los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Stecbs), presidido por Eleazar Herrera, luego de que ahora en pleno martes se manifestaran frente al Palacio de Gobierno para solicitar el pago de una alza salarial del 8% que les aprobaran en febrero pasado. ¡Palos!

Pues en base a lo denunciado por los manifestantes con pancartas en mano, según esto desde 1 de febrero se les debe un aumento de sueldo, a raíz de un anuncio que hiciera el “Prejidente”, Andrés Manuel López Obrador, pero del que hasta hoy no han visto nada claro, y es por lo que una vez más salieran a protestar para que les cumplan lo prometido, que a como son los de la administración de la 4T, todavía está por verse.

Ya que según lo adelantado y expresado por Herrera Araujo: “La idea de manifestarnos es que se nos pudiera pagar el 30 de agosto y ahorita esperamos al Gobernador para que haga las gestiones pertinentes y que se nos haga el pago”, si se analiza que es un incumplimiento que le compete a la instancia gubernamental federal, de ahí que sólo están recurriendo a Alfonso Durazo para que medie por ellos. ¡Ese es el plan!

Es por lo que ayer alrededor de medio centenar de empleados afiliados al Stecbs esperaban a Durazo Montaño en las afueras del citado edificio oficial en el que despacha, con la intención de pactar una posible reunión para plantearle de primera mano y de viva voz esa exigencia, y sin que se viera que el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, hubiera mandado algún emisario para desactivar ese movimiento. ¡Ajá!

Con lo que una vez más se volvió a evidenciar que ha faltado operatividad política, como para evitar que esas demandas lleguen a ese extremo, o a niveles de protesta, cuando se supone que es algo a lo que se le puede dar curso mediante una mesa de diálogo, pero al parecer es una alternativa de negociación que no se está poniendo en práctica, como para que reiteradamente esté pasando eso. ¡Ni más ni menos!

Ahora se matan los de la GN…Por si algo faltara, ahora afloró que entre los que se están matando, es entre quienes forman parte de la tan llevada y traída Guardia Nacional (GN), luego de que trascendiera el asesinato de un teniente de esa institución de “seguridad”, identificado como Celso, de 49 años de edad, a manos de otro oficial, en un trágico hecho ocurrido en el Cuartel ubicado en Pitiquito. ¡De ese tamaño!

En lo que es un homicidio que tuviera lugar el pasado “San Lunes”, a las 14:00 horas de la tarde, en las instalaciones militares de esa corporación, cuando dizque los involucrados en ese fatídico sueceso protagonizaron una discusión que derivó en que “se caldearan” los ánimos, y es cuando el agresor disparó su arma de cargo contra el ahora occiso, a quien impactó en el tórax, con lo que propició que muriera. ¡Tómala!

Aun así, y no obstante que el homicida baleara y matara a su superior, sospechosamente no se hizo pública su identidad, al no darse a conocer su nombre, con todo y que de inmediato fuera sometido por sus compañeros, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Francisco Sergio Méndez, quien extrañamente no había dicho ni media palabra al respecto. ¡Ups!

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fugo, el que esa “clase” de acontecimientos siguen acrecentando el descrádito de la GN, y más porque en esta ocasión ya llegó a la fatalidad, cuando se supone que el enemigo está en el exterior, y no al interior, por lo que habría que ver qué es lo llevó al hoy asesino el atentar contra uno de sus mismos miembros, al no creerse que haya sido por una simple discusión. ¿Qué no?

De ahí que habrá que checar si Méndez “suelta prenda”, en torno a las investigaciones que ya llevan a cabo sobre ese atentado, para que se revele el móvil de ese ahora sí que “fuego amigo” que dejara un muerto, porque lo que son los jefes de jefes de esa mal afamado ente de “inseguridad”, simplemente se manejan en la opacaidad, y que es por lo que de su creacción dejan mucho que desear, y no precisamente para bien. ¡Ouch!

Beneficia a todos el Alcalde…Quien ha seguido llevando beneficios a todos lados, y más allá de la zona urbana de Hermosillo, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para quien dude lo anterior ahí tienen que ahora recién realizara su décima segunda gira de trabajo por el Poblado Miguel Alemán, para anunciar la pavimentación de la calle Francisco Eusebio Kino, con una inversión de $12 millones 852 mil 793 pesos.

Razón por lo que Astizarán Gutiérrez ponderara que: “Como Presidente Municipal siempre he tenido muy claro que la mejor manera de corresponder a la confianza es con resultados, pero también con presencia”, al resaltar que: “Estamos aquí con esta obra para corresponder a la confianza, para decirles que no se nos olvida quién nos puso y para qué estamos”, destacando que esa pavimentada quedaría para el venidero diciembre.

En ese sentido “El Toño” Astiazarán hizo notar que ese nuevo pavimento en la mencionada vialidad recorrerá 1.8 kilómetros, el cual incluirá la asfaltada de todos los accesos que la comunican con la carretera 100, de la que es paralela, beneficiando directamente a los residentes de las colonias Pueblo Nuevo, 26 de Octubre, Jesús García, Luis D. Colosio y Manuel J. Clouthier, además de los habitantes en general. ¡Qué tal!

Eso porque dichos trabajos de asfalto en esa rúa, localizada entre las calles 12 de Octubre y Juan G. Cabral, influirán en la contención de inundaciones en esa zona, lo que mejorará la conectividad y favorecerá la imagen, así como la creación de un espacio digno para la exposición y venta de los artículos de los artesanos locales, con lo que ahora sí que “matarán varios pájaros de una sola pedrada”, como dice el dicho. ¡Mínimo!

Y tan Astiazarán está dando muestras de ir por más, que ahí mismo ante los presentes les anticipó que muy pronto regresaría para llevárles una jornada del Miércoles Ciudadano, en cuyo marco entregaría más equipamiento para esa comunidad de la Costa de Hermosillo, sobre todo en materia de seguridad, lo que fue música para los oídos del comisario, Arturo Contreras, al que le reconoció su chamba. ¿Cómo ven?

