Sin medias tintas

+ “Sacan a flote” Plan Hídrico

+ Que llegará hoy ola de calor

+ Marchan contra feminicida

+ ¡Deja el cargo Comisionada!

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Sacan a flote” Plan Hídrico…Quien acaba de “sacar a flote” un proyecto que mejorará la distribución del agua en la Capital y el resto de las ciudades, es el alcalde Antonio Astiazarán, como es el denominado Plan Hídrico para Sonora, el cual sería presentado en los próximos días por el Gobierno del Estado, por lo que así estaría esa buena noticia que se traen entre manos en términos acuáticos. ¡Órale!

Porque de acuerdo a lo ventilado por Astiazarán Gutiérrez, entre otras estrategias esa proyección contempla que la famosa presa “El Molinito” ahora opere para el suministro de Hermosillo, y no como hasta hoy por hoy, en que sólo le surta sus demasías, pero únicamete cuando llueve mucho, a diferencia de temporadas como la actual, en la que las lluvias han escazeado, y es cuando no se le trasvasa nada. ¡De ese pelo!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán adelantara que con ese fin ya el próximo jueves 31 de agosto tendrán una reunión con autoridades estatales, en aras de conocer más detalles de esa planificación y las obras que se tienen programadas para la Ciudad del Sol; porque también se habla de la construcción de un acueducto desde la presa El Oviachi hasta Obregón, como parte de una solución integral. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que el Presidente Municipal capitalino señalara que: “Estamos trabajando los tres niveles de gobierno para identificar las obras que son importantes para darle la seguridad de abasto de agua a la ciudad en estos años y en el futuro”, por lo que de esa forma se están anticipando a los estragos causados por las recurrentes sequías que ha habido en el Estado, como la que hoy en día se está presentando. ¡Zaz!

Para el caso y en base a esa programación que están contemplando, Astiazarán resaltó que: “Viene una nueva línea de conducción, precisamente, para llevar agua de El Molinito hacia la Planta Potabilizadora Norte, que en este momento no está funcionando, y que resolvería mucho el abasto de agua en el Norte de la ciudad”, por lo que así están visualizando esa nueva alternativa, que según esto está en vías de se realidad. ¡Qué tal!

Eso a partir de que dicha estructura hidráulica hasta ahora sólo ha sido utilizada como de contención, cuando aumentan las avenidas del Río Sonora, y de esa forma evitar inundaciones, como las que se presentaban parcialmente en el pasado, cuando la capacidad de la “Abelardo L. Rodríguez” era rebasada, y con los desfogues que se hacían, vía el Vado del Río, se enfrentaba el peligro de que se salieran de control. ¡Ups!

Sin embargo como los tiempos han cambiado, a partir de que la demanda de ese elemento vital se ha disparado, por como la población hermosillense se ha multiplicado, y los eternos pozos de siempre ya no están siendo suficientes, con todo y que en parte también se han ayudado con el que llega por el Acueducto Independencia, sino quién sabe cómo le hicieran, es que ahora le estarán dando un uso a ese almacenamiento.

Luego entonces así está esa buena nueva destapada por el “Presimun” aliancista, que políticamente representa al PRI, PAN y PRD, porque con ese modelo de operación se disiparía el riesgo que hay cada verano, de que pudieran volver los repudiados tandeos de agua que antes aplicaban, al racionarla por sectores por la escazes que había, no obstante que en el último tiempo no se ha llegado a eso, y es lo que quieren que ya no suceda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que llegará hoy ola de calor…Los que tendrán que intensificar la campaña de hidratación que llevan a cabo son los de Protección Civil Municipal, ante la nueva ola de calor que se pronostica que llegará a “Hornosío” desde ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! viernes, y durante cuatro días consecutivos, con temperaturas por encima de los 45 grados centígrados, consideradas atípicas para éstas alturas de agosto. ¡Así la advertencia!

De ahí que ya están exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones en el presente fin de semana, entre otras cosas para que en lo posible eviten actividades al aire libre, de ahí que el director de Protección Civil y su gente, cual es el caso de Sergio Orlando Flores, tendrán que reforzar la entrega de suero y agua embotellada entre las personas en situación de calle, o de las que vagan “a la buena de Dios”. ¡Vóitelas!

Pues lo que intentan prevenir, son los ahora así muy temidos “golpes de calor”, por aquello de que ya van varios muertos por ese tipo de insolación, por como se eleva la temperatura interna entre los efectados, hasta en más de 40 grados, y es por lo que a los vagabundos, que son los más expuestos a esos calorones, hasta la fecha ya les han repartido alredededor de 2 mil sueros, seis mil Gatorade y 2 mil 500 recipientes con aguita.

Tan es así que Orlando Flores destacara que: “Ellos nos piden la bebida y ellos se resguardan bajo árboles, utilizan llaves de algún servicio público, como en áreas verdes para poderse refrescar”, porque rechazan la invitación que se les hace para dormir, comer y asearse en el Centro Galilea, o en el Centro Hábitat Café Combate, que se habilitaron como albergues para resguardarlos, cosa que sí aceptan durante el frío. ¡Ouch!

Ciertamente que no es para menos el que estén protegiendo de esos intensos calores a ese grupo poblacional vulnerable, después de que el pasado mes de julio fuera considerado como el más cálido y menos llovedor desde 1953, es decir, en más de 70 años, y en todo el País, de ahí el porque como nunca la cosa ha estado que arde, y no es albur, sino una caliente realidad, y en el agosto que está corriendo la situación pinta igual. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marchan contra feminicida…Y el que ya “agarró vuelo” en Obregón es el clamor generalizado por el asesinato de Alma Lourdes Llanos, de 30 años de edad, la gerente de la Carnicería Chihuahua, que el pasado sábado fuera asesinada a balazos por el cliente, Hilario Beltrán, de 71 años, y para prueba está la protesta que ayer hicieran sus familiares para exigir justicia, mientras que éste día se realizará otra. ¡Tómala!

Toda vez que portando mensajes y consignas feministas los allegados y amigos de la víctima, recorrieron varias calles desde el Palacio Municipal, hasta la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para manifestarse y demadar seguridad para todas las mujeres, resaltando una gran lona en la que se leía: “No importa la edad, ni la clase social, eres un asesino”, en alusión al victimario que ya está arrestado. ¡Palos!

Y es que en base a lo ventilado por Idalia Valenzuela García, la madre de la malograda joven, que también participara en esa marcha, sentenció que no van a dejar de alzar la voz por su hija para que se castigue a su agresor, y se le dicte la condena que se merece, como lo manifestaran en las pancartas que exhibieran, con leyendas como las de: “Que poner límites no me quite la vida” y “Todos somos Alma”, entre otras. ¡Ñácas!

Al remarcar que es lamentable que las féminas mueran a manos de sus agresores solo por buscar respeto, cuando es algo que debería ser un derecho implícito, eso por como el detenido anciano la matara por pedirle que ya no molestara a su hermana, Ana Itzel, a la que de tiempo atrás acosaba sexualmente, al igual que a otras empleadas de ese comercio, porque después de la discusión se fue y a las horas volvió para matarla.

Lo que explica el porque priva la indignación entre los obregonenses, y para evidencia está que este viernes escenificarán otra manifestación, que será a las 16:00 horas de la tarde en el Callejón de la Mujer, en el marco de la nueva audiencia judicial que se celebrará en el proceso legal que se le sigue a Beltrán, y por el que manejan que pedirán una pena máxima acumulada que podría llegar a los 78 años de cárcel. ¡Mínimo!

Con más razón ahora que han aflorado unos audios que revelan que Hilario era un depravado sexual en serio y en serie, porque en ellos se escucha el como acosa a otra mujer de nombre Karina, lo que demuestra que de esa forma atentaba contra las damas, hasta que se le pasó la mano y disparó contra Alma, sólo porque quiso ponerle un alto, por lo que de esa calaña es, rayando en lo demencial, por nadie en sus cabales hacer eso.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Deja cargo Comisionada!…Con la novedad de que ahora andan buscando una nueva titular para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, luego de que la noche del miércoles renunciara a ese cargo, Karla Quintana, como ayer lo confirmara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, quien nomás se limitó a decir: “Creo que cerró un ciclo”, cuando hoy en día hay unas 625 desapariciones mensuales. ¡Así el dato!

No en balde es que los diferentes colectivos de las madres buscadoras de la República Mexican expresaran que Quintana más bien se tardó en renuciar, por las negligencias y omisiones en las que incurrió en ese puesto al que llegó en el 2019, por lo que esperan que no la vayan a “premiar” con una posición mejor, después del fracaso que fuera en su función, de ahí que hoy en día haya más desaparecidos que en los sexenios anteriores.

En esos terminos han estado las reacciones contra Karla, después de la carta que se difundiera en redes sociales, y que es con la que le comunició a López Obrador que “abandonaría el barco”, dizque “en virtud de los contextos actuales”, pero sin precisar ¿cuáles?, que suponen que es porque “no pudo con el paquete”, y mejor optó por “tirar la toalla”, en un área en la que nunca se le vio hacer presencia. ¡Pácatelas!

Motivo por el que a la par propusieran que ojalá y que pronto haga lo mismo una tal, Yuriria Rodríguez, la “responsable” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por igual ser una nulidad que no resuelve nada, a pesar de que en teoría era su operativa, pero dicen que en la realidad entre las dos no se hacía una, y es por lo que aseguran que AMLO tiene una deuda en ese ámbito, y no van a dejar de solicitar un mejor trato.

Para quien dude de lo anterior ahí está lo manifestado por la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, de que nunca vieron resultados en cuanto a la fantasmal labor de Quintana, al señalar que: “Hay algo cierto: depositamos nuestra confianza en la Comisión… pero la enterraron junto a los restos de nuestros desaparecidos”, en lo que es una aseveración que lo dice todo en cuanto a su actuación.

Aunque para clarificarlo más, todavía la activista remató diciendo que: “Siempre fueron más efectivas unas palas y unos corazones llenos de angustia, que sus cientos de millones de pesos gastados y ejércitos burocráticos”, lo que denota que fue su fiasco en esa institución; en lo que debe ser un “S.O.S! para su homólogo de por estos lares, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, al que tampoco se le ha visto nada claro.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook