Sin medias tintas

Impacta muerte de gerente

Llegan protestas por libros

¡Qué al fin actúa Alcoholes!

Perderán hijos feminicidas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Impacata muerte de gerente…Para que se den una idea a que grado ya se ha “normalizado” la violencia en Obregón, que ahora tras una discusión un hombre de 71 años de edad mató a una joven gerente de una carnicería, después de reclamarle el acoso sexual contra una de sus hermanas, Ana Itzel, para que por ese motivo la asesinara a balazos, en lo que es un hecho que conmocionara a la ciudadanía. ¡De ese pelo!

Porque lo que es el ya detenido presunto asesino, de nombre Hilario “N”, con la mayor crueldad y deshumanización del mundo privó de la vida a Alma Lourdes Llamas, de 30 años de edad, como se exhibe en un video que circulara sobre ese homicidio, en el que se observa el altercado entre ambos, donde el sujeto luce alterado y violento, por lo que es desalojado de ese establecimiento de la colonia Zona Norte. ¡Vóitelas!

Sin embargo poco después el acusado volvió al inmueble, y con un arma de fuego disparó contra la víctima, a quien impacto con al menos tres disparos, los que provocaron que quedara sin vida en el lugar, para después regresarse a su domicilio, ubicado en esa misma área, y en el que se escondió por varias horas, hasta que se entregó para responder por el delito de asesinato calificado con premeditación, alevosía y ventaja. ¡Zaz!

En lo que es un crimen de alto impacto, que a querer y no, pero pone de manifiesto que las estrategias preventivas implementadas por la Secretaría de Seguridad estatal, nomás no han servido de nada, como la denominada Jornadas por la Paz, que precisamente han llevado a cabo en esa localidad cajemense, por como no están logrando sensibilizar a los ciudadanos, en torno al ambiente violento que hay hoy en día. ¡Glúp!

Pues con ese funesto suceso se demostró que ya ni los ancianos se están deteniendo, a la hora de matar por un simple arrebato de coraje, como lo demostrara el setentón de Hilario, por como ya están viendo normal el que se acabe con la existencia de alguien, por ser algo que sucede ya casi todos los días en esa municpalidad, que por algo es de las más inseguras y violentas, no sólo de México, sino del mundo entero. ¡Ni más ni menos!

Por ser un fatídico ataque que refleja que no se está creando conciencia entre la población, con esas susodichas jornaditas que “se han sacado de la manga”; a la par de que se sigue denotando una falta de coordinación con las instancias policiales, si se parte de que los mismos familiares de Alma Lourdes denunciaran que la Policía Muncipal no le dio seguimiento a la agresión que previamente sufriera. ¡Mínimo!

Toda vez que aunque requirieron la presencia de esa exhibida corporación policíaca, para denunciar la acción agresiva que habían enfrentado del ahora homicida, a la clásica simplemente ya no volvieron “a pararse” en dicho comercio, cuando menos para hacer un rondín de vigilancia, por lo que éste regresó con la mayor facilidad, o sin que nadie se lo impidiera, para arteramente terminar balaceando a la víctima. ¡Pácatelas!

Es por eso del clamor de justicia que hay por parte de la familia, además de recriminar a las “autoridades” de todos los niveles, por como actualmente ya se atenta contra la gente honrada y trabajadora, que ni la debe ni la teme, como sucediera el pasado sábado, alrededor de las 16:00 horas -4 de la tarde-, con la asesinada encargada de la sucursal de ese negocio, localizado en las calles California esquina con calle Cajeme.

Si se toma en cuenta que ahora casi todo mundo anda armado, como el ahora matón de Hilario, derivado de que a como está la creciente inseguridad, ya están optando por hacerse justicia por su propia mano. ¡Palos!

Llegan protestas por libros…Y ya llegó al Estado el rechazo que hay a nivel nacional contra los libros de texto, y para prueba está el eco que ayer “dormingo” tuviera una manifestación que realizaron varias agrupaciones de Sonora frente al Palacio de Gobierno, con todo y la lluvia que provocara el huracán “Hillary”, eso para demandar un alto a su distribución en las escuelas de Educación Básica. ¡De ese vuelo!

Ya que al grito de: “Con los niños No”, “Exigimos educación de calidad”, y “A mis hijos los educo yo”, entre otras consignas, decenas de padres de familia se congregaron ante la mencionada sede gubernamental estatal, para manifestarse y pronunciarse contra los contenidos de esos ejemplares gratuitos que quieren “imponer” en los planteles públicos, al quejarse de que en ningún momento fueron consultados para elaborarlos. ¡Órale!

Más menos así estuvo esa protesta en la que participaron organizaciones como las de Humanidad Mx y Poder Familia, entre otras, al grado de que el representante de la primera, Raúl Encinas Rodríguez, adelantara que hoy “San Lunes” le entregarán a las instancias de Gobierno, unas 50 mil firmas ciudadanas que ya han reunido para exigir detener el uso de esos materiales en los centros escolares. ¡De ese tamaño!

Para el caso es que Encinas Rodríguez apuntillara que: “Somos mil asociaciones en México que agrupan a los grupos de vida, familia y libertades, estamos haciendo estas protestas o marchas en cada una de las ciudades, para pedirle al gobierno federal, a las secretarias, o institutos de educación en los Estados, que detengan la entrega de los nuevos libros de texto de esta nueva Escuela Mexicana”. ¡Así la postura en contra!

A ese punto está la oposición contra esos libritos, por considerar que que abordan temas de ideología de género, promueven actividades y contenidos de educación sexual no acorde a la edad, ni a la madurez de los niños; además de que reduce los aprendizajes en el campo de las matemáticas y ciencias; aunado a que cuenta con errores, o imprecisiones sobre hechos históricos; y propicia la polarización entre clases sociales. ¡Ñácas!

Pero con todo y esos gritos y sombrereazos, ya el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Ricardo Aragón Pérez, anticipó que desde hoy y hasta el viernes les impartirán cursos intensivos a los profresores para que sepan como vienen esos remiendos de textos. ¡Aaapenas!

¡Qué al fin actúa Alcoholes!…A la que dan cuenta que por fin se le vio hacer algo, es a la directora de Alcoholes del Estado, Christina Caballero de la Rosa, después de que trascendiera que el sábado en la madrugada clausuraron la venta de “cheve” durante el concierto de corridos tumbados de Natanael Cano en el Estadio Sonora, además de los mal afamados antros Jakarta y Up, por operar fuera del horario. ¡Tómala!

Es por lo qué en el citado parque de béisbol, también llamado “Fernando Valenzuela”, los inspectores procedieron a colocar los sellos de clausura en las “islas”, o improvisados locales en los que se vendían bebidas embriagantes, por de a cómo lo estaban haciendo después de las 2:00 horas de la madrugada, aunque dicen que hay quienes se sorprendieron, porque en el presente sexenio es algo que habían pasado por alto.

Tan es así que aseguran que es el mismo caso del Jakarta, por ser un congal al que le habían “dado manga ancha” en ese sentido, por como los enviados de Caballero de la Rosa nunca procedían en su contra, dizque a pesar que estuvieran fuera del horario autorizado, o ya casi rayando el alba, de ahí el porque hasta tragedias ya se han presentado en su exterior, como la ocasión en que mataran a un joven a golpes, y puras de esas.

No obstante, y al parecer después del trágico incendio ocurrido en el bar Beer House de San Luis Río Colorado, el pasado 22 de julio, con un saldo de 13 muertos, y cuatro lesionados, es por lo que ahora sí están actuando contra ese tipo de emborrachaderos y eventos, a la mejor para “taparle el ojo al macho”, cuando menos en lo que se “calman las cosas”, por todavía estar en cursos las investigaciones de la Fiscalía Estatal.

Eso si se analiza que Christina ya tiene fama por dejar hacer y pasar, por como también le tocara enfrentar el escándalo por la muerte violenta de un cliente, en lo que era la Cervecería Hermosillo, que operaba en la Plaza Andenes, y presuntamente igualmente más allá de la hora permitida, y es por lo que ahora finalmente están haciendo como que hacen, tal vez para “no salir raspada” con el Caso del Beer House. ¿Será?

Perderán hijos feminicidas…La que sí que está como para que sea retomada y emulada por los diputados del Congreso del Estado sonorense, es la reforma que acaban de hacerle al Código Civil de la Ciudad de México, con la que ahora se establece que los padres que sean condenados por el delito de feminicidio cometido contra la madre de sus hijos perderán la patria potestad. ¡Qué tal!

Al ser una reformada al artículo 444 del Código Civil que entrara en vigor desde el pasado 1 de agosto del presente 2023, y que se basará en sentencias firmes contra esa clase de homicidas que terminan desintegrando a las familias, a partir de esos atroces asesinatos contra sus mismas cónyugues, porque a final de cuentas sus vástagos son los que “quedan volando”, por ellos terminar recluidos en la cárcel. ¿Qué no?

Con ese fin es que la autoridad jurisdiccional deberá solicitar información a las instancias ministeriales en materia penal, con la finalidad de verificar si la ausencia de la mamá se debe a un caso de muerte provocada por el padre, para que le apliquen esa disposición en la que por ese fatídico motivo pierde los derechos legales sobre sus consanguíneos en primer grado, y no es para menos, por el peligro que les representa. ¡Ups!

Casi por nada es por lo que consideran que esa modificación significa un paso importante para proteger a los niños de la creciente violencia familiar y esos condenables homicidios, por como esa causal se suma a las que ya existen para dejar de ser padre en términos legales, porque también está la propiciada por el abandono de los deberes alimentarios; actos violentos y determinaciones judiciales, entre otras. ¡Así el dato!

Luego entonces así está esa “recta por el centro” que debería aprovechar el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-Sonora, Jorge Yeomans Rosas, para promover ese cambio jurídico, y que los infantes estén más protegidos. ¡Esa es la intención!

Correo electrónico: [email protected]

