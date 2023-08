Sin medias tintas

Muestra nivel el de Becas

¡“Repasada” a Secretaria!

No hacen tarea en Cobach

“Se abre de capa” Ebrard

Por Martín Romo (El Verdugo)

Muestra nivel el de Becas…Y quien demostró ser, no hijo, sino nieto de tigre pintito, es el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Manuel Cáñez Martínez, ya que su abuelo es el finado político, Héctor Cáñez Vázquez, por la sensibilidad, sencillez y capacidad que mostrara en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, que preside Carlos Rodríguez, el popular “El Kaly”.

Porque para empezar comenzó por agradecer la oportunidad que desde enero le diera el gobernador, Alfonso Durazo, al invitarlo a asumir ese puesto que hoy en día es todo un reto, después de la salida de Froylán Gámez, quien pasó a ocupar la dirección del Isssteson, si se parte que el sistema becario Sonora de Oportunidades es de los programas estelares de la actual gestión estatal, sino que el principal. ¡Qué tal!

Pues hasta ese momento Manuel Guillermo fungía como regidor morenista en el Ayuntamiento de Hermosillo, luego de ser coordinador de campaña de la ex candidata a la alcaldía, Célida López, y es por lo que pidiera licencia para incorporarse a esa tarea que ocupa, y que es un desafío, por las reformas que se hicieran, porque ahora las becas serán constitucionales y universales, es decir, para todos los estudiantes.

Es por lo que Cáñez Martínez ventilara que la gran prueba a superar será la de transformar y reestructurar ese instituto, para que siga siendo portador de buenas noticias, por el apoyo económico de $2 mil pesos anuales que le proporciona al estudiantado de Primaria y Secundaria; en tanto que para universidad ronda los $10 mil, ya que a partir de la reformada que promoviera Durazo Montaño, ahora se entregarán por ley. ¡Mínimo!

Toda vez que la intención es la de tener la capacidad operativa para atender la demanda que hay de esa clase de respaldo económico, para que nadie se quede sin estudiar por falta de dinero, porque aunque no les resuelve esa necesidad de fondo, pero sí les ayuda mucho para que tengan lo más indispensable, y que es algo a lo que entiende Manuel, por venir de la cultura del esfuerzo, y de haberse formado en las escuelas públicas.

Eso si se toma en cuenta que no sólo son las becas las que tiene a su cargo, que de un presupuesto de $10 millones en el sexenio pasado, aumentó a $400 “melone$” en el 2022; y en el presente a $612 millones; y para el 2024 proyectan un mínimo de $750 millones, sino que también está la operación de los créditos educativos, de los que hay una cartera por recuperar de unos $350 millones, de un histórico de mil 100.

Ante lo que se deduce que son “muchos fierros en la lumbre” los que tiene el joven funcionario estatal, sin embargo lo que le ayuda es el estar enfocado y con los pies muy bien puestos a ras del suelo, por como igualmente valorara el equipo que tienen en la institución que comanda, con personal de experiencia y muy profesional; además de resaltar que Froylán ya le había abonado al encaminamiento de ese proceso. ¡Órale!

Esa es la labor titánica que le encomendaran al integrante de la dinastía política de los Cáñez, partiendo de la confianza que en él depositara el “Gober”, por representar a la gente joven que llega sin compromisos, tan es así que adelantara que en la cobranza de los préstamos vencidos “agarrarán corte parejo”, porque igual les cobrarán a unos 900 funcionarios estatales que están en funciones, y que bajita la mano deben $36 millones.

A ese punto está exhibiendo ser de una sola pieza, y con total entereza, para cumplir con la misión que le asignara Durazo, para seguir bajando la deserción escolar, que según el último saldo se redujo en un 5%, equivalente a unos 30 mil alumnos que no se vieron en la urgencia de abandonar la escuela. ¡De ese pelo!

“Dan repasada” a Secretaria…En la que sí que aplica aquello de que ¡calladita se ve más bonita!, como dice la popular expresión, es en la secretaria de Economía, Margarita Vélez de la Rocha, porque más le valía el no haber abierto lo que se llama boca, por la repasada y desmentida que ayer “le pegará” el promotor, o CEO, de la empresa Luna Lithium Battery, Giovanni De Luna, al revirarle y aclararle sus habladas. ¡Zaz!

Y es que Giovanni no tuvo pelos en la lengua para decirle sus verdades a Vélez de la Rocha, durante una entrevista que le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en su noticieron radial Reporte 100, en cuanto a los motivos por los que cancelaron una inversión de 80 millones de dólares que proyectaban para Sonora, y que finalmente se la llevaron a la Ciudad de México, donde sí los atendieron y les dieron todas las facilidades.

Ya que De Luna desenmascaró y aclaró cada una de las excusas que Margarita “se sacó de la manga”, para justificar que esa fábrica de acumuladores de litio se hubiera ido de la Entidad, a pesar de que generará 900 empleos directos, y cerca de 6 mil indirectos, pero lo que es a la susodicha “le valió”, como si estuvieran sobrados de inversiones, al reconocer que les hizo falta comunicación de ambas partes. ¡Pácatelas!

Con lo que queda claro que “La Magui” Vélez está pasando por alto algo que es básico para los que saben de esos “bissnes”, o negocios desde el lado oficial, como es el que son ellos los que deben buscar, “enamorar” y convencer a los inversionistas para que se queden e inviertan en la región sonerense, pero en su caso casi quiere que el rindan pleitesía, cuando son los empresarios los que arriegan su dinero. ¡Ni más ni menos!

Pero por más Vélez trate de “componerla en el aire”, lo que es el representente empresarial al que se hace alusión, y que denunció ante la revista Expansión el por qué le dijeron adiós a Sonora, señaló con dedo de fuego que es por el mal trato del que los hicieron objeto, aun y cuando el anterior titular de esa secretaría, Armando Villa, los había presentado y le pasó la estafeta sobre ese proyecto, pero ni así “se puso las pilas”.

En lo que es algo que a los que se fueron les causara extrañeza, después de que el mandatario estatal, o Alfonso Durazo, es el que incialmente cabildeara para que aquí invirtieran, pero aun así le ahuyentaron a esa compañía, porque el que pierde es el Estado, porque ellos se irán a seguir ganando en otro lado. ¿Qué no?

No hacen la tarea en Cobach…El que se evidenció que no hizo la tarea en lo más básico, previo al regreso a clases, es el por algo reprobado director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Arturo Rosas Burgos, como lo exhibe que el primer día de actividades lo iniciaran sin aires acondicionados en algunas aulas del plantel Villa Bonita de Hermosillo, y que es por lo que reubicaron a casi 200 escolapios. ¡Palos!

Así estuvo el tache para Rosas Burgos y sus operadores, en lo que es una falla que se hiciera más notoria, porque el lunes pasado que retornaron a los salones se impuso un récord de calor para la Capital hermosillense, al registrarse 45.5 grados centígrados para un 14 de agosto, porque el que estaba desde el 2015 era de 45; y por si eso fuera poco un día después tuvo lugar otro, al alcanzar el termómetro 45.5. ¡Glúp!

De ahí que ante ese calorón a ese centenar y medio de preparatorianos del Cobach temporalmente los pasaron al área de los laboratorios, y biblioteca, a fin de que no perdieran las cátedras de arranque, y todo porque los “previsores” directivos de ese sistema educativo de “Prepa” no tuvieron la delicadeza de darle una checada a los aparatos de refrigeración con los que cuentan, después del periodo vacacional que tuviera lugar. ¡Ups!

Es por eso que no “prendieran” alrededor de seis de esos enfriadores, porque cinco tenían descompuestas las tarjetas electrónicas, mismas que según esto ya fueron reparadas; mientras que manejan que el otro quedaría funcional en la presente semana, lo que todavía está por verse, si se intuye que para mantenerlos óptimos tuvieron varios meses para darles mantenimiento, pero es obvio que no lo hicieron. ¡Ni más ni menos!

O séase que esa negligencia significó otro punto malo más para Arturo, con todo y que pretextara y asegurara que: “Fue atendido el problema en la tarde y nos quedó pendiente un aparato que se le quemó una tarjeta en el sistema y se estaba buscando la refacción para corregirlo, pero los demás quedaron funcionando”, no obstante lo que es la acalorada, y “quemada” ya nadie se la quita. ¡Vóitelas!

“Se abre de capa” Ebrard…Quien terminó por abrirse de capa ante “la cargada” que denunció que hay a favor de su rival, Claudia Sheinbaum, es el candidato presidencial, Marcelo Ebrard, al ventanear que los “acarreos” y “brigadeos” previo a la elección interna de Morena están a todo lo que dan, en la víspera del sorteo que harán ¡hoy!, ¡hoy! jueves para seleccionar a las empresas encuestadoras. ¡Así el fuego amigo!

No en balde es por lo que le dirigiera “el dardo” a la dirigencia morenista, encabezada por Mario Delgado, para recriminarle que en eso no habían quedado, como es el que hubiera “dados cargados” para apoyar a Claudia, y es por lo que convocara a una rueda de prensa para exigirle detener la simulación y tomar medidas ante la “guerra sucia” que hay entre las “corcholatas”, en aras de respetar la voluntad de las mayorías. ¡Ouch!

Para el caso es que Ebrard Casaubón remarcara que: “Mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy, estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo, ¿qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado?, por lo que así “está pintando su raya”.

Razón por la cual también les demandó a los tres niveles gubernamentales el no cargarse hacia nadie durante el proceso de la encuesta, y es por lo que propusiera que: “Se les comunique a las diferentes dependencias del Gobierno federal, estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó, al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre”, con la finalidad de que no sigan las intimidaciones y campañas negras.

Al sostener que lo han traído de encargo a él y su familia, porque saben que va liderando las encuestitis que no son pagadas ni “cuchareadas”, al afirmar que a estas alturas las únicas opciones son él y Sheinbaum, para convertirse en el Coordinador Nacional en Defensa de la 4T, que después será el contendiente a la Presidencia de los morenistas, y el virtual próximo Presidente de la República, de no “hacer la chica” Xóchitl Gálvez.

Correo electrónico: [email protected]

