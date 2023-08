Sin medias tintas

“Rompe el silencio” David

¡¡Insaludables los penales!!

Pantalón escolar a mujeres

“Da señales” el de la Sedatu

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Rompe el silencio” David…Quien dejó muy en claro que hoy por hoy sabe donde está parado, hablando en términos polacos, es el actual en representante del Gobierno del Estado en Arizona, David Figueroa, como lo pusiera de manifiesto en su reciente comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de la que es el líder y fundador, Carlos Rodríguez, “El Kaly”, porque así dio color. ¡Órale!

Eso al Figueroa Ortega reconocer que está como invitado en la actual administración estatal de Morena, después de que el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) lo decepcionara, luego de que en el pasado proceso electoral contendiera por la alcaldía de Hermosillo, y alcanzara una regiduría, al sumar más de 40 mil votos, por como en ese instituto político sólo hay una persona que da “línea”, y es su cabecilla Dante Delgado.

Es a raíz de ese desengaño, o coyuntura y ruptura política, que el ex alcalde panista de Agua Prieta confesara que lo invitó a colaborar el gobernador morenista, Alfonso Durazo, a partir de la experiencia que también tiene como ex Cónsul en Los Ángeles, California, de ahí que ante el cuestionamiento que se le hiciera de qué si antes era azul, y ahora guinda, reviró que no hay que caer en los fanatismos políticos. ¡De ese pelo!

Para el caso es que David precisara que le agradece la oportunidad que le diera Durazo Montaño, aun y cuando no estaba obligado a hacerlo, en lo que es una opción a la que no le dijo que no, después de que cayó en cuenta que en el Ayuntamiento no sería una oposición real, sino más bien pura simulación, y es por lo que optó por la inesperada alternativa que se le prestó, y que es en la que se desempeña desde hace un año. ¡Zaz!

Más menos así es como David rompiera el silencio después de tanto tiempo, en torno el por qué desertó del barco de MC, para partir a algo así como un exilio en el extranjero, como antes lo hiciera por rumbos de California, en Gringolandia, y que es por lo que de entrada minimizara las posibilidades que tiene de cara a las elecciones del 2024 que ya están en puerta, porque para empezar no está afiliado a ningún partido político.

Aun así ventiló que los morenos ya lo han requerido para que los apoye en lo que será la estrategia para tratar de recuperar la Capital, a lo que aclaró que le entró, derivado de la experiencia que tuviera, por lo que así está combinando su labor oficial en el “otro lado”, con lo que es la proyección proselitista, y en específico y de inicio abonándole a la precandidata, Lorenia Valles Sampedro, por lo que así se abrió de capa. ¡Pácatelas!

En esos términos es en los que Figueroa manifestara estar abierto a colaborar a con los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar de todos los peros que les han puesto, a la par de que aceptara que en el cargo que ocupa le ha faltado promoción para hacer más ruido y presencia, en aras de promover beneficios de todo tipo para Sonora, y que es el reto inmediato que tiene por delante. ¡Así el dato!

¡Insaludables los penales!…Los que han seguido dando la mala nota son los penales de Sonora, y para evidencia está el que ahora detectaran una treintena de casos de hepatitis C en el Cereso Hermosillo II, de un total de 57 pruebas que realizara la Secretaría de Salud estatal, lo que denota que así está la incidencia de contagios entre la comunidad carcelaria, y al parecer por una falta de prevención. ¡Esa es la impresión!

Luego entonces así está ese “foco rojo” insaludable que aflorara, a partir de una jornada de detección de enfermedades entre la población privada de la libertad que se implementara en esta Ciudad del Sol, y en lo que en gran medida influye el hacinamiento carcelario que hay, por como los presos están amontonados en la mayoría de las cárceles de la Entidad, por desde hacer rato ya haberse rebasado su capacidad. ¡Vóitelas!

Aun y cuando según lo indicado en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Hepatitis Virales, supuestamente un caso de VHC puede presentarse de manera no visible, pero en otras ocasiones puede llegar a la letalidad, y es por eso de la necesidad de tener checada a la población de esas prisiones, por lo que ya se imaginarán el cómo estarán las demás. ¡Ese es el riesgo!

De tal manera que a la problemática de inseguridad que ya se ha demostrado que hay en esos centros de reclusión, ahora se le está sumando la de salud, si se analiza que hasta hoy un dato que no han revelado es el relacionado con los reos que padecen sida, tuberculosis y otros males más infecciosos que son más mortíferos, y que es por eso de las dudas que quedan en torno a ellos. ¡Ni más ni menos!

Y es que en esta ocasión solamente se limitaron a revelar que con relación a esa padecimiento hay un acumulado en el año de 141 infectados, que equivalen a 70 más de los ubicados en el mismo periodo, pero del 2022, por lo que así se ha disparado esa contagiada, que por lo visto el coordinadodor de los Ceresos, Nicolino Giuseppe Cangiamilla, no ha podido contener, ni con el apoyo de sus “expertos” en esa materia.

Pantalón escolar a mujeres…Si por la víspera se saca el día, vaya que en el venidero regreso a clases ya se hará realidad la equidad de género entre el alumnado, según se deduce de lo anticipado por el de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, de que ahora las niñas y adolescentes podrán elegir entre falda o pantalón, en la entrega de los uniformes escolares para los estudiantes de Educación Básica. ¿Cómo ven?

En lo que es una asignación de prendas que proyectan distribuir en la primera semana de octubre, y para lo cual en el actual 2023 destinarán $303 millones de pesos para esa uniformada, y cuya confección la determinará el resultado de la licitación pública abierta que harán a nivel nacional, misma que lanzarán en los próximos días, pero manteniendo los colores que son blanco, gris y naranja. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que Aarón Aurelio precisara que: “Viene una camisa tipo polo, pantalón, y zapato-teni formal; y para las chicas viene el pantalón, sí es selectivo, falda, la blusa, y en el caso de las faldas, pues el jumper, viene también el zapato de muy buena calidad”, por lo que en esos términos estaría esa ajuareada, que cabe aclarar que “es de a grapas”, o gratis, pero no por eso dejarán de exigir que sean de calidad. ¿Qué no?

Ante lo que se deduce que la novedad será el que ya pondrán en práctica la ley que impulsara la diputada de Morena, Celeste Taddei, para que las alumnas tengan la libertad de escoger entre andar pantalonudas, ante la protección que les puedan brindar los pantalones, por aquello del creciente acoso sexual contra las féminas, o en su defecto opten por seguir utilizando las tradicionales faldas. ¡Así la opción!

Y que con relación a los mecanismos para lo que sería la distribuida de ese uniformerío, Grageda Bustamante no dio color, y nomás se limitó a manifestar que será por las vías que resulten más efectivas para hacer más rápidas las entregas, aun y cuando en la ocasión anterior es lo que más les falló, por lo “colones” que se hicieran, pero ni así están previniendo, por lo que todo hace indicar que nomás no aprendieron la lección.

“Da señales” el de la Sedatu…Y el que dio señales de vida es un tal, Roberto Robles, quien cobra como representante de la burocrática Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Estado, y es que ni siquiera se sabía que contaba con una representación por estos lares, pero lo que es ayer ya abrió la que se llama boca para anunciar las inversiones que tienen contempladas para Sonora en el 2023.

No obstante ante lo que ha sido omiso, negligente y todo los que se le parezca el susodicho de Robles Esquivel, es en torno a las obras que hasta hoy han dejado “tiradas” y a medio terminar en “Hornosío”, y que desde el pasado trienio anunciara con bombo y platillo su jefe general, o el secretario de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, y es que después de tanto tiempo continíuan inconclusas. ¡De ese tamaño!

Aunque lo más grave es que no se vea para cuando las vayan a concluir, aun y cuando se trata de trabajos en los que en conjunto invirtieron más de $100 millones, para que terminaran siendo unos “elefantes blancos”, como es el Centro Cultural que constuyeran en la colonia Cañada de los Negro, junto con una ciclovía que desde ahí baja por la calle Narbona hasta el Parque Popular Infantil, los cuales siguen a “medios chiles”.

Por el estilo está un mercado que edificaran en el sector de Las Minitas, que igual por la falta de detalles está sin operar, pero todo hace indicar que Roberto ni por enterado se ha dado, porque en lugar de abocarse a promover esas conclusiones, ahora le está dando por “adornarse” con los planes que se traen para Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco, por un monto de $5 millones de pesos.

Ante lo que se deduce que dicho fantasmal funcionario debe de andar en otro mundo, o muy fuera del hoyo, como se dice coloquialmente, que todavía salió con que la “Capirucha” naranjera es de los municipios que ya culminó con su plan de desarrollo urbano, cuando lo cierto es que enfrentan muchos rezagos los de la Sedatu, y “píor” tantito, por como le han tratado de “tirar la bolita” a la administración municipal. ¡Tómala!

Correo electrónico: [email protected]

