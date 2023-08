Sin medias tintas

“Sacan a flote” a Rectora

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Sacan a flote” a Rectora…A la que “echaron de cabeza”, por a todas luces no estar haciendo las más mínimas tareas, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), la por algo tachada de burocrática y pachorruda de María Rita Martínez Plancarte, y para prueba está la manifestación que hicieran los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, para exigir condiciones dignas en las aulas, baños y otras áreas. ¡Palos!

Porque aunque usted no lo crea, pero María Rita y sus operadores ignoraron las peticiones que reiteradamente les han hecho desde hace rato el estudiantado de esa facultad universitaria, por medio de la Sociedad de Alumnos de Derecho (Sadus), que preside Jesús Raudel Arteaga Ríos, referente a la falta de aires acondicionados en 16 aulas, así como la carencia de agua en los baños, bebederos y demás. ¡De ese pelo!

Eso aunado a la ausencia de un sistema de cámaras de vigilancia, y otras necesidades de lo más básicas, de las que ha estado padeciendo ese alumnado, desde que recién regresaran a clases, pero como Martínez Plancarte está como pingüino en sus oficinas refrigeradas, es por lo que no se ha dignado a atender esas demandas estudiantiles, a pesar de los oficios que una y otra vez le han enviado para que resuelvan esas deficiencias.

En lo que son unas elementales irregularidades en esa deficiente infraestructura que hicieran crisis en el presente inicio de semana, por los récords de calor que se presentaron el lunes y martes, con casi 46 grados centígrados, y que provocaron el desmayo de dos alumnas al no haber “refrís”, y es por lo que el miércoles optaran por tomar de manera simbólica la Jefatura de Derecho, a partir del riesgo en que están. ¡Qué tal!

A ese grado tuvieron que llegar los futuros licenciados afectados por esas anomalías ante la nula respuesta que han tenido de parte de doña Rita y sus malas compañías, de ahí el por qué colocaran pancartas con leyendas de protesta en las que se leía: ¡Merecemos educación digna!, y ¡Rectora visítenos!, entre otras exigencias, por lo que de esa forma la están reprobando en su actuar, e insensibilidad, y no es para menos. ¡De ese vuelo

Y para quien dude de lo anterior es que Arteaga Ríos señalara con todas sus letras que: “Contamos con 14 bebederos en el Departamento, de los cuales más de la mitad no funcionan; también regresamos a clases y más de 16 aires acondicionados no funcionaban, los cuales se han ido arreglando, pero todavía hay siete aulas sin aires, y en cada una hay 40 alumnos”, de una comunidad escolar de más de dos centenares. ¡Vóitelas!

Pero a pesar de esas graves problemáticas que ya se hicieran públicas, y que significaran ¡ooootro punto malo! para la pintada y rebasada de Martínez, por igual la Coordinación de esa carrera universitaria ha hecho “oídos sordos” en torno a esas peticiones, como lo exhibe que no hayan movido ni un dedo para promover la solución de las mismas, con todo y que implican un peligro para la salud. ¡Mínimo!

Aunque es tanta la “burrocracia” universitaria, que ante esa manifestación que aflorara, ya por medio de la Dirección de “InComunicación” “AntiSocial” del Alma Mater, donde cobra otro burocráta, como es el caso de Luis Armando Mendoza Arreola, anunciaron que ayer harían un recorrido de verificación para conocer la realidad de esas denuncias, como si los inconformes estuvieran mintiendo, pero así le hacen al “Tío Lolo”.

Cuando se supone que es una revisión que deberían de hacer de manera permanente, pero que es obvio que no la hacen, como para que no cayeran en cuenta de esas fallas, hasta que se las echaran en cara. ¿Qué no?

¡Le reviran a Marcelistas!…Y después de que el precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, “sacara a flote” los “acarreos” y “brigadeos” que dizque hay por medio de la Secretaría de Bienestar en favor de su rival, Claudia Sheinbaum, en la contienda interna de Morena, lo que es a nivel local el delegado estatal de esa dependencia, Jorge Taddei, ya le mandó a decir a Los Marcelista que en su caso a las pruebas se remite. ¡Zaz!

Así estuvo la reacción las “voladas echadas” que ayer en la mañana “se aventara” el nuevo coordinador en Sonora de la campaña de Ebrard, el panista Jesús Villalobos García, en una entrevista que le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero radiofónico Reporte 100, al aseverar que en el Estado sí ha habido “dados cargados”, pero “nomás tantitos”, porque a la hora en que le preguntaron se quedó “cascabeleando”. ¡Órale!

Sin embargo como el que nada debe, nada teme, es por lo que quien luego se la reviró al “Chuy” Villalobos, es Taddei Bringas, porque todavía ni se iba de la radio, cuando respondió con un mensaje, de que si tenían evidencias de esas presuntas mechincuepas de las que hablan, “pos” que las exhibieran, y obviamente con la presentación de la respectiva denuncia, para que no queden en puras habladurías y politiquerías. ¡Tómala!

Toda vez que Villalobos García al ser cuestionado sobre esa balconeada de Marcelo Luis, referente a que si en la región sonorense también estaba pasando eso, a la clásica solamente se salió por la tangente, con las socorridas expresiones del: “Nos han dicho”, “han llegado reportes”, en lo concerniente a que según esto están presionando a los beneficiarios de los diferentes programas sociales para que voten por Claudia.

Con todo y que lo que sí que no pueden negar, es el despilfarro en que han incurrido las tres principales “corcholatas” presidenciables morenistas, como son Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y, el mismo Ebrard Casaubón, por los tantos eventos que han realizado, y con los que ya rebasaron desde hace rato los $5 millones de pesos que les pusieron como tope a cada uno; aunado a que los asistentes no saben ni a qué van.

Dan otro “palo” a Vamos…Ante el nuevo “palo” que les acaban de dar, esta vez por parte del Tribunal Estatal Electoral, los que ya dijeron “vámonos” a otra instancia imparcial, son los de la organización denominada “Vamos”, encabezada por el ex funcionario del Ayuntamiento de Hermosillo, Norberto Barraza, después de que les rechazaran una impugnación que promovieran para convertirse en partido político. ¡Ajá!

No por nada es que Barraza Almazán denunciara, a través de un video que difundiera, que todo hace indicar que ese tribunal electorero entró en contubernio con el Instituto Estatal Electoral (IEE), que es el que “les dio pa´tras”, al negarles su registro como nueva institución partidista local, y es por lo que impugnaran, al no reconocerles que cumplieron con todas las condiciones que les pusieron para lograr ese objetivo fallido.

Aun así el ex director de Servicios Públicos en el trienio de la ex alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas, ya advirtió que no se quedarán de brazos cruzados ante ese enésimo rechazo, y por el contrario ahora acudirán ante el famoso “San Trife” federal para intentar que les haga “el milagro” de darles el aval y visto bueno como nuevo instituto polaco, lo que todavía estaría por verse, ante esos antecedentes que hay.

Lo anterior al asegurar que: “Todo este esfuerzo ciudadano se dio de la mejor manera y se cumplió con todos los requisitos”, aunque para el presidente del IEE, Nery Ruiz, no fue así, y es por lo que ahora estarán apelando a la máxima tribuna en esa materia, aunque aceptando que a pesar que les den la razón, ya no les darían los tiempos para participar en la próxima elección del 2024, por ya estar a la vuelta de la esquina.

Con lo que está de más el apuntillar que así están frenando y boicoteando al movimiento de Vamos, promovido por Barraza y toda su raza, porque ya no estarían yendo a ningún lado, por las trabas que les han puesto, o al menos en el venidero proceso electoral en puerta; eso en el menos “píor” de los casos, porque en un descuido y el Trife termina “echándoles los santos óleos”, hablando en términos políticos. ¿Será?

Siguen taches pa´ Alcalde…Al que sí que no le ha faltado, es al alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yesca, porque todavía no supera la “quemada” por lo del incendio del bar “Beer House”, ocurrido el pasado 22 de julio, con un saldo de 13 muertos, cuando ahora trascendió que “levantaron” a un ex agente de su Policía Municipal, de nombre Joel, que apenas hace un mes que había renunciado. ¡Así el dato!

Más menos así estuvo esa privación de la libertad, que tuvo lugar en las calles Calzada Monterrey y Puebla, la tarde del anterior miércoles, porque de acuerdo a los testigos el ex elemento policiaco fue interceptado por un grupo armado, para ser subido a la fuerza a una camioneta de la marca Honda, color gris, en la que se dieron a la fuga, sin que todavía se sepa sobre sus paradero, y es por lo que se piensa lo peor. ¿Cómo ven?

Al ser un rapto de alguien que hasta hace unas semanas todavía pertenecía a la corporación policíaca de esa frontera sanluisina, y que por presuntos “motivos personales” voluntariamente se diera de baja, con lo que a querer y no, pero eso pone en entredicho a las filas policiales que “comanda” González Yesca, por intuirse que lo más probable es que hubiera salido huyendo, ya que así están las especulaciones. ¡Pácatelas!

Por haber sido un plagio con todo el sello del crimen organizado, según los comentarios generalizados que han cundido, por lo que tal vez así pudiera estar infiltrada “la maña” en esa “Polichota” de la que es jefe de jefes máximo el ni tan santo de Santos, y es que durante su gestión ya han matado a varios de esos gendarmes, y estando en funciones, a diferencia del caso en mención, que salió antes. ¡A ese punto las sospechas!

No obstante, y cualquiera que sea el transfondo de ese secuestro, lo único cierto es que hasta ayer no había aparecido el citado ex polizonte, y es por lo que González Yescas vuelve a estar “en el ojo del huracán”, por los asegunes que genera un hecho de ese tipo, y más porque estaba muy reciente su separación de esa función de “guardián del orden”. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]

