Sin medias tintas

Que rehabilitarán paradas…Y por tantas promesas fallidas que ya habido, ahora sí que como dijera Santo Tomás, ¡ver para creer!, en torno al anuncio que acaba de hacer el fantasmal director del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, referente a que en el 2024 modernizarán las paradas de los camiones urbanos, como parte del plan de mejoramiento que iniciarán en el presente año. ¿Será?

Sin embargo, y a como ha estado de deficiente ese servicio transporteril, que ha ido de mal en “píor”, el sentir general es que primero empiecen con lo primero, valga la redundancia, como es poniendo más unidades en marcha, lo que ya empezaron a hacer desde el pasado jueves de esta semana, previo al comienzo del ciclo escolar 2023-2024 del nivel básico, para evitar el caos que habido con las “Prepas” y universidades. ¡Órale!

Porque de acuerdo a lo que ya anunciaran, pero sin que lo “firmaran”, supuestamente con ese fin invertirán $216 millones de pesos en la adquisición de 113 ruleteros nuevos, y 50 vans, de cuyos primeros 40 serían para Hermosillo, 44 para Cajeme, 24 para Nogales, y sólo 5 para Navojoa; mientras que las segundas se asignarían a Agua Prieta, Huatabampo, Empalme, Caborca, Cananea, y Puerto Peñascos, entre otras localidades. ¡Dicen!

Y en el marco de esa proyectada, que deberá de quedar concretada para antes de que termine el mes en curso, ya que las actividades escolares básicas arrancan el venidero lunes 28 de agosto, es que Sosa anticipara que reconstruirían los mencionados parabuses, para lo cual prevén que queden incluidos en el presupuesto estatal del 2024, pero sin especificar el monto a invertir, y que es lo que hace dudar de esa viabilidad. ¡De ese pelo!

Con todo y que el funcionario maneja que dizque ya hay un gran avance, tocante a un presunto trabajo de levantamiento de campo, que llevaron a cabo con operadores y áreas de las municipalidades que serían beneficiadas, pero sin que hasta ahora se hubiera sabido nada al respecto, aun y cuando asegura que se han divido en estructuras de rangos alto, mediano y de bajo impacto, para valorar las necesidades que hay.

Por lo que así están esas “echadas” que se carga Carlos, relacionadas con esa enésima promesa, que ojalá y que no quede en nada como las demás, porque sí que urge mejorar y dignificar esa clase de paraderos, por como hoy en día “están para llorar”, por lo destartaladas que están, de ahí que casi no cubran del solazo y calorón, como tampoco del agua cuando llega a llover, por esa ser la cruda realidad. ¡Pácatelas!

Tan “en el aire” están esos dichos de Sosa, que sólo habla de probabilidad, pero sin afirmar nada, tan es así que desconoce la inversión que esa renovación implicaría, y para el caso sólo se refirió a la de la Capital, al ventilar que sería de unos $32 millones de pesos. ¡Así la presupuestación de medio pelo!

Quieren registrar mascotas…Vaya que por algo dicen que los que han ido de ocurrencia en ocurrencia, son los del gobierno de la llamada 4T -cuarta transformación-, y para quien dude de lo anterior para evidencia está la propuesta que ahora hiciera la senadora y presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, de incorporar los animales de compañía al Registro Civil. ¡A ese grado!

Esa es la pretensión de Sánchez Cordero, para que se registre el reconocimiento de los animales domésticos como perros y gatos, y reconocerlos como seres sintientes, y que se consideren como miembros de la familia, como una forma de evitar que queden en estado de indefensión, o desatendidos, respecto a sus necesidades fisiológicas y su bienestar general, por lo que así está esa tachada de trivialidad, y no es para menos. ¡Zaz!

Y es qué habiendo temáticas más relevantes de beneficio general, la también ex secretaria de Gobierno federal y ex magistrada judicial se pone a “gastar pólvora en infiernitos” en ese sentido, tal vez porque ha de tener algún animal de compañía al que quiere mucho, porque lo más lógico es que legislara para contrarrestar el maltrato hacia a las mujeres, por ese ser su género, y por el que se intuye que debería de abogar. ¡Ya mero!

Aunque a “juicio” de doña Olga, entre otras cosas argumenta que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la familia es plural y diversa, por lo que también debe comprender a los animales domésticos, ya que forman parte del núcleo familiar. Por tanto, se les debe proteger y reconocer como depositarios de derechos específicos a su cuidado”, por lo que a ese extremo ya se están rebasando todos los límites.

De esa forma es que les están dando más ideas y “alas” a los animaleros, o defensores de esas especies, y que ahora son representadas de manera oficial por la titular de la dirección de Protección y Bienestar Animal estatal, la ex activista y ahora catalogada de chambista, Carolina Araiza Sánchez. ¡Esa es la impresión!

Llegan alto$ recibos de CFE…El que sí que va a tener chamba extra es el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, por lo abultado$ que dicen que están llegando los recibos de “la luz”, con todo y el actual subsidio de verano, por las reiteradas denuncias que ya hay, de que hasta se han triplicado, por haber usuarios a los que la CFE les está cobrando más de $14 mil pesos. ¡De ese vuelo!

Más menos así hacen saber que es una indignante alza que no ha sido privativa de “Hornosío”, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que se está presentando en los difentes municipios, y es por eso que las quejas ciudadanas no se ha hecho esperar, por la mayoría de las familias no tener para pagar esas facturaciones tan elevada$, como jamás les habían llegado antes en está misma época. ¡Tómala!

Lo que explica el porque por su cuenta y con impotencia han acudido a las diferentes sedes de la “Comisión”, pero solamente les han salido con que les dejen el recibo para hacerles una revisión sobre sus consumos de energía eléctrica, pero sin prometerles nada, de ahí el por qué de la percepción que hay, de que hacerle reclamos a esa paraestatal, es como “tirarle pedradas al sol”, por nunca solucionarles nada. ¡Vóitelas!

No en balde es por lo que Peinado Luna ya había ventilado, que ante la proliferación de los reportes por ese concepto, es que con mayor frecuencia estaban recurriendo a la opción de liquidar ese servicios en abonos, por cada vez ser más la gente que no tiene capacidad de pago, por de a cómo se les ha disparado el costo de la “corriente”, dizque porque ha hecho más calor que el año pasado, y han utilizado más las “refrís”. ¡Ajá!

Además de que es una cobranza de la CFE que se ha agravado por estar coincidiendo con lo que será el regreso a clases del próximo lunes, en las escuelas primarias, secundarias y preescolar, de ahí que las mayorías se han quedado “muy ga$tada$”, por la necesidad de tener que comprar todo lo relacionado con los útiles escolares, y es por lo que ya están entre la disyuntiva de comer, o pagar la electricidad “al cien”.

A tal grado ha llegado a la desesperación por esas facturadas, que para muchos ahora son impagables, que afloró que una ciudadana de San Luis Río Colorado, Marisela Barboza, se puso en huelga de hambre, en la que ya llevaba más de13 días, para denunciar esos cobros excesivos, y pedir que sean más proporcionales, pero sin que hasta ahora los de la CFE “hayan dado luz”, o una explicación en torno a su demanda. ¡Ups!

“Defiende” alcalde a Policía…A quien le queda aquello de que ¡A eso se le llama no tener progenitora!, es al munícipe de Obregón, Javier Lamarque Cano, por como se pusiera a asegurar que los agentes de su Policía Municipal actuaron de inmediato y con apego al protocolo, en el caso de la sonada muerte de la gerente de la Carnicería Chihuahua, Alma Lourdes, por parte de Hilario Beltrán, de 71 años.

De ahí que ahora sí que son las aseveraciones de una madre, contra los dichos, e inventos de un burocrático alcalde, por como Idalia Valenzuela García, la mamá de la joven fallecida, señalara con dedo de fuego que el negligente proceder de los agentes cajemenses permitió que el criminal regresara horas después y la matara de tres “tiros” en el pecho, en unos trágicos hechos ocurridos el pasada sábado por la tarde. ¿Cómo ven?

Pues a decir de Valenzuela García: “Alma Lourdes cuando sufrió la agresión llamó a un Policía y la respuesta de él fue que no podían hacer nada porque no estuvieron en el momento de la agresión. Minimizaron el caso y no debió de haber sucedido, yo no estuviera en esta situación ni mi hija estuviera en esa caja donde no la puedo despertar, eso no debió de haber pasado si las autoridades estuvieran realmente capacitadas”. ¡Ñácas!

Al apuntillar que: “Mi hija tenía los datos de él, era cliente frecuente, sabían su dirección y nombre, por qué no fue capaz el Policía de tomar los datos y decirle que iban a estar al pendiente para que esa persona no vuelva”, y todo por haberle reclamado al homicida ya detenido, el que respetara a su hermana Ana Itzel, que también trabaja en ese negocio, porque ya tenía varios días acosándola sexualmente. ¡Así de depravado!

Pero aun así el insensible de Lamarque Cano está intentando “tapar el sol con un dedo”, tocante a que para nada están aplicando las estrategias más mínimas para salvaguardar a las damas en condición vulnerable, como una vez más se evidenciara, pero qué credibilidad pueda tener en ese sentido, cuando recientemente sus polizontes fueron exhibidos por excederse en el uso de la fuerza al detener a una mujer por una simple falta.

Así que por más que “se laven las manos”, pero es evidente que en esa muerte todos los involucrados en ese llamado de auxilio no procedieron como debe hacerse, de ahí que hasta el de la Fiscalía General del Estado, Gustavo Salas, ya advirtiera que investigarán si hubo irregularidades por parte de los que no hicieron lo adecuado para salvar la vida de una joven madre de 30 años, que dejara huérfana a una niña de 3 años. ¡Ouch!

