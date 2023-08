Sin medias tintas

+ Están en la mira policías

+ ¡Marcharán Buscadoras!

+ Inspeccionarán carteleras

+ Indagan Caso Los Lagos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Están en la mira policías…Y a los que volvieron a poner en la mira es a los policías municipales de Guaymas, y para prueba está que el pasado viernes acribillaran a un agente más de esa corporación, Francisco Javier Galo, en tanto que su compañero copiloto de la patrulla resultó lesionado, en un atentado ocurrido por la tarde sobre la carretera Internacional, frente a la plaza Gran Patio de ese municipio porteño. ¡De ese pelo!

En lo que es un fatídico enésimo ataque armado que tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas, cuando el par de elementos policíacos circulaban en dirección de Norte a Sur, sobre la citada rúa federal, y de un momento a otro fueron sorprendidos por sujetos que les dispararon desde un vehículo en movimiento, por lo que Galo Sánchez apenas alcanzó a pasar el semáforo y detuvo la marcha de la unidad, pero ya herido de muerte. ¡Zaz!

Mientras que lo que es su colega, que quedó herido, intentó repeler la agresión, pero sin lograr mayor cosa, porque los sicarios alcanzaron a huir como siempre, de ahí que para cuando arribaron al lugar los paramédicos de Cruz Roja, determinaron que el chofer del vehículo oficial policial ya no contaba con signos vitales, pero a él sí lo trasladaron a un hospital de esa localidad, donde lo reportaron en condición estable. ¡Tómala!

Así estuvo esa nueva agresión contra los guardianes del orden guaymenses, después de que en el último tiempo habían dejado de estar atentado contra ellos, porque donde ahora habían estado matando uniformados es en Obregón, hasta que en esta ocasión les volvió a tocar sumar un caído más, y con todo el sello del crimen organizado, por como sobre la marcha los rafaguearan, lo que refleja que los estaban “cazando”. ¡Palos!

Aunque esta vez posterior a ese suceso, y a raíz de los operativos de búsqueda que implementaran, se habla de que detuvieron a un sujeto de nombre, Raúl Manuel “N”, en un auto robado y con placas sobrepuestas, quien estaba en poder de armas largas, pero lo que es el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas, no precisó si estaba relacionado con ese hecho. ¡Así la duda!

De ahí que lo único cierto, es que con ese comentado acontecimiento nuevamente se demostró lo vulnerables que están los integrantes de las diferentes Policías, sobre todo las locales, por la facilidad con que los atacan, como lo prueba que en el año en curso ya han matado a varios, y sin que hayan resuelto ninguno de sus asesinatos, a no ser y que sea por lo “comprometidos” que están, y por eso no lo hacen público. ¿Será?

Casi por nada es por lo que al igual como antes sucediera en ese puerto, lo que es en Cajeme ya se ha dado una desbandada de esos polizontes, por como en los meses recientes han ejecutado a algunos de sus jefes, y “píor” tantito, luego de que “levantaran” y asesinaran a dos de sus miembros, que según un audio que circulara, resultaron ser infiltrados del “Narco”, y eran quienes “los ponían” para que los mataran. ¡Glúp!

Por esa razón es qué ante la muerte de Francisco Javier, se vuelve a pensar lo peor, y cundir el escozor, aun y cuando las instancias de “Inseguridad” estatal salgan con el cuento de que se reaccionó en tiempo y forma, dizque para arrestar a un tipo que ni tan siquiera pudieron determinar si está implicado, cuando lo único verídico es que no están pudiendo evitar esos homicidios, como lo exhibe que han continuado ocurriendo.

Con lo que a querer y no, pero eso manda un mensaje de temor, porque si eso les pasa a quienes están para cuidar a la ciudadanía, que les pueda esperar a los simples mortales. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Marcharán Buscadoras!…Si por la víspera se saca el día, las que está claro que siguen sin ser atendidas como lo han demandado, son las del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, presidido por Cecilia Delgado, y para evidencia está el que desde ya están organizando una marcha, en lo que será el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el venidero 30 de agosto. ¡Órale!

Pues de acuerdo a lo adelantado por Delgado Grijalva, la intención es la de aprovechar la ocasión, o esa simbólica fecha, para exigirle a las “autoridades” de todos los niveles que investiguen los casos de sus familiares que tienen meses, o años perdidos, por hasta ahora haberse quedado a medias en ese sentido, en cuanto a la respuesta que han recibido, y que es por lo que ahora harán presencia de esa manera. ¡Vóitelas!

De tal forma que para ser visibilizadas, lo que es Cecilia anticipó que esa marchada tendrá lugar el citado día, que “cae” en miércoles, a eso de las17:30 horas, para lo cual saldrán de la Plaza Emiliana de Zubeldía, y de ahí después recorrerán el bulevar Rosales, para terminar en la Plaza Zaragoza, frente a Palacio de Gobierno, en aras de hacer eco de sus exigencias y consignas de petición de un respaldo real, y no simulado.

Más menos ese es el plan que se traen, de ahí que Delgado apuntillara y enfatizara que: “Es una invitación en general para todas las personas que quieran unirse con solidaridad y empatía hacia nuestra lucha que nosotras estamos haciendo, pero igual a las personas que tienen desaparecidos y no se han acercado a un colectivo, pues, alcen la voz por su desaparecido”, por lo que así es como tratan de hacer comunidad. ¡Qué tal!

A la par de que le recomendara a los interesados en participar, el que porten una camiseta de color blanco, por lo que a ese grado está esa convocatoria, y no es para menos, después de que lo que es el nuevo encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sonora, un tal Javier Ignacio Díaz Ballesteros, ha resultado igual de fantasmal que al que reemplazara, por su falta de operatividad, ante lo que también ha sido un fiasco.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Revisarán las carteleras…Quien está demostrando que nunca es tarde para rectificar, es el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, al adevertir que a raíz de la tromba que se registrara en la Ciudad del Sol a finales del pasado mes de julio y que derribara casi una decena de anuncios espectaculares, es que procederán a revisar esa clase de estructuras para evaluar las condiciones físicas en las que se encuentran. ¡Pácatelas!

Tan es así que Astiazarán Gutiérrez señalara con todas sus letras que: “No deja de sorprendernos que con vientos de más o menos 60 kilómetros por hora hayamos tenido este tipo de situaciones, cuando se supone que un espectacular debe de, cuando se obtiene un permiso, debe de resistir vientos hasta de 120 kilómetros por hora, y eso es parte de lo que estamos evaluando para ver los dictámenes”. ¡De ese vuelo!

Porque lo más raro del asunto es que las ocho carteleras que se cayeron por la mencionada tormenta contaban con las respectivas anuencias para ser instaladas, y es por lo que surge la duda del por qué entonces no resistieron un ventarrón de esos; aunado a que deben estar hechas para tener una durabilidad de 25 años, pero las que se vinieron abajo apenas contaban con una antigüedad de 12 años, es decir, menos de la mitad.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán sostuviera que: “Vamos a revisar muy bien todos los dictámenes para revisar en qué condiciones fueron otorgados, cuándo fueron otorgados dichos permisos”, por a todas luces no haberse cumplido con las especificaciones que marca la normatividad para que sean seguras y no representen un peligro para la ciudadanía, como en esta ocasión se evidenciara. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces a la usanza de lo que el viento se llevó, o que en este caso más bien derrumbó, es por lo que Astiazarán ya ordenó una inspección para determinar en que condiciones se aprobaron esas colocaciones que no aguantaron ese último vendabal, que se vale apuntar que también hizo que cayeran postes y árboles, pero aún así no está de más el verificar, por no haber soportado lo que marcan las normas. ¡A ese grado!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Indagan Caso Los Lagos…Como una cosa lleva a otra, el que volvió a cobrar relevancia es el caso del violento vecino de Los Lagos, Vicente Contreras Araiza, alías “El Chente”, que el pasado viernes 16 de junio baleara a un guardia de seguridad de ese fraccionamiento y huyera; eso derivado de la reciente golpiza que Fernando Medina, “El Tiburón”, le propinara a un menor en un Subway de San Luis Potosí. ¡Así el dato!

Y es que en lo que se refiere al abusón de Medina Ramírez lo detuvieron a los días de golpear salvajemente al adolecente que era empleado de esa cadena de restaurantes, sólo por pedirle que hiciera fila para atenderlo como a los demás clientes; pero en lo que es el atentado provocado por José Vicente ya va para dos meses sin que se vean visos de que lo arresten, a pesar de estar boletinado por todos lados. ¡Eso dicen!

O séase que ante eso está de más el resaltar que es uno de los pendientes que tiene el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez, por como el mal afamado del “Chente” Contreras, que dicen que “es de armas tomar”, “se les ha hecho de humo”, al punto de que el tiempo pasa, como dice la canción, y nomás no lo han atrapado, y de esa forma es que los ha exhibido.

Si se toma en cuenta que a Contreras Araiza lo tienen más que ubicado, después de que hasta detuvieran a su papá, durante un cateo que le hicieran en su residencia de ese exclusivo complejo habitacional, al hallarle un arsenal de armas largas, y es por lo que “lo jalaran”, pero ni así se apareció su hijo, después de ese exceso en el que incurriera, sólo porque el vigilante le solicitara bajarle de volúmen a la música en su fiesta. ¡Ups!

No en balde que se siga a la espera de que arresten al prófugo en mención, para que se le haga justicia al guardián baleado, como ya se la hicieron al jovencito del Subway, con el arresto del “Tiburón” Medina.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook