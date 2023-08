Sin medias tintas

+ “La libra líder” del PRI

+ “Desaparece” un agente

+ ¡Exhibe fuego a talleres!

+ “Espaldarazo” a Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

“La libra líder” del PRI…El que hizo valedero aquello de que hay que cuidarse de la aguas mansas, por la buena impresión que causara, es Luis Miguel Vargas, el dirigente del PRI Hermosillo, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, y a la que por cierto ahora sí acudió su líder y fundador, Carlos “El Kaly” Rodríguez, y con una talante más saludable. ¡De ese pelo!

Y es que la exposición y visión de Vargas Delgado sí que generó un positivo impacto, a la hora de hablar de la realidad política que vive hoy en día el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al reconocer que no se puede tapar el sol con un dedo, respecto a que se alejó de las causas de la gente, al dejar de hacer lo que saben operar, y es por lo que hoy en día están en una etapa de sobrevivencia y resurgimiento. ¿Cómo ven?

Es por lo que el homónimo del cantante Luis Miguel señalara con todas sus letras, que desde el pasado mes de abril en que asumiera esa dirigencia, junto a la Secretaria General, Blanca Colosio, que lleva en la sangre el ADN priísta, en los primeros 100 días se han abocado a realizar una reflexión de lo que ha fallado, y lo que hay que mejorar, pero además fomentando una reconciliación interna, para salir en busca de la externa. ¡Zaz!

Pero eso sin dejar de chambear, al manejar el dato de que en ese lapso ya han renovado más de 100 seccionales de los 417 que hay en la Capital hermosillense, mediante una estrategia de volver a tocar las puertas de las bases en las calles, pero también la de los diferentes actores políticos, como parte de un plan para sumar, y ya no seguir restando, aclarando que él está llegando a hacer política y no politiquería. ¡Ups!

Eso al resaltar que se considera un político de carrera, pero también “de barro” y de barrio, por provenir de la lucha social, como lo exhibe que durante el mandato del ex gobernador panista, Guillermo Padrés, fuera uno de los liderazgos del movimiento denominado de Los Malnacidos, que en esa época se opusiera al impositivo cobro de la onerosa tenencia vehicular, y cuyo acierto es que lograron eliminar ese impue$to. ¡Tómala!

De ahí que Vargas manifestara ser de la idea, de que el tricolor debe volver a las colonias, como siempre lo hiciera, al asegurar que el PRI no erró como partido, sino como gobierno, por las malas decisiones que se tomaron en su momento, y es lo que le da confianza y lo hace abrigar esperanzas, de que las condiciones están dadas para que vuelva a triunfarse en la Ciudad del Sol, de cara al próximo proceso electoral del 2024.

Al recordar que como parte de la alianza que conformaran con el PAN y PRD, al actual alcalde Antonio Astiazarán le aportaron 70 mil votos para que alcanzara la victoria, como recién se los reconociera, ante lo que resaltara que esa es una muestra de la fuerza que tienen, pero sin dormirse en sus laureles, y es por lo que hoy más que nunca están “picando piedra” polaca, que es su especialidad, como es lo territorial. ¡Qué tal!

Lo anterior contrario a los que piensan que el ex Revolucionario ya esté en las últimas, por a su juicio no ser la primera vez que “lo han dado por muerto”, como cuando se perdiera la Presidencia de la República ante Vicente Fox, o la gubernatura ante “El Memo” Padrés, pero aun así siempre ha resurgido como el Ave Fénix, y es a lo que de nuevo le están apostando Miguel y compañía, que andan en la talacha de campo. ¡Mínimo!

Pues sostienen hoy en día existe un malestar en la sociedad, y es la oportunidad para abanderar las demandas sociales que no se están retomando, en aras de despertar a las mayorías para hacer que salga a votar, porque si se tiene una votación arriba del 55% habrá más probabilidades de ganar; a la par de que aclarara que con su actual posición no se “sacó la rifa del tigre”, por verla como una opción para servir y retribuir a ese nivel.

“Desaparece” un agente…Una vez más volvió a demostrarse que en casa de herrero azadón de palo, como dice el dicho, por como la esposa de un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) asignado a Hermosillo, dependiente de la Fiscalía Estatal, denunciara su desaparición en las redes sociales, pero sin que las autoridadades de esa corporación hayan emitido un comunicado tocante a eso.

Porque de acuerdo a los versión ventilada por la cónyuge del elemento policial “perdido”, identificado como Ramón Ángel, la última comunicación que tuvo con él fue el pasado domingo en la noche, para después ya no saber sobre su paradero, como “si se lo hubiera “tragado la tierra”, pero sin que el titular de la AMIC, Juan Carlos Flores, se haya pronunciado sobre ese hecho, a pesar del reporte que ella hiciera. ¡Vóitelas!

Ya que en base a lo narrado por su pareja, el pasado “dormingo” el esfumado policía llegó a su casa poco después del mediodía, y posteriormente, tras comer y descansar un rato, se vistió con su uniforme y le comunicó que tenía que salir a realizar un trabajo, para luego cerca de las 21:30 horas llamarle por teléfono y avisarle que ya iba de regreso, y preguntarle si necesitaba que le llevara algo, a lo que le dijo que no.

Sin embargo las horas pasaron y el integrante de ese ente policial nomás no llegó, por lo que optó por acudir a buscarlo a su centro de empleo, donde le informaron que no había asistido a laborar, y de eso hasta ayer ya habían transcurrido más de tres días, sin que Flores y sus huestes hubieran hecho pública esa extraña desaparecida, mínimamente para decir que cuando menos estaban investigando. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta que “el pitazo” tiene toda la formalidad del caso, por no haberlo hecho cualquier persona, o “perico de los palotes”, sino con quien tiene una relación matrimonial, y que desde el día en que desaparació lo ha estado buscando, sin que los jefes de la institución policíaca a la que pertenece le hayan dado una razón, lo que aquí y en China es toda una ironía, lo que hace sospechar que algo raro hay. ¿Qué no?

¡Exhibe fuego a talleres!…Como reiteradamente se ha evidenciado, los que siguen siendo un peligro son los talleres improvisados que operan entre las casas de los diferentes barrios, y para prueba está el que ahora ayer al mediodía se incendiera uno que funcionaba en la calle Ley 57, entre Piña y Victoria, por lo que varios vecinos tuvieron que desalojar sus domicilios, después de escuchar varias explosiones. ¡Órale!

A ese grado estuvo ese siniestro incendiario, de ahí que se hiciera necesaria la presencia de dos cisternas del Departamento de Bomberos para sofocar el fuego, a raíz de que fueran consumidos los aceitosos y grasosos desechos que ahí se ecnontraban, lo que dejó un saldo de un par de hogares parcialmente dañados, así como un carro tipo camioneta, y la evacuación de los vecinos que habitan en las áreas aledañas a esa zona. ¡Palos!

Con todo y que trascendiera que los estragos pudieron haber sido mayores, porque en el interior de ese tallercito “hechizo” había varios automóviles que no resultaron afectados por la rápida intervención de los “tragahumos”, porque de lo contrario tal vez las llamas se habrían extendido, después de que se comentara que al parecer, “bajita la mano”, al menos explotaron unos cinco tambos de gas de refrigeración. ¡Glúp!

Ahora habría que ver si ese negocio de reparación “balín”, por lo informal del mismo, contaba con los respectivos permisos para realizar su labor, que lo más seguro es que no, porque en la mayoría de los casos los aperturan a la buena de Dios, aprovechándose de la deficiente inspección que hay por parte de la Unidad de “Desprotección” Civil Municipal, Ciude y demás instancias, y es por eso de esas consecuencias.

En lo que son unas anuencias que le corresponde otorgar y regular a la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, en coordirnación con el de Protección Civil, Sergio Orlando Flores, y los mismos Bomberos, al mando de Juan Francisco Matty, de ahí que sea un trabajo en equipo el que tienen que hacer para evitar esas incendiadas y posibles tragedias.

“Espaldarazo” a Alcalde…Quien acaba de confirmar que el alcalde Antonio Astiazarán ha hecho la buena diferencia en cuanto a la operatividad de la Policía Municipal, es el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo, presidido por Félix Tonella Platt, como se lo avalaran en un informe de actividades que presentaran, en el que le reconocieron los avances que ha habido en ese terreno. ¡Así el acierto!

Derivado de que entre otras cosas a Astiazarán Gutiérrez le valoraron el programa de estímulos a los agentes policiacos, como una táctica operativa que ha sido muy efectiva, misma que se refleja positivamente en su desempeño y los indicadores en esa materia, y también en el cuidado que le están dando a las patrullas eléctricas, como se ha comprobado en las revisiones de ese organismo fiscalizador del quehacer policial.

Aunado a que ponderaran que la electrolinera con la que se cuenta, ubica al municipio como un ejemplo de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, por generar un impacto no sólo a favor del medio ambiente, sino también en la reducción de los costos de operación, como lo corroborara “El Toño” Astiazarán, al revelar que el último recibo de la “luz” arrojó que por cada unidad policíaca pagan $9 pesos diarios. ¡Así el dato!

Casi por nada es que el “Presimun” aliancista continúe siendo objeto del reconocimiento de propios y extraños, por como nunca se ha eficientado esa área, por hoy en día contarse con más de 200 “pericas” -qué moderno el término-, en lo que es algo que jamás se había visto, lo que ha redundado en que se reduzcan los tiempos de respuesta, a la hora de atender los llamados de auxilio de la ciudadanía. ¡Ni más ni menos!

Dicho de otra manera, así estuvo el espaldarazo de Tonella Platt para Astiazarán, en una sesión la que igual se checó lo referente al desarrollo que lleva el proceso de certificación implementado en esa “Polichota”; así como la propuesta de un Sistema Municipal de Seguridad Pública que está en análisis en la dirección Jurídica del Ayuntamiento; y el impulso al Patronato de la “Poli” Municipal, entre otras temáticas relacionadas.

