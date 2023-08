Sin medias tintas

“Corrige la plana” el ITH

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Corrige la plana” el ITH…Y ahora sí que vale más tarde que nunca, porque después de que una ex profesora del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), denunciara públicamente el pasado lunes haber sido víctima de una agresión sexual por parte de otro mentor en octubre del 2021, luego de casi dos años de esa violación optaron por retirarlo de las aulas en lo que investigan, por lo que así están “corriendo la plana”.

Si se analiza que la afectada tuvo que ventanear a los del ITH, para que solamente así actuaran, porque que lo que es hasta ahora el presunto violador en todo ese tiempo anduvo como si nada, o en total impunidad, a pesar del peligro que representaba para la conunidad escolar, porque lo que son los operadores de esa institución nomás lo había reportado a las instancias superiores, sin que se procediera en consecuencia. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo revelado por el actual director, Rogelio Noriega Vargas, según esto el ex titular de ese cargo, un tal José Antonio Hoyos Montaño, en el momento del hecho es quien interpuso la queja ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Tecnológico Nacional de México, que dizque luego la turnó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¡Ajá!

En lo que es una denuncia que a todas luces habían archivado, a pesar de los reclamos y el peregrinar de la perjudicada por las diferentes instancias, tanto educativas y judiciales, sin que “se moviera” nada, en torno la la querella que promoviera, incluso ante la Fiscalía General de “Justicia” estatal, hasta que no le quedó “díotra” más que protestar frente a la sede de ese “quemado” Tecnológico, para que hubiera esa reacción.

Pues derivado de esa manifestación de la agredida, lo que es Noriega Vargas únicamente se había limitado a decir que cooperarían con las autoridades correspondientes, para el esclarecimiento de ese supuesto ataque, sin embargo no paso ni una semana, cuando ya el sábado anterior emtieron un comunicado para informar que el agresor dejará de desempeñar sus labores frente a grupos durante la indagación. ¡Así la simulación?

Ante lo que se concluye que finalmente están haciendo lo que no hicieron en 22 meses contra el atacante, que en todo ese largo periodo anduvo muy campante, y es por eso que a Noriega ahora ya nadie le crea eso de que con esa acción de separación del mentor, del que hasta hoy se ha ocultado su identidad, esa institución está respondiendo al compromiso de “cero tolerancia” ante cualquier forma de violencia. ¡“Seguramente”!

Al señalar en el boletín que difundieran que: “En el Instituto Tecnológico de Hermosillo, se garantiza a toda la Comunidad Tecnológica un entorno donde impere la paz y la justicia, con apego a nuestros valores institucionales”, cuando lo cierto es que de no haberse manifestado la maestra denunciante, es obvio que habrían seguido encubriendo a su victimario, quien la atacara sexualmente en una sala de maestros. ¡Zaz!

Ciertamente que no es para menos que los del ITH por fin estén actuando, a partir de que filtraran que los casos de hostigamiento de todo tipo ya se están haciendo una constante hacia su interior, al punto de que trascendió que aseguran que Rogelio ya amenazó al estudiantado con expulsar a quienes denuncien la seria de irregularidades que enfrentan, por hoy en día carecer de lo más básico para su operatividad. ¡Tómala!

Sin embargo de entrada habrá que ver en qué para el asunto del citado “Profe” abusador, al que “sacaran a balcón” y del salón, a raíz de lo que arroje la investigación que llevan a cabo en su contra, y cuya “papa, ahora sí que caliente”, la tiene el Fiscal Estatal, Gustavo Salas Chávez. ¡Ni más ni menos!

¡A prueba libros de texto!…Los que vaya que desde ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox, sí que estarán a prueba, son los polémicos y criticados libros de texto para las escuelas de Educación Básica, por como los elaboraran sin consultar a los padre de familia, en lo que será el arranque del calendario escolar para el ciclo 2023-2024, después del periodo vacacional de verano. ¡Pácatelas!

Toda vez que significará un regreso a clases inédito y de pronóstico reservado, por la controversia que hay tocante al rechazo de esos tachados de libritos con un enfoque socialista, y además con un sinfín de errores, ahora sí qué de Primaria, tan es así que en varios Estados recurrieran a un procedimiento legal para impedir su distribución, ante esa imposición del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y es por lo que están en estambay.

A ese grado esta la oposición con relación a esos nuevos ejemplares para Preescolar, Primaria y Secundaria, por la inconformidad jurídica presentada por los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, que esperan que proceda para que evitar la entrega de ese material educativo, que lo que es en Sonora ya fuera entregado, bajo el argumento de que es una facultad que le corresponde al gobierno federal, vía la SEP.

Pero como aquí también ha habido protestas al respecto, al punto de que juntaran más de 50 mil firmas en contra, es por lo que habrá que ver cuál es la reacción por estos lares, a pesar de que no ha estado tan extrema como sí estuviera por rumbos de Chiapas, donde llegaron al punto de quemarlos por considerarlos del diablo, por la forma tan burda en que abordan la educación sexual y demás temas, sumado a un adoctrinamiento.

No obstante, y por encima de esos peros y taches, lo único cierto que es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, ya adelantó que son unas clases que iniciarán este “San Lunes” 28 de agosto, para concluir el martes 9 de julio del 2024; las cuales contemplan 186 días hábiles, que equivalen a 837 horas efectivas para el estudiantado, por lo que a ver cómo les va en el arranque. ¡Vóitelas!

Y a eso hay que agregarle el reto que implica un inicio escolar de ese tipo, por las deficiencias que afloran en muchos planteles por la falta de mantenimiento y arreglos a destiempo en las escuelas; además del consabido caos vial en el primer día, y es por lo que la Policía de Hermosillo implementará un operativo preventivo.

Al alza violencia de genero…Con todo y que ni parece, pero resulta y resalta que actualmente Sonora ya ocupa el quinto lugar en violencia política de género, de acuerdo a la revelación que hiciera el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Nery Ruiz Arvizu, por ya haber 15 personas que están dentro del registro nacional y local por cometer ese delito. ¡De ese vuelo!

Al ser un dato con el que se está demostrando que en el Estado sí ha habido quinto malo en ese sentido, como es el de violentar en el ámbito electoral, a raíz de lo destapado por Ruiz Arvizu, y remarcando que una de las consecuencias más importantes para los que se encuentran en esa “lista negra”, es que no podrán ser candidatos, con lo que no tendrán participación en el proceso electoral para cargos de elección popular.

Aunado a que las sanciones que determina el Tribunal Estatal Electoral por ese motivo, también pueden ir desde una amonestación pública, hasta pedir una disculpa, o sanción económica, aun y cuando lo que más “le pega” a quienes andan en la grilla, o polaca, es el que les prohíban que se inscriban para contender por alguna candidatura, o “hueso” político, por ser lo que siempre están buscando. ¡De ese tamaño!

Con todo y que Nery se quedara corto ante esa ventaneada, al dar a conocer el pecado, pero no el nombre de los pecadores, o de esa quincena de violentadores a los que ya tienen en la “congeladora” electoral, por ser de los que ya no tendrán la oportunidad de formar parte de las próximas elecciones del 2024, que ya están a la vuelta de la esquina, por lo que habrá que indagar a quienes se refiere, y que omitió por cuestiones de proceso.

Aun así, lo único que dejó en claro, es qué ante esa violenta realidad en ese rubro, desde ya están abocados en ofrecer una capacitación en materia de violencia política de género a funcionarios públicos; al igual que a los representantes de los medios de comunicación, y la ciudadanía en general, para que no incurran en esa anomalía, porque la intención es la de erradicarla por completo, pero reconociendo que falta mucho por hacer.

Crearán Parque de la Vida…A como se ve el proyecto, el que pinta para ser “la cereza en el pastel” del trienio del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, es el parque fotovoltaico, o también bautizado como Parque de la Vida, que planean construir en el antiguo basurero municipal, ubicado al Norte de la ciudad, porque donde hubo basura, ahora sembrarán árboles, a la par que generarán energías renovables. ¡Órale!

Y es que en base al anuncio que hiciera la titular de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert, esa obra contará con poco más de cuatro mil paneles solares para venderle de esa energía a las industrias de la zona, además de áreas verdes, andadores y canchas deportivas, en una extensión de 3.9 hectáreas, en las que durante 25 años se depositaron la basura que desechaban los hermosillenses. ¡Mínimo!

Eso al ser un proyecto que surgió luego de que Hermosillo fue seleccionado para formar parte del programa Ciudades en Movimiento de Estados Unidos, y que contempla tres años de trabajo en hermandad con el gobierno de la urbe de Iowa, que se programa iniciar en septiembre próximo, en lo que tiene que ver con el plan ejecutivo, para posteriormente llevarlo a la práctica, y que sea toda una realidad. ¡Qué tal!

De ahí que Neudert Córdova aclarara, que por los tiempos ya no darles para realizarlo, es por lo que en la actual administración municipal sólo dejarían terminada esa proyección, por lo que sería la siguiente la que cristalizaría esa construcción, pero si se parte de que Astiazarán Gutiérrez ya adelantó que pretende reelegirse en el cargo, es por lo que existe la posibilidad de que a él le toque concluirlo. ¡Esa es la posibilidad!

Luego entonces así se proyecta la transformación de ese basurón, para que sea un “pulmón”, y de manera sustentable, ya que de entrada tendría la capacidad para comercializarle de esa “corriente” solar a cuatro maquiladoras, con lo que la operación, mantenimiento y demás, ya no le costaría al Ayuntamiento.

