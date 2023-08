Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Quitan voz a empresarios!

Que sí es el asesino de Abel

En duda el programa Salva

Agitadores bloquean calles

¡Quitan voz a empresarios!…Y el que dio color es el hoy promotor de la organización Sonora Global EDC, y ex dirigente de la Coparmex, Arturo Fernández Díaz González, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, que preside Carlos Rodríguez, el famoso “Kaly”, donde expuso el como ahora están abocados a cambiarle “el chip”, o la visión al empresariado sonorense.

Porque a decir del también ex candidato a diputado, ahora desde el ala alternativa empresarial, y no a través de las cámaras tradicionales, por medio de Sonora Global le están apostando a identificar por qué el Estado se ha quedado rezagado en el ámbito económico, comparado con Estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Durango, que en los últimos años se transformaron y desarrollaron, y hoy en día son otra cosa.

Es por eso que Fernández Díaz González dijera que nunca es tarde, para como empresarios “remangarse las mangas” y crear nuevas prácticas, con la intención de generar un cambio y procurar llevar a la región al siguiente nivel, como ya lo han hecho en ciudades como Tijuana, Chihuahua, Mazatlán y Monterrey, a pesar de que en Hermosillo se tienen mejores condiciones para ello en todos los sentidos. ¡De ese pelo!

Pues en base a lo expuesto por Arturo, el objetivo es el de aprovechar las oportunidades locales para los hombres de negocios de por estos lares, a partir de que las que ha habido se han ido, ya que no se les ha dado prioridad a ellos, como sí se hace en otros lados; a la par de atraer otras de fuera, porque hasta ahora no se ha pasado de la industria primaria, tan es así que se tiene una Planta Ford, y no han creado un clúster automotriz.

Al ser una falla que se ha tenido sexenio tras sexenio, pero que en el actual está “píor”, y con tendencia a empeorar, por haber una secretaria de Economía desconectada, cual es el caso de Margarita Vélez de la Rocha, ante la política de puertas cerradas que ha implementando, tan es así que en lugar de llegar nuevas empresas se están yendo, y un reflejo de ello es que el año pasado Sonora tuviera ¡cero inversión!

De ahí que Fernández y compañía estén haciendo la labor que no se hace desde la parte oficial, y más porque en estos tiempos hay un evidente distanciamiento entre los gobiernos y la iniciativa privada, representada por la Canacintra, Coparmex, Canaco y demás, a tal punto que les han “retirado el micrófono”, y es por eso que haya una falta de liderazgo en ese sector, que hoy por hoy no tienen voz ni voto. ¡Tómala!

Y para el caso puso como ejemplo que Francisco Acuña, el del Consejo para el Desarrollo Sostenible, anda “vendiendo” por el mundo el Plan Sonora para que inviertan en las energías limpias, por medio de la energía solar, pero sin el acompañamiento del empresario de por estas tierras, porque no sólo debe publicitarse el proyecto, sino también la capacidad productiva que hay, para que haya un beneficio integral. ¡Mínimo!

Pero para que quedara más claro lo de esa falta de colaboración que hay, apuntilló que lo mismo ocurrió en la reciente reunión que hubo en “el otro lado”, con el fin de reconstruir el órgano llamado Sonora-Arizona, porque simplemente no los invitaron, aun y cuando sólo es un cónclave entre funcionarios, que nomás van a turistear, por lo que ya están haciendo algo parecido, pero con los de empresas, de esos que sí le invierten.

O séase que Fernández Díaz así “puso en dedo en la llaga”, por no haber un esfuerzo colaborativo con las instancias gubernamentales, y es por lo que ya le están buscando por su lado, bajo la idea de fomentar una unión y unificación de estrategias con sus colegas de las Entidades vecinas, para hacer que las cosas sucedan, y entre otras cosas crear un corredor industrial y formar un bloque en el que Sonora sea el centro de atracción.

Que sí es el asesino de Abel…Quien acabó con las dudas y casi casi dijo ¡No se hagan bolas!, es el gobernador Alfonso Durazo, con relación a si Sergio Armando, alias “El Checo”, o “El Payaso”, arrestado el pasado sábado, es quien mató en Obregón al ex procurador de Justicia y ex candidato a la alcaldía cajemense, Abel Murrieta Gutiérrez, al afirmar que está plenamente identificado. ¡Palos!

Eso luego de las protestas de sus familiares, quienes se plantaron frente al Palacio Municipal de Cajeme para denunciar que arrestaron a la persona equivocada, al asegurar que es “un chivo expiatorio”, según esto porque es un joven deportista que estudia Ciencias del Ejercicio Físico en el Itson, y cuyas características físicas no coinciden con quienes aparece en los videos de la ejecución del 13 de mayo del 2021. ¡Ajá!

Sin embargo, el propio Durazo Montaño ya ayer confirmó que Sergio Armando sí es el autor material de ese homicidio; agregando a que hay otros dos participantes, uno que es coautor material; y el otro intelectual; quienes ya también están ubicados, a tal grado que se sabe en qué ciudad se encuentran, por lo que ya trabajan con las autoridades de otros Estados, con la finalidad de ejecutarles la orden de aprehensión.

Casi por nada es por lo que el Mandatario estatal dijera con todas sus letras que: “Está plenamente identificado sin ninguna duda y tenemos además testigos, no decimos más, testigos que están debidamente cuidados y protegidos, como lo está el detenido para evitar agresiones en su contra”, y que es por lo que ya fuera vinculado a proceso, en lo que está recluido en el Cereso I de Hermosillo, a donde lo trasladaron.

En tanto que con respecto al móvil del malogrado ex funcionario y político, el Ejecutivo adelantó y manejó que una primera hipótesis es por el compromiso reiterado que hiciera durante su campaña proselitista para combatir a los grupos criminales en ese violento e inseguro municipio, cuando abanderaba los colores partidistas de Movimiento Ciudadano, y que es algo que está en vías de corroborarse. ¿Cómo ven?

Luego entonces ante la contundencia de lo aseverado por el “Gober”, se concluye que “El Checo”, o “El Payaso”, al parecer llevaba una doble vida, que ni su familia conocía, o se hacían; en tanto que por otro lado eso demuestra hasta donde están llegando los alcances del “Narco” que se mueve en esa zona. ¡Vóitelas!

En duda el programa Salva…Ahora sí que con todo y que “traten de componerla en el aire”, pero el que se demostró que en la práctica nomás no funciona, es el tan caracaqueado programa “Salva”, que “se sacaran de la manga” los de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dizque para auxiliar y salvaguardar a mujeres en condición vulnerable, y para prueba está el asesinato de Alma Lourdes, ocurrido en Obregón.

Y es que de acuerdo al sentir general que hay, consideran que de haberse atendido adecuadamente el reporte que le hiciera a la Policía Municipal de Obregón, la hoy asesinada gerente de la Carnciería Chihuahua todavía estuviera con vida, y no habría sido víctima de un cliente de nombre Hilario “N”., de 71 años, con el que discutió porque acosaba a su heramana, que también ahí trabajaba, para horas después regresar y balacearla.

Si se toma en cuenta que a la clásica, y en aras de ahora “tumbarse la barra”, como dicen los chavos, ahora están saliendo con el cuento de que cuando hagan una llamada a la línea de emergencia 911 le expongan al operador si sienten que corren peligro, para que sea canalizada a la coordinación de “Salva”, cuando en el caso de Alma Lourdes era más que evidente, por lo agresivo que se comportara su victimario. ¿Qué no?

Aunado a que a la Policía le denunciaron el motivo del altercado con el ahora matón preso, y que era porque ya se había vuelto recurrente el que acosara sexualmente a las empleadas de ese comercio, con lo que se demuestra que ya había un antecedente, pero ni así actuaron como lo establecen los protocolos, según esto porque los agentes no estuvieron en el momento de esa primera agresión, que después terminó en lo peor.

Así que por más que “se laven las manos”, pero es evidente que en esa muerte todos los involucrados en ese llamado de auxilio no procedieron como debe hacerse, de ahí que hasta el de la Fiscalía General del Estado, Gustavo Salas, ya advirtiera que investigarán si hubo irregularidades por parte de los que no hicieron lo adecuado para salvar la vida de una joven madre de 30 años, que dejara huérfana a una niña de 3 años. ¡Zaz!

Agitadores bloquean calles…En la que aplica aquello de que ¡Ahora cualquier chimuelo masca piedras!, es en la manifestación que ayer hicieran un grupito de habitantes de la Comisaría Miguel Alemán, quienes llegaron al bloqueo las calles Rosales y Serdán para exigir una cita en el Ayuntamiento, con el pretexto de que fueron despojados de 431 hectáreas de terreno. ¡De ese vuelo!

En lo que aflorara que es una protesta auspiciada y azuzada por la tachada de grilla de Petra Santos, derivado de lo radical de la misma, y por como trascendiera que acompañara a esos manipulados moradores de la Calle 26 y Calle 12, que no llegaban ni a una media docena, a pesar de que sostienen que son alrededor de 52 familias las afectadas por esa despojada, que vaya que está de dudarse, por lo que así estuvo el arguende.

Ya que a decir de los manifestantes, según esto desde la ciudad de México les están solicitando un documento que le corresponde expedir al municipio hermosillense, para que puedan continuar con el supuesto trámite de regularización de esos predios, pero no quieren que los atienda nadie que no sea el Presidente Municipal, por encima de que es un trámite que le toca procesar al Síndico, Florencio Díaz Armenta. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que se pusieran como Gabino Barreras, al no entender razones, haciendo pagar a justos por pecadores, con el bloqueo de vialidades que llevaron a cabo, porque después se pasaron a interrumpir el tráfico en el bulevar Hidalgo, propiciando un caos vehicular, y por supuesto qué creando un efecto contrario, por “los chines y jotas” que “les llovieran” de los ciudadanos, y no es para menos. ¡De ese tamaño!

Ante lo que se intuye que muy seguramente quieren que “se tuerza la ley”, para que les den “un trato especial”, por de otra forma no entenderse el que hayan llegado a ese extremo de afectar a terceros por una simple tramitología, misma que bien pudieron acudir hacer en la ventanilla de la oficina correspondiente, que se supone que es la del “Chito” Díaz, por lo que “algo chueco” han de querer. ¡Esa es la impresión!

