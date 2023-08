Sin medias tintas

+ E$tafan hasta con brujería

Por Martín Romo (El Verdugo)

E$tafan hasta con brujería…Y para que vean a que grado está llegando ya el hampa, que ahora están aflorando casos de extorsión mediante amenazas de “brujería” contra las víctimas, como lo revelaran los de la asociación Sonora Cibersegura, por medio de su vocero, José Manuel Acosta Rendón, para más que las autoridades estatales de “Seguridad”, que hasta ahora no han “echado aguas” al respecto. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo destapado por Acosta Rendón, tan sólo en la primera semana del presente mes de agosto les habían reportado una media docena de esos casos de presuntos intentos de embrujadas en varios municipios del Estado, destacando Cajeme con tres, seguido de Hermosillo con dos, y uno de Magdalena de Kino, y en los que las personas timadas han perdido entre $4 a $10 mil pesos, al caer en ese garlito. ¡Órale!

Para el caso dan cuenta que el modus operandi de ese tipo de maleantes, consiste en recolectar información de los posibles prospectos a extorsionar, lo cual lo hacen a través de redes sociales e Internet, por lo que proceden a descargar fotos, videos, e información de sus familias, y conocidos, entre otros, misma que después usan en su contra al momento de abordarlos para intentar estafarlos, como ya lo han logrado hacer.

Así qué en base a lo ventilado por José Manuel, una vez que tienen identificado y monitoreado al probable individuo que pretenden estafar, se ponen en contacto con él, vía aplicaciones de mensajería instantánea, o la red cibernética, y comienzan con las amenazas y la posterior extorsionada, amedrentando a los afectados con supuestos hechizos, maldiciones, o “trabajitos” propios de los brujos contra sus familiares, o ellos mismos.

Ya que una vez que logran el efecto de apanicarlos con el cuento de embrujarlos sino les dan algo a cambio, es cuando les solicitan pagos económicos por medio de transferencias a cuentas bancarias, eso como condición para dejar de molestarlos, y detener el supuesto trabajo para hacerles “un mal”, en lo que es una nueva modalidad de timada con la que ya algunitos han sido sorprendidos, aunque esté de no creerse. ¡Zaz!

A la par que aclaran que dichas cuentecitas de bancos utilizadas por esos estafadores son abiertas y con identidades robadas, por lo que advierten que poco puede hacerse al respecto para rastrearlas, por lo que a ese punto es que están cambiando de táctica esas bandas delictivas para hacerse de “lana” fácil, después de que ya no la están “pagando” con la clásica llamada que hacen para fingir que tienen secuestrado a alguien. ¡Ajá!

No en balde porque del exhorto preventivo que está haciendo Acosta y compañía, para más que un área similar que operan en la Secretaría de “Inseguridad” Pública estatal, donde simplemente hasta ese momento no han dado color sobre esas amenazas, a pesar de ese novedoso riesgo que ya hay. ¡Ni más ni menos!

Crece huachicol en Sonora…Ahora sí que con las proporciones guardadas, tocante a lo que ocurre con las bandas de guachicolero$, o ladrones de combustibles en el Sur del País, pero lo que ya está como para “parar antenas”, es que en Sonora la detección de tomas clandestinas de hidrocarburos creciera un 94% entre el 2021 y 2022, como ya lo confirmaran los operadores de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¡Vóitelas!

Y para quienes se resistan a creerlo, está el dato de que el año pasado fueron 35 las denuncias por el robo de gasolinas, disiél y demás, las investigadas por las autoridades federales en la Entidad; mientras que el 2021 sumaron 18; en tanto que en el presente 2023 ya van 12, más las que se acumulen de aquí a diciembre, por lo que así ha ido al alza esa presencia de hampones, a los que no han podido erradicar. ¡Qué tal!

Tan es así que detallan que en el 2022 fueron detectados en Hermosillo 26 de esos “piquetes” que les hacen a los tubos conductores; a la vez que en Guaymas fueron siete; y en Bácum dos; pero en contraparte con los operativos implementados recuperaron 9 mil 675 litros de diésel, y 39 mil 003 de gasolina; pero lo que es en el año en curso en el Estado ya han asegurado 49 mil 669 litros, cantidad que lo pone en cuarto lugar nacional.

Aun y cuando en los 12 meses anteriores Hidalgo, México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz tuvieron los primeros lugares en expedientes por ese delito, con 5 mil 779, 2 mil 221, mil 022, 775 y 758 denuncias, respectivamente; y con menos aparecen Aguascalientes, Chiapas, Durango, Ciudad de México y Chihuahua, con un promedio de 20, por lo que así está la robadera en ese ámbito. ¡De ese tamaño!

Aunque lo que llama la atención es que no hagan público el número de detenidos por ese motivo, ni mucho menos las identidades de los mismos, a pesar de que se sabe que son unas auténticas mafias de maleantes, y para evidencia está que el pasado 31 de mayo en esta Capital hubo una explosión e incendio en la colonia Valle de Agualurca, en lo que sospechan que era un depósito huachicolero, sin que se volviera a saber nada.

Pues lo último que se supo al respecto, es lo que revelara el delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, de que no tenía relación con el huachicol. ¡Así la simulación!

Citarán por bar incendiado…No se sabe si sólo será para “taparle el ojo al macho”, pero ya el Vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco Dueñas Mercado, adelantó que citarán a los funcionarios que hayan tenido que ver con la expedición de permisos para la operación del bar “Beer House” de San Luis Río Colorado, incendiado el pasado 22 de julio. ¡Pácatelas!

Más menos por ahí viene esa tardía advertencia que hiciera Francisco Javier, en torno a ese hecho incendiario que tuviera lugar la madrugada de la mencionada fecha, con un saldo de 13 muertos y cuatro lesionados, cuando el causante de ese siniestro, el ya detenido de José Luis Limón Espinoza, fuera sacado de ese congal por molestar a unas clientas, y luego regresara para rociarlo con gasolina y prenderle fuego. ¡De ese vuelo!

Toda vez qué a decir de Dueñas Mercado, ya tienen identificado el marco normativo de la reglamentación para la operación de ese tipo de giros, por lo que no le batallarán mucho para ubicar a los vividores públicos que no cumplieron con su responsabilidad, y que es lo que propiciara que esa tragedia fuera de tan funestas consecuencias, porque en lo que iba del año al “Beer House” no lo habían inspeccionado. ¡Así la solapada!

Es por eso que el día de ese fatídico suceso que consternara a todo mundo, y que es considerado como el peor en ese rubro de negocios en la historia de Sonora, después del de la Guardería ABC, en el que perecieran 48 niños, las “autoridades” de ese ramo nunca cayeron en cuenta que dos de las tres salidas de emergencia con las que contaba estaban bloqueadas, una obstruida con cartones de cerveza, y la otra aparecía sellada.

De ahí las expectativas que hay, por ver a quienes irán a “jalar” Dueñas y sus investigadores, que los más probables serán los que están relacionados con el área de “Desprotección” Civil, tanto municipal como estatal; así como la de Alcoholes del Estado, Christina Caballero de la Rosa; y varios de los colaboradores del alcalde sanluisino, Santos González Yescas, que son de los que también tienen vela en esos entierros.

Causa más males el calorón…El que refleja como ha estado el calorón extremo, e inédito en la presente ardiente época de verano, es el reporte ventilado por la Cruz Roja de Hermosillo, por voz del coordinador, Carlos Holguín, al revelar que en la actual calurosa temporada se ha registrado un incremento del 15% en las atenciones por enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. ¡Ñácas!

Al Holguín García manejar que hasta el pasado 15 de agosto se atiendieron a un total de 161 personas con algún padecimiento derivado de los calores de más 47 grados centígrados que se han presentado, lo que no es nada raro, porque dan cuenta que desde el 15 de junio del 2023, cuando se presentara la primera ola de calor, ya se habían contabilizado más de 32 días seguidos arriba de los 40 grados, lo que nunca había pasado.

Es por lo que el representante de esa benemérita institución resaltara la importancia de detectar a tiempo los síntomas que tienen que ver con esas acaloradas, como son fiebres de más de 40°C, dolor de cabeza persistente, vómito, desorientación y agotamiento; aunado a que una auxilada oportuna es vital, ya que los que no son atendidos al momento pueden experimentar un deterioro más rápido en su condición de salud. ¡Ups!

Casi por nada advierten que es fundamental prevenir para no tener que lamentar, de ahí la recomendaciones para mantenerse hidratados, así como el no exponerse al sol entre las 11:00 y 5:00 horas, por considerarse que es el horario en el que hay un mayor “solazo”, prueba de ello es por lo que actualmente Sonora ocupa el segundo lugar en muertes por el calor a nivel nacional con 62, después de Nuevo León que registra 88.

Y ya en lo general Holguín detalló que durante el período comprendido, entre el 1 de enero, y el 31 de julio, han brindado 2,450 servicios de socorro, representados por diversas emergencias médicas, entre las que destacan 813 casos de personas enfermas, 315 gentes inconscientes, 222 caídas, y 216 choques, por lo que así ha estado la talacha de auxilios que han realizado en lo que va del año. ¡Ese es el saldo!

