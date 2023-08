Sin medias tintas

+ Piden alerta por rickettsia

+ Resulta asesino una fichita

+ Niegan pasaje a estudiantes

+ Falta a su palabra Rectora

Piden alerta por rickettsia…Y derivado de que nomás no ha actuado como lo demandan las infectadas y enfermas circunstancias, es por lo que ya exhortaron al catalogado de lento y tibio secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, para declarar una emergencia sanitaria contra la rickettsia, por los brotes que ha habido en el Estado de esa enfermedad provocada por la garrapata. ¡De ese pelo!

En lo que es una exhibida y llamada contra Alomía Zegarra que para nada es descabellada, si se parte de que Sonora se sigue confirmando en el primer lugar nacional con más casos de ese mal, porque tan sólo en Hermosillo del 6 al 12 del de agosto se detectó otra media docena de esos enfermos, para ya sumar 51 en lo que va del año, con más de 30 muertes, con lo que ya casi se alcanza el medio centenar en la Entidad. ¡Zaz!

Pero a pesar de los pesares, o de ese creciente grave cuadro de rickettsiosis, lo que es el evidenciado funcionario estatal no ha hecho nada extraordinario en materia preventiva contra ese padecimiento, no obstante y que “Hornosío” se encuentra en temporada alta, en cuanto a la proliferación de garrapatas, con lo que aumenta el peligro de picaduras para las personas que conviven con perros y gatos. ¡Pácatelas!

Y para quien dude de lo anterior, o de esa infestación que está habiendo por ese tipo de bichos, ahí tienen que ahora en la colonia El Mariachi de la Ciudad del Sol, tuvieron que fumigar una vivienda ubicada en la calle Narbona, porque estaba invadida y su propietaria, una señora de 86 años, resultó diagnosticada con esa fiebre manchada, aunque pudo vivir para contarlo, al ser atendida a tiempo en el Hospital de Especialidades. ¡Glúp!

Sin embargo, y para que se den una idea a que grado ya está la invasión de esos animales chupasangre, que tienen un alto grado de letalidad en los humanos, una vez que llegan a infectarlos, que en el caso del citado popular barrio, localizado en el sector Centro Oriente de la Capital, tuvieron que acordonar un área de más de 20 casas, con el fin de desinfectarlas y evitar que se propagaran aun más. ¿Cómo ven?

Ante lo que se deduce que Alomía y compañía sólo han tenido un accionar reactivo, pero no preventivo, por únicamente estarse limitando a atender y combatir esas proliferaciones, pero no previniendo sus apariciones, como lo denota el que hasta ahora no se sabe que hayan implementado una campaña en la que repartan algún tipo de fumigante, que la gente pueda usar para descontaminar y bañar a sus mascotas. ¡Cuando menos!

Casi por nada es por lo que ya le están dando un grito a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, y que la “cosa empíore”, para ver si así “se cura en salud”, porque hasta ahora ha dejado mucho que desear, como lo pone de manifiesto que estén llegando al extremo de hacerle esos exhortos, y no es para menos, por como la rickettsia los ha rebasado, lo que tenderá a agravarse por ser la época en que más abunda por las lluvias.

Aunque lo que es el burocrático de José Luis ni así ha salido a decir “está boca es mía”, y solamente se ha limitado a enviar a los fumigadores del departamento de Zoonosis del Distrito Sanitario Uno de la Secretaría que desrepresenta, pero sin que se la haya visto nada más, aun y con los altos niveles de humedad que hay.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resulta asesino una fichita…Aunque era algo de esperase, por la crueldad, alevosía y ventaja con la que reaccionara, pero el que resultó ser toda una fichita, es Hilario “N”, de 71 años de edad, el violento anciano que el pasado sábado asesinara a la gerente de la Carnicería Chihuahua de Obregón, Alma Lourdes Llamas, de 30 años de edad, tras una discusión porque acosaba sexualmente a su hermana Ana Itzel. ¡Ups!

Pues a partir de lo revelado por el Vicefiscal de Control y Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ramón Tadeo Gradías Enríquez, el presunto homicida cuenta con antecedentes penales por despojo, además de que durante el arresto en su domicilio le aseguraron un par de armas cortas, y dos largas, entre otros indicios, y es por lo que se han reservado el oficio y origen del imputado. ¡Palos!

Con todo y ese hermetismo lo que Gradías Enríquez sí adelantó, es que pedirán las penas máximas por ambos delitos, como son el de acoso sexual y feminicidio, que en conjunto podrían ser de 78 años de cárcel, ante lo que se intuye que el acusado se pasaría el resto de sus días tras la rejas, y por quien ni sus familiares han abogado, lo que refleja que es un tipo raro, y ahora sí que de armas tomar, por como matara con frialdad.

Eso porque la víctima le reclamara el acoso del qué hacia objeto a su consanguínea, que también trabaja en ese comercio de carnes, ubicado en la calle California, esquina con Cajeme, en la colonia Zona Norte, por lo que se encolerizó a tal grado, que le tiró con los productos que había comprado, para horas después regresar armado y asesinarla a balazos en ese mismo lugar, y después refugiarse en su casa. ¡Así el dato!

Es por lo que Ramón Tadeo advirtiera que: “La Fiscalía no va a escatimar esfuerzos en lograr que se imponga una pena ejemplar, vamos a hacer uso de todas nuestras capacidades tecnológicas, científicas y humanas para poder lograrlo”, por lo que después de la primera audiencia quedó en prisión preventiva, al su defensa pedir la ampliación del plazo legal, por lo que la próxima habrá de celebrarse el venidero viernes. ¡Qué tal!

En tanto que la mamá de Alma Lourdes, de nombre Idalia Valenzuela, demanda la pena máxima, y que no haya consideración alguna para el asesino, a la par de que denunciara que eso de auxiliar a las mujeres vulnerables son puras palabras, por las “autoridades” no estar capacitadas para hacerlo, porque si la Policía Municipal cajemense hubiera atendido su llamado de ayuda eso no habría pasado, y su hija seguiría viva.

Lo anterior porque según la versión de Ana Itzel, cuando la fallecida sufrió la primera agresión les habló a los agentes, pero le respondieron que no podían hacer nada porque no estaban en el momento en que el señor la agredió, por eso ya por la tarde volvió y la asesinó, y todo por no atender su petición de auxilio, aun y cuando se sabía donde vivía el sujeto, por lo que les reprochó que no es cierto que ayudan a las féminas en peligro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niegan pasaje de estudiantes…Por si algo faltara, resulta y resalta que a pesar de que los dos pasajes gratuitos diarios para los estudiantes están estipulados en la Ley de Transporte estatal, dan cuenta que no los están haciendo validos fuera de Hermosillo, por los reportes que han surgido por rumbos de Obregón, Guaymas, Navojoa y Nogales, por de a cómo se los han “estado haciendo de agua”. ¡Tómala!

En esos términos está la queja que ventilaran los de la asociación Vigilantes del Transporte, por voz de Alfonso López Villa, referente a que los del Instituto de Movilidad y Transporte, donde cobra el improvisado y tachado de “florero” de Carlos Sosa, no le están respetando esa prestación al alumnado, por lo que tienen que pagar entre $5 y $9 pesos por traslado, porque a veces ni la credencial de la escuela les aceptan. ¡Ñácas!

De ahí que López Villa apuntillara que: “Los viajes gratis a estudiantes nada más se dan aquí en Hermosillo, en el resto del Estado no se da, entonces es algo que nos han estado reclamando a nosotros los estudiantes de otros municipios, que se consideran ciudadanos de segunda porque en Hermosillo nada más se respetan los viajes de estudiantes y en el resto del Estado no”. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que “le echaran, no el caballo, sino el camión encima” a Sosa Castañeda, hablando en sentido figurado, al considerar que ese incumplimiento se debe a una falta de tecnología en el sistema transporteril que opera en esas ciudades, pero sin que hasta ahora el susodicho haya atendido ese problema que afecta la economía de ese estudiantado y sus familias, por lo que en eso se les va parte de sus beca$.

Aun así lo más criticable es que hasta el momento Carlos no haya operado de ninguna forma, para que no les sigan cobrando por esas transportaciones que deben de ser gratis, cuando mínimo debería de conminar a los concesionarios para que no “$e pa$en de tue$te$” con esa cobranza, pero en contraparte también se entiende que los camioneros tampoco tienen la forma de llevar un control para saber cuántos abordajes hacen en el día.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Falta a su palabra Rectora…A los que no se ha sabido que ya les hayan dado una respuesta a sus demandas, por las que se manifestaran el pasado miércoles muy de mañana, es a los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Unison, entre otras deficiencias por la falta de aires acondicionados y carencia de agua en los bebedores, ante lo que se intuye que la rectora, María Rita Plancarte, está fallando a su palabra. ¡Órale!

Eso luego de que se vieran obligados a protestar por la cerrazón que mostrara el Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora (Unison), por lo que sus quejas llegaron a esos niveles, y se hicieron públicas, de ahí que Plancarte Martínez y sus fallidos operadores se comprometieran a solucionarles sus exigencias, que no son nada nuevas, pero al parecer a la clásica les han seguido dando más largas. ¿Será?

Y con más razón porque afloró que en el pliego petitorio que presentaran por medio del presidente de la Sociedad de Alumnos de esa Facultad denominada Saddes, Jesús Raudel Ortega, también están incluyendo lo relacionado con la creación de una base de datos de maestros con quejas por acoso, o abuso sexual; así como el transparentar el presupuesto de esa Licenciatura, lo que a querer y no, pero ya les causó escozor. ¡Ouch!

Al ser es un movimiento que trascendió porque en lo que fuera el primer día del reinicio de las clases, alrededor de 16 “refría” no funcionaron, lo que provocó que varias alumnas se desmayaran, por ser días en los que se registraron récords de calor, y es por lo que le restregaran a María Rita el que no están cumpliendo con su chamba, para mínimo tener instalaciones en buen estado, por lo que esa es la gota que derramó el vaso.

No obstante, y a casi una semana de ese levantamiento estudiantil, para denunciar una deficiente operatividad que es de lo más elemental, lo que es hasta ahora doña Rita sólo “se ha hecho chombita”, cuando es una exigencia que ameritaba que ya hubiera enviado un comunicado por medio de su pintado titular de “Incomunicación” “Antisocial”, Luis Mendoza, para informar que ya todo está en vías de solución. ¡Ajá!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook