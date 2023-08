Sin medias tintas

+ Exhiben a ITH y otros más

Exhiben a ITH y otros más…Y con la que se está demostrando que es puro bla, bla bla, eso de crear programas especiales para proteger a las mujeres, es con la protesta que acaba de hacer una ex profesora del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), que por razones obvias se omite su nombre, para denunciar un presunto abuso sexual que sufrió de parte de otro maestro en octubre del 2021. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo destapado por la docente afectada, en el marco del inicio escolar del ITH, que empezara el pasado lunes, a casi dos años de la violación de la que fuera objeto no se ha resuelto su caso, y por el contrario el violador continúa en funciones académicas, de ahí que además exija su destitución, en lo que es una vejación que en su momento denunció a todos los niveles, pero sin que se actuara en consecuencia.

Aun y cuando es una condenable felonía que fuera reconocida por la propia institución educativa, aunque no había trascendido públicamente, después de que quedara constancia el 20 de octubre del 2021, por la denuncia que presentara ante el entonces director, José Antonio Hoyos, pero quien sólo se limitó a turnarla al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Tecnológico Nacional de México. ¡Así el solapamiento!

Ya que por toda respuesta nomás fue reubicada de departamento de adscripción, y se le modificó horario para evitar que coincidiera con el supuesto agresor, pero sin que nunca de los nuncas procedieran contra él, ante lo que presumen que cuenta con influencias, como para que hasta ahora no se le haya tocado; en tanto que ella desde agosto del 2022 ya no labora en ese centro educativo porque se le venció su contrato de interinato.

En tanto que el actual titular de la dirección del “quemado” y devaluado ITH, un tal Rogelio Noriega Vargas, igual se está “lavando las manos”, al manejar que no pueden hablar al respecto, pero que: “Estamos en la mejor disposición de colaborar con la Fiscalía, que es un caso de la Fiscalía, es un caso del Ministerio Público, mediante lo cual, nosotros hemos proporcionado información cuando se nos ha requerido”. ¿Será?

Así está ese dizque ataque que tuviera lugar en una de las salas de maestros, cuando el académico encerró a la víctima mientras realizaba sus labores, para abusarla sexualmente, pero sin que se haya procedido contra él, a pesar de que también ha interpuesto quejas ante la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, pero lo que es el presidente de ésta última, Luis Fernando Rentería Barragán, simplemente la ha ignorado.

Es por lo que ante esa evidente impunidad se plantara en las afuera de esa universidad tecnológica, para entre lonas con consignas manifestarse y expresar: “Lo que pido es justicia y que sancionen al violentador sexual por la agresión que yo sufrí, pero no quiero justicia solamente para mí, sino para las demás que han sufrido la violencia en silencio”, y es que a otras maestras que la han apoyado han sido objeto de represalias. ¡Qué tal!

En esos términos está un atentado más contra una fémina, ahora de profesión educadora, y que evidencia a todas las instancias de “Seguridad” y demás, que se supone están para velar por la defensa de las integrantes del sexo débil, cuando son agraviadas de cualquier forma, porque a la hora de la hora brillan…pero por su ausencia, como en el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), donde vejeta una tal Mireya Scarone Adarga.

Si se toma en cuenta que hasta en la misma Fiscalía Estatal hay una Viscefiscalía para atender, e investigar esa clase de casos, por lo que una vez que saliera a flote el que se hace mención, muy seguramente que el de la Fiscalía, Gustavo Salas Chávez, habrá de destrabar ese proceso para que se aplique la ley como debe ser.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esclarecen el Caso de Abel…Ahora sí que cuando menos se esperaba atraparon al asesino material del ex procurador de Justicia y candidato a la Alcaldía de Cajeme por el Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, ultimado a balazos la tarde del 13 de mayo del 2021 en Obregón, como ayer lo revelaran los de la Fiscalía Estatal, al revelar que se trata de Sergio Armando “N”., alias “El Checo” o “El Payaso”. ¡De ese vuelo!

Derivado de que en base a lo ventilado por el fiscal, Gustavo Salas, lo cual se tenía muy escondidito, resulta y resalta que el pasado sábado en la colonia Constitución de Obregón detuvieron a quien presuntamente baleó mortalmente a Murrieta Gutíerrez, en las calles Guerrero y California, cuando se encontraba repartiendo volantes proselitistas, por lo que ahora faltaría saber quién, o quiénes son los autores materiales de ese crimen.

No obstante y que de entrada, lo que es a Sergio Armando ya lo vincularon a proceso y prisión preventiva justificada, por el delito de homicidio calificado contra Abel, y lesiones en perjuicio de Lissette “N”., que fuera una de las víctimas colaterales de los hechos, por lo que así está ese acierto de Salas Chávez, después de que fuera un comentado y politizado caso que “durmiera el sueño de los injustos” por más de dos años.

Y es que el obregonense de Murrieta era una figura pública muy conocida, por haber estado el frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre 2004 y 2012; además de fungir como director general de Averiguaciones Previas; Subprocurador de Justicia; y jefe de la Policía cajemense; aunado a que llegó a ser diputado federal, y en ese momento aspiraba a convertirse en Presidente Municipal de su terruño. ¡Zaz!

Por si eso fuera poco por esas fechas era el abogado de las familias LeBarón, que sufrieran un ataque armado en los límites de Bavispe y Chihuahua, en noviembre de 2019, en el que murieron nueve personas, entre ellas seis niños y tres mujeres, y es por lo que había muchas líneas de investigación sobre su ejecución, de ahí que se sospeche que “El Checo” sea un mero sicario, por no tener finta “de pesado”, por lo joven que está.

Lo que lleva a explicar el por qué han abundado las interrogantes en cuanto a su arresto, por lo que ahora habrá que esperar a que lo hagan “cantar”, para que se aclaren todas las dudas que hay. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Tarda levantada de barda!…Con la ya ni tan novedad de que denuncian que a los del sector educativo estatal “les ha valido” el volver a reconstruir una barda perimetral que se derrumbara en la Escuela Secundaria Técnica No 57 de la colonia Camino Real, localizada sobre el bulevar Ignacio Salazar, al Norponiente de la Capital, porque ya el próximo lunes empiezan las clases, y nomás no lo hicieron. ¡Órale!

Es por eso que asientan que así está la indolencia del secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, por no aprovecharse las vacaciones que están por finalizar para levantar esa estructura de más de treinta metros que protege a ese plantel, si se analiza que se cayó el pasado 18 de julio, pero hasta ahora ya pasó más de un mes, y apenas habían hecho las zanjas. ¡Ese era el reporte!

A raíz de que si bien es una obra de reconstrucción que se intuye que está a cargo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), donde cobra David Guillermo Pintor Hérnandez, pero a Aarón Aurelio es al que le toca supervisar para que se realice en tiempo y forma, lo cual es más que obvio que no ha sucedido, como lo evidencía el que sea hora de que no habían pegado ni un bloque. ¡De ese tamaño!

Ante lo que se da por descontado que el alumnado de ese plantel secundariano volverá a las aulas en una condición de desprotección, derivado de que entre Grageda Bustamante y Pintor Hérnandez no se hace uno, porque en más de treinta días no pudieron hacer posible el que quedara concluida esa pared, aun y cuando es la que los protege de toda clase de extraños, entre los que están los “tiradores” de drogas. ¡Tómala!

Aunque es una incompetencia y burocracia que no es de extrañar por parte de la SEC y el ISIE, toda vez que es un bardón que por mucho tiempo estuvo ladeado, y no hicieron nada para reforzarlo y rescatarlo, a pesar de que peligraba el estudiantado y la gente que por ahí pasaba, hasta que “se vino abajo”, en lo que es algo que explica la tardanza para “levantarlo”, lo cual por lo que se ve y no se pregunta, irá para largo. ¡Así el dato!

Toda vez que si hubiera voluntad una constructora “la arma en tres patadas”, aunque dan cuenta que ya ayer por fin comenzaron a trabajar en ella, porque estaba abandonada, por lo que a ver si la concluyen. ¡Ya mero!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marcharán por feminicidio…En torno al que hay una indignación y clamor, es con relación al atroz asesinato de Alma Lourdes Llanos, de 30 años de edad, que dejara en la horfandad a una niña de tres años, y para prueba está que el próximo viernes, durante el juicio contra su victimario, llevarán a cabo una marcha de protesta en Cajeme para solidarizarse con la familia de quien laboraba en una carnicería. ¡De ese vuelo!

Por la intención ser el que no haya ninguna consideración contra el matón de Hilario “N”., de 71 años de edad, al aflorar que su defensa legal propondrá que le impongan cárcel domiciliaria por su edad, cuando el pasado sábado no tuvo piedad contra Llanos, porque según testigos, la gerente todavía le pidió perdón para que no le disparara, pero ni así “se tentó el corazón” para privarla de la vida a balazos. ¡Así de cruel!

Eso sumado a que la Red Feminista Sonorense, por voz de Leticia Burgos, desde ya están abogando para que no se minimice la reparación del daño en la sentencia condenatoria, bajo la visión de que en todo momento debe buscarse resarcir las afectaciones derivadas de la comisión de ese delito, aun y cuando ya adelantaron que pedirán la pena máxima por ese homicidio y acoso sexual, que podría llegar a los 78 de prisión. ¡Mínimo!

Al decir que: “Sucede que cuando se persigue esta causa sólo se queda en términos de un asesinato a mujeres y no se aplica plenamente lo que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que habla de la reparación del daño integral, completa, y que abarca desde luego a todas las personas, suponiendo, porque no conozco a quien sostenía Alma, pero comprendería a todas las personas que de ella dependían”.

No en balde es por lo que Burgos Ochoa remarcara que: “Así que es muy importante que la Fiscalía y sobre todo el Juez a cargo de la causa tenga previsto la reparación de los daños a la familia directa, a la familia indirecta, suponiendo que tenía ella responsabilidades sobre alguno de sus miembros, y también una reparación social, una reparación comunitaria”, por lo que así está la demanda, y con sobrada razón.

