Sin medias tintas

Resaltan frente partidista

Detectan el robo de “luz”

Evidencian a la Sagarpha

Abonan a la discapacidad

Por Martín Romo (El Verdugo)

Resaltan frente partidista…El que salió a hacer un recuento de lo que fuera la primera etapa del llamado Frente Amplio por México (FAM), conformado por el PRI, PAN y PRD, es el dirigente del priísmo sonorense, Rogelio Díaz Brown, al calificar esa frase inicial como una ¡prueba superada!, de cara a conformar una alianza para contender y ganar la Presidencia de la República en la venidera elección del 2024. ¡Órale!

Al considerar que se trató de un proceso de arranque exitoso e inédito, caracterizado por una apertura a la participación ciudadana, con reglas claras, y donde se eligieron a cuatro aspirantes para ser la o el responsable de la construcción del FAM, como son Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, que ayer mismo por la tarde sostuvieron el primer foro de seis, denominados “Diálogos ciudadanos”.

Porque dicha media docena de foros ya vendrán a ser la tercera parte de ese esquema de selección nunca antes visto, donde Los Cuatro Fantásticos que quedan en esa contienda interna expondrá sus visiones y un diagnóstico sobre México, porque en ese marco abordarán las interrogantes cruciales que hay sobre el País, lo que permitirá conocer que “traen en la bola” Xóchit, Beatriz, Santiago y Enrique. ¡De ese pelo!

Toda vez que después del celebrado en pleno jueves en la Ciudad de México, los siguientes serán el 17 de agosto en Durango; dos días después en Monterrey; el 22 en León; luego el 24 en Guadalajara, para cerrar el 26 del mismo mes en Mérida; lo que se complementará con la continuación del registro, pero ya para la conformación del padrón, con el que el 3 de septiembre se hará una consulta para que haya tres finalistas.

Es por eso de lo entusiasmado que se le escuchara al “Roger” Díaz Brown, en la conferencia a la que convocara, para exponer los pormenores de ese primer resultado logrado, y en el que punteara Gálvez, al reunir más de 500 mil firmas; seguida por Paredes con más de 400 mil; y en tercer y cuarto lugar aparecen Creel y de la Madrid; en tanto que ningún perredista alcanzó el mínimo de 150 para pasar a la siguiente ronda.

Si se parte qué de acuerdo a lo planteado por Díaz Brown, la intención es la de impulsar y concretar un proceso democrático asentado en la unidad, por la necesidad que hay de consolidar un sistema electoral basado en coaliciones políticas que pongan fin a un presidencialismo que significa el gobierno y las decisiones concentradas un solo hombre, y más cuando en el presente sexenio no han sido las mejores.

Aun y cuando el jerarca del tricolor no se aventuró a precisar cifras en el aire, en cuanto a las firmadas que aportaron los “prillístas” de Sonora, aunque calculan que rebasaron las 20 mil; a diferencia de su homólogo panista, Gildardo Real, que habló de 90 mil, lo que se oyó muy exagerado, así sea contado a las tres fuerzas políticas estatales, ya que lo que es el “Perderé” no les suma gran cosa, por no decir que casi nada. ¡Zaz!

Y ya en lo que son temas generales, lo que es Rogelio hasta abordó la polémica que hay en torno a los libros de textos, que han sido reprobados por todo mundo, por suponerse que significarán un retroceso para la educación de los mexicanos, y es por lo que anunciara que como instituto político promoverán amparos masivos para legalmente respaldar la oposición que hay de los padres de familia, y así evitar su distribución.

Más menos así adelantó que le entrarían en apoyo de esa materia, para responder al clamor ciudadano. ¡Palos!

Detectan el robo de “luz”…Y con la novedad de que ya no sólo en las invasiones roban “luz”, o energía eléctrica, sino que también ya lo están haciendo los particulares y hasta empresas, como lo acaba de destapar la directora general de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, al revelar que mensualmente se han empezado a detectar varios casos. ¡Así el dato!

Tan es así que Neudert Córdova señalara que: “Son personas que se conectan clandestinamente de la red de Alumbrado y esto es robo y daño a la infraestructura, porque en este último caso deben de quitar tapaderas y mover cables, esto es un delito”, por lo que consideran que es algo que ya no están haciendo por necesidad, sino más bien por vaquetonada, al estar incurriendo en ese abuso con la electricidad pública. ¡Tómala!

En lo que es una atracó eléctrico que detectaron a raíz de que Carla dijera que: “Nos está llegando una factura superior, más menos, 20% o 30%, eso ya se está mandando a análisis a Comisión, vamos y revisamos y nos hemos topado, primero pensábamos que eran errores de CFE, pero ya nos dimos cuenta que alguien está conectado de manera ilegal”, en lo que es una ratería no contra la Comuna, sino en perjuicio de la ciudadanía.

No en balde es por lo que ya advirtieran que están realizando operativos en conjunto con la Policía Municipal, con el fin de sorprender infragantis a los que están incurriendo en esa ilegalidad, toda vez que han llegado al grado de descubrir a personas que durante las noches conectan sus aparatos de aire acondicionado”, obviamente que aprovechándose de que están cerca de alguna toma, o poste del Ayuntamiento. ¡Vóitelas!

Sin embargo y a pesar de que se maneja que ese tipo de ladrones de “corriente” pudieran ser objeto de una multa de hasta $518 mil 700 pesos, por “colgarse” mediante “diablitos” del suministro que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le hace al municipio hermosillense, lo cierto es que hasta el momento no han procesado a nadie, y solamente se les ha obligado a pagar el consumo y la reparación de los daños. ¡Ñácas!

No obstante y en base a lo ventilado por Neudert, el mensaje ya está mandado, de que sobre aviso no habrá engaño, tocante a que procederán con toda la normatividad del caso contra quienes incurran en esas conexiones irregulares, entre los que se incluirá a los vendedores ambulantes, y hasta circos que echan mano de esa práctica para operar sin que les cueste, y que es algo que se ha sabido desde siempre. ¡Pácatelas!

Eso al trascender que es una robadera que también cometen en detrimento de las escuelas, de parte de talleres que operan contiguo a ellas, como por ejemplo dicen que es el caso del Colegio de Bachilleres (Cobach) Reforma, donde mediante una extensión enchufan uno la mayoría de las tardes noches, no se sabe si con la “autorización” del vigilante-conserje, por lo que así están esos desvíos contra los que ya están procediendo.

O séase que en esos términos está la estrategia preventiva que están implementando, antes de que cunda esa clase de ganones, porque si bien hasta ahora no son muchos los reportes, al sumar entre dos y tres al mes, lo que se quiere es impedir que lleguen a dispararse, y es por lo que la funcionaria apuntillara que es importante que los vecinos denuncien, sobre todo en sitios donde el servicio de la Comisión falle de forma constante.

Evidencian a la Sagarpha…A la que sí que pusieron en evidencia es a la titular de la Sagarpha estatal, Fátima Rodríguez Mendoza, luego de que ayer habitantes de la comunidad San Francisco de Batuc se manifestaron sobre la carretera federal Hermosillo-Ures, la cual bloquearon por varias horas, en demanda de permisos para pescar tilapia en la presa El Molinito, por las largas que les han dado a sus solicitudes. ¡Ups!

Casi por nada es que los manifestantes se colocaron a la altura del kilómetro 8, para impedir el paso de vehículos y hacer pública su inconformidad contra la fantasmal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha), o Fátima Yolanda, por ser hora de que no les han resuelto sus peticiones de las citadas anuencias para la pesca de dicha especie de agua dulce. ¡De ese vuelo!

Al denunciar por medio de uno de sus voceros, identificado como Raymundo Silva, que desde hace más de un año que iniciaron con los trámites para las mencionadas autorizaciones, ya que anteriormente realizaban esa actividad con el permiso de otra persona, pero que hasta ahora no han visto nada claro, porque aunque los de la Sagarhpa les han dado varias fechas para entregárselos, todo ha quedado en puras promesas. ¿Cómo ven?

Es por lo que manejan que no les dejaron “díotra”, más que salir a protestar para exhibir ese tortuguismo de parte de Rodríguez Mendoza y compañía, al asegurar que ellos ya cumplieron con todos los requisitos que les han pedido, después de que se reuniera un grupo de residentes para conformar una cooperativa y extraer y comercializar ese producto que es muy demandado en el mercado, sobre todo para la elaboración de ceviche.

Luego entonces así estuvo esa rebelión de pescadores, y en “juebebes”, quienes a la par también se quejaron de que ya en el pasado fueron afectados por la construcción de la aludida obra hidráulica, “Rodolfo Félix Valdés”, mejor conocida como El Molinito, y todavía encima de eso no les han expedido ese ansiando permisito, mientras que afirman que hay personas que cuentan hasta con quince. ¡De ese tamaño!

Abonan a la discapacidad…A quien vaya que le queda aquello de que el que persevera alcanza, es al presidente de la asociación Autismo Sonora, Cervando Flores, por la forma en que se están cristalizando las gestiones que han hecho durante años en pro de ese grupo poblacional, como lo demuestra el que en la presente semana la Secretaría de Salud inaugurara en “Hornosillo” una centro de atención más para ese fin.

Pues a estirones y jalones, pero lo que es en la Ciudad del Sol ya se puso en operación lo que es la tercera Clínica de Atención al Neurodesarrollo para atender a personas que padezcan alguna discapacidad neurológica, de 11 que proyectan instalar en el Estado, mismas que quedarán ubicadas en Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales, Cananea, Empalme, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Caborca y San Luis R. C. ¡A ese grado!

Con todo y eso Flores Castelo precisó que irán por más, al no descartarse que en la Capital se requiera la edificación de otra, al adelantar y expresar que: “Probablemente en Hermosillo se tenga que construir otra más. Yo creo que sería por el rumbo de la Bachoco”, ante lo que se intuye que así ha estado la buena y sensible disposición del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para con ese sector. ¡Mínimo!

Y para el caso es que Cervando resaltara que: “Son clínicas que tienen equipo médico altamente de vanguardia que ayudará mucho a los diagnósticos y avances de las condiciones de salud de las personas con discapacidad neurológica”, ante lo que sobra resaltar que será un antes y un después en ese nivel de atenciones, si se toma en cuenta que no son muchas las opciones que tienen, y prácticamente a un cero costo.

Así está el acierto de Flores Castelo y de los representantes de las diferentes asociaciones que han hecho posible ese avance en ese terreno, que hasta hace poco tiempo se veía como algo imposible, pero que ya está siendo toda una realidad, como resultado de que no han quitado el dedo del renglón, y por el contrario han seguido “picando piedra”, para terminar demostrando que ¡Sí se puede!, como reza la famosa frase.

Correo electrónico: [email protected]

