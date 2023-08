Sin medias tintas

+ ¡Sin actuar en Beer House!

+ “Pierde piso” el de la SEC

+ “Sacan a flote” al de Salud

+ Genera sospechas incendio

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Sin actuar en Beer House!…Y mientras que ya subió a 13 el saldo trágico de los muertos por el incendio provocado en el bar Beer House de San Luis Río Colorado, lo que es hasta hoy no ha hay avances en las investigaciones, en torno a las omisiones y negligencias por parte de funcionarios municipales y estatales, porque sólo se han limitado a actuar contra el responsable de ese siniestro, un tal José Luis Limón Espinoza.

Razón por la cual es que hasta hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Gustavo Salas, nomás ha actualizado la información del caso, para aumentar la acción penal contra José Luis, quien es el que causara esa quemazón de manera intencional el pasado 22 de julio, después de que lo desalojaran por molestar a unas damas, y quien fuera detenido el mismo día de los hechos. ¡De ese pelo!

Porque a raíz de la reciente muerte el pasado miércoles de Lizeth Alejandra “N”, de 33 años de edad, quien estaba internada en un hospital de Mexicali, Baja California; y un día después de la de Antonio Cisneros, vocalista y líder del grupo Mitosis, que amenizaba en ese quemado antro, y quien permanecía en un centro hospitalario de Tucson, Arizona, obvio que aumentará la penalidad contra el culpable que ya es enjuiciado.

De ahí que ante esos lamentables decesos el número de heridos quedó en cuatro, entre ellos la propia esposa de Antonio, de nombre Marissa, quien el día de la tragedia lo acompañaba en ese lugar en el que eran la variedad musical, de ahí que también sea de las sobrevivientes, y desde entonces recibe atención médica en un nosocomio de Yuma, Arizona, por lo que a esa forma es que resultara perjudicada su familia. ¡Así de grave!

Sin embargo y a pesar de que ese acontecimiento ha seguido cobrando más vidas, después de que inicialmente murieran 11 parroquianos entre las llamas, lo que es hasta ahora no se ha sabido que hayan procedido contra ninguno de los servidores públicos que tienen que ver con algunas de las irregularidades que se detectaron en el operar de ese congal, y que son las que propiciaron que el fuego causara esos estragos. ¡De ese tamaño!

En lo que son una serie de serias anomalías relacionadas con la dirección de Alcoholes del Estado, en la que despacha Christina Caballero de la Rosa; así como de las áreas de “Desprotección” Civil y “Subdesarrollo” Urbano del Ayuntamiento sanluisino, presidido por el ahora sí que “quemado” alcalde, Santos González Yescas, por de a cómo en su momento no le hicieron las consabidas inspecciones, como lo reconocieran.

No obstante y por lo que se ve, así ha continuado campeando la impunidad, aun y cuando hasta “la cabeza”, o renuncia de González Yescas y sus segundones de abordo involucrados ya pidieran, por como a todas luces protegieran al Beer House, por únicamente así explicarse que en lo que iba del año no lo hubieran revisado, y es por lo que la única puerta de emergencia con la que contaba estaba bloqueada con cartones de cerveza.

Pero ni esas indolencias han sido suficientes para que procedan en consecuencias contra esos vividores del servicio público, con todo y que ya se superara la media docena de fallecimientos, y todo porque no velaron porque se cumpliera con la normatividad, tan es así que hasta la fecha no se ha dicho no si se ha hecho nada, ni se hará, como dijera Don Teofilito, por no verse la más mínima voluntad en ese sentido. ¡Pácatelas!

“Pierde piso” el de la SEC…Quien dan cuenta que todavía debe de andar con la resaca, por la megaparranda que organizara el fin de semana para festejar su cumpleaños 50, es el ventaneado secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, al aflorar que se olvidó de la au$teridad republicana para “echar la ca$a por la ventana” y festejar con sus familiares y amigos su medio siglo de vida. ¡Tómala!

Al trascender que el fiestón de Aarón se trató de esos que no pueden pasar desapercibidos, mismo que tuvo lugar en el recién designado Pueblo Mágico de San Carlos, en el hotel San Carlos Plaza, para una exclusiva concurrencia de 100 invitados, que hasta incluía paseo en yate por la bahía, a bordo del Oasis I y II, por lo que así estuvo esa ostentación, que es de las que chocan con la política de la Cuarta Transformación (4T). ¡Zaz!

A ese grado es que se supiera que el ex académico y hoy encargado de la SEC, “perdió piso” y el tacto, lo que elucubran que podría “salirle muy caro”, hablando en términos políticos y de la función pública, y ya no solamente en el aspecto económico, por calcularse que ese aquelarre pudo haberle costado varios meses del $ueldazo que recibe, a razón de uno $114 mil pesos cada 30 días, por todos los lujos que hubiera. ¡Vóitelas!

Si se parte de que ese megapachangón hasta un after en la playa incluyó, así como un brunch, y música en vivo, todo obviamente que con acceso restringido a los salones en los que se llevó a cabo, por lo que así tuvo lugar ese jolgorio y aspaviento que promovió Grageda, con todo y que en el presente sexenio se dijera que ya no habría, a no ser y que el exhibido se hubiera “brincado las trancas”, para celebrar su cincuentenario. ¿Será?

Casi por nada es que ese despilfarro de fin de semana sea la comidilla del momento, y no es para menos, por suponerse que los integrantes del gabinete de la 4T son diferentes, a menos que el por algo ya llamado Aarón Fest esté siendo la diferencia, con respecto a ese línea que hay de ser au$tero y discreto, lo que habrá de dilucidarse en los días que están por venir, una vez que se vea el cómo le vaya por ese exceso. ¿Qué no?

“Sacan a flote” al de Salud…Sí que se ha continuado demostrando que cuando no es Chana es Juana, pero la cuestión es que se han seguido manifestando ante Palacio de Gobierno por una evidente falta de atención, como lo refleja el que ayer fueran los de asociación civil Amaar los que se plantaran para exigir ser escuchados y reconocidos por la Secretaría de Salud como centro de rehabilitación. ¡De ese vuelo!

Ya que con ese fin acudieron con pancartas en mano para protestar por la forma en que los han ignorado, a la hora en que una y otra vez han solicitado el apoyo del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), como lo ventilara el representante legal de esa agrupación, Héctor Ramos López, y por esa cerrazón es que optaron por manifestarse, para coloquialmente denunciar que “los han mandado por un tubo”. ¡Literal!

Toda vez que señalan que nos les han querido hacer valederos los más menos 28 años de labor que tienen atendiendo a personas con problemas de drogadicción, periodo en el que han rehabilitado a unos 15 mil drogadictos, a los cuales han “curado”, pero como los tiempos han cambiado, por la situación económica tan difícil que hay hoy en día, es por lo que han estado pidiendo ese respaldo que no les han proporcionado.

Eso explica el porque llegaron a ese punto de hacer pública su inconformidad, al considerar que son discriminados, cuando lo único que demandan es ser apoyados para para mejorar instalaciones, y la infraestructura con la que cuentan, además de que les brinden capacitación para tener un personal más preparado, y de esa forma ayudarles con un sector para el que no hay muchas opciones de atención.

En esos términos se dio esa ventaneada para el de Salud, José Luis Alomía Zegarra, quien sólo así se dignó a recibirlos, porque después de esa manifestada sostuvo una reunión con ellos, en la que se hizo acompañar de algunos de sus achichincles, lo que deja en claro que nomás de esa manera es como voltean a verlos, es decir, ya después de que le amargan el día al gobernador, Alfonso Durazo, como una y otra vez ha pasado. ¡Palos!

Genera sospechas incendio…El que vaya que se ha prestado para pensar hasta lo que no, es el dominguero incendio registrado en la tienda de telas La Parisina, ubicada en Solidaridad y García Morales, que estuvo a tal extremo de voraz, que el inmueble tendrá que ser demolido por lo dañado que resultara, de acuerdo al diagnóstico que hicieran los Bomberos, cuyo comandante en jefe es Juan Francisco Matty. ¡Ups!

Al ser unas llamaradas que “agarraron vuelo”, por lo que les llevó de seis a siete horas el controlarlas en su totalidad, según lo reportado por Matty Ortega, para lo que se requirió la participación de entre 60 y 70 elementos de los “tragahumos”, pero como se activó el código rojo de seguridad por parte del C5i, es que se complementaron con otros cuerpos de rescate, sobre todo para evacuar a la gente y ponerla a salvo. ¡Glúp!

Es por lo que resaltara que: “Lo más intenso se dio en dos horas, de las 13:18 a las 15:30 horas, y posteriormente a partir de ahí empezar a remover, llegar a puntos a los que no habíamos llegado ya menos instensos, pero que obviamente había que rematar lo que es el trabajo de extinción, a las 19:30 se terminaron los trabajos”, y sin que hubiera personas lesionadas, sólo esas afectaciones materiales graves. ¡Ñácas!

Tocante a la causa Juan Francisco maneja que no la tienen precisa, pero asegura que localizaron que el origen pudo ser en el área de la bodega, y de ahí se propagó hasta consumir ese negocio, pero evitaron que alcanzara al resto de esa plaza comercial del supermercado Soriana; aunque para despejar dudas la Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación, pero adelantando que no suponen que haya habido intencionalidad. ¿Será?

Con todo y que a como están hoy por hoy las cosas de inseguras, no se debe descartar ninguna posibilidad, si se analiza que meses atrás por rumbos del Sur de la República Mexicana ardió otra Parisina, y al parecer esa sí por la vengaza de grupos criminales, ante la presunta negativa de pagar “derecho de pi$o”, que no se cree que sea el caso de la que ardiera en esta Ciudad del Sol. ¿Usted qué piensa?

Correo electrónico: [email protected]

