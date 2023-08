Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Cobra camión a alumnos!…Y como se había adelantado, a los que les negaron, o “les hicieron de agua” los dos pasajes gratis que antes les daban en los camiones urbanos, es a los estudiantes de Cajeme, luego de que en el regreso a clases de ayer los camioneros les advirtieron que tenían que pagar boleto completo por traslado, como cualquier otro usuario, porque actualmente no hay subsidio gubernamental.

Pero para que no quedaran dudas, en los vidrios delanteros de esas unidades del transporte público que circulan en Obregón colocaron unas cartulinas en las que se leían leyendas como la de: “Estimado usuario, yo concesionario ya no puedo seguir regalando el diferencial de tarifa, ni los boletos de estudiantes. Exígelos al gobierno”, y además con un número grande remarcaron que la tarifa vigente es de $9.00 pesos. ¡Zaz!

Así está esa ya ni tan novedad con la que se topó el alumnado cajemense, como es la de que ya no tendrán ese par de viajes gratuitos, y después a razón de $7.00 pesos, que era el trato preferencial que tenían antes, y que es una cancelación que impacta el bolsillo de las mayorías, y de los que menos tienen, porque ahora tendrán que gastar por ese servicio, mismo que se les otorgaba en apoyo de la economía familiar. ¡Tómala!

Al ser algo que ya había ventaneado el representante de la organización de los Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, tocante a que ya no estaban respetando esa concesión que se le hacía al estudiantado, y que fuera implementada por el ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, al igual que los uniformes escolares “de a grapa$”, y que al paso que se va, no se duda y que sea el último año que se entreguen. ¿Será?

En lo que es una suspensión de esas llevadas y traídas sin costo para los escolapios, que incluso se hablaba que también se aplicarían en las demás ciudades del Sur de la Entidad, según esto porque el Gobierno del Estado ya no está subsidiando esas tarifas como se venía haciendo, y un reflejo de eso es que los concesionarios terminaron diciendo ¡fuera máscara$! en ese sentido, como ya lo pusieran de manifiesto.

Sin embargo, y en tanto que la comunidad estudiantil ya está teniendo que pagar de su bolsa el ruletero para acudir a las escuelas, lo que es el del Instituto de Movilidad estatal, Carlos Sosa Castañeda, nomás ha hecho como que “la Virgen le habla”, por hasta ahora no haber dicho ni media palabra, y mucho menos ha externado una postura al respecto, cuando era como para que ya hubiera “puesto el grito en el cielo”. ¡Ajá!

Lo que deja entrever que “sin querer queriendo”, como dijera El Chavo del Ocho, pero al parecer le están apostando a que ese sector de usuarios termine por aceptar que ya no tendrá ese privilegio del que gozaban, por no entenderse de otra forma el que Sosa Castañeda ni siquiera esté saliendo a aclarar el dato, del por qué en los “rulas” ya le están cobrando parejo, cuando se supone que es un beneficio que está presupuestado.

No obstante que lo único cierto es que los operadores de ese esquema transportertil les están desconociendo ese apoyo que les asignaban y que se ignora si es algo que ya también les están vetando en Hermosillo, que no se ha sabido que sea el caso, porque de hacerse una diferenciación así, sí que estaría habiendo alumnos de primera y de segunda, dependiendo de la ciudad, por esa ser la impresión que quedaría. ¡De ese pelo!

Sin “saldo blanco” la SEC…Quien vaya que no tuvo un inicio escolar con “saldo blanco”, para lo que es el ciclo 2023-2024 que ayer pusieran en marcha, es el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, al no haber actividades en varias escuelas por diferentes motivos, como es por la falta de cableado eléctrico; o la inconformidad contra algunos maestros a los que no dejaron ingresar. ¡Pácatelas!

Toda vez que así estuvieron esos “prietitos en el arroz”, en el marco del retorno a las aulas de alrededor de 486 mil estudiantes de planteles públicos y privados del nivel de Educación Básica, como son Preescolar, Primaria y Secundaria, y para muestra basta un botón, por como en el centro escolar “Pascual Pérez” de la colonia López Portillo, no tuvieron su primer día de enseñanza por la carencia “de luz”. ¡Vóitelas!

Porque de acuerdo a la confesión que hiciera el director de esa escuela de la Capital, Víctor Rivas Bacaricio, desde días atrás los vecinos que colindan con ella se dieron cuenta y reportaron que robaron el cableado eléctrico y parte de la subestación, y a la clásica el contratista se comprometió a que la energía eléctrica quedarían reinstalada para cuando regresaran, pero como siempre se incumplió. ¡Qué novedad!

Por lo que de ese tipo son las fallas que hubo en ese comienzo, con todo y que esta ocasión se jactaran de que instalaron una mesa de trabajo para darle seguimiento a las acciones relacionadas con la operatividad del sistema educativo estatal, cuando más bien son producto de una falta de previsión de Aarón Aurelio y compañía, por seguir siendo más reactivos que preventivos, y es por eso de esos taches. ¡De ese tamaño!

De ahí que sobre la marcha habrá que ver qué más les salta, sobre todo en lo relacionado con la rehabilitación de la infraestructura educativa, que manejan que en muchos de los casos está muy retrasada, por como no le talacharon “al cien” en el periodo vacaional recién terminado; y lo mismo con lo que tiene que ver con la asignación de plazas de profesores, y personal de intendencia, por ser las materías de las que más se quejan.

Fijan plazo para sentencia…Con el que no cabe duda que se están “poniendo las pilas”, por la atención que le están brindando, es con respecto al sonado caso de Hilario Beltrán, de 71 años de edad, el anciano acusado de asesinar a Alma Lourdes Llano, de 30 años, quien era la gerente de una carnicería de Obregón, a quien baleó el pasado 19 de agosto por pedirle que dejara de acosar sexualmente a su hermana.

Eso por como ahora el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, ya manejara que en un plazo máximo de seis meses pudieran dictarle sentencia condenatoria al presunto feminicida, después de que se le vinculara a proceso el viernes anterior, en lo que es un periodo para el desahogo de pruebas por parte de la defensa y el Ministerio Público, para que el Juez emita un fallo. ¡Palos!

A la par de que Acuña Griego señalara que teóricamente existe la posibilidad de que en caso de resultar culpable de los delitos que se le imputan, sus defensores legales podrían solicitar la prisión domiciliaria para evitar que la condena la cumpla en la cárcel, pero eso ya quedaría a consideración del juzgador, aunque habría de darle vista a la Fiscalía, y tomar en cuenta el grado de riesgo de su perfil para con los demás. ¡Mínimo!

Con todo y eso el que ya está siguiendo la línea que hay de ser implacables contra los feminicidas, es el Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, al sostener que por la peligrosidad social que representa Beltrán, y la magnitud de los hechos, y la manera como planeó el ataque para ejecutarlo, la Fiscalía General de Justicia del Estado se opone a la posibilidad de reclusión en su casa, por lo que promoverán que no vuelva a pisar la calle. ¡Ñácas!

Tan es así que Salas dejara en claro, que desde que a Hilario se le vinculó a juicio está en prisión y sin ninguna consideración, o alguna medida cautelar que le permita estar fuera del recinto penitenciario donde será procesado, a pesar de que la defensa ha argumentado la posibilidad de que fue otra persona la que participó en la agresión armada, lo que consideran que es un absurdo, por estar plenamente identificado.

Aunque al margen de ese invento, Gustavo asegura que hay elementos de prueba para fincarle una pena carcelaria de hasta 78 años al imputado, porque además de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del comercio, hay otras evidencias ofrecidas en la etapa complementaria para comprobar su culpabilidad.

Cumple promesa el Alcalde…El que está cumpliendo su palabra de acercar la seguridad policial a los ciudadanos, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que acaba de hacer realidad el programa de Respuesta Inmediata de la Policía Municipal, que consiste en la creación de 8 Centros en los que estarán dos agentes y una patrulla, para reducir los tiempos de respuesta a los llamados de auxilio. ¡Órale!

Con lo que una vez más “El Toño” Astizarán está demostrando que ¡cuando se quiere se puede!, y los vecinos de la colonia El Apache fueron testigos de eso, por ser donde entrara en operación el primer módulo policíaco de esa naturaleza, con una inversión de $500 mil pesos, que es parecido a las casetas que había antes, para que haya una presencia de los gendarmes las 24 horas del día, y así ahuyentar a la delincuencia. ¿Cómo ven?

Ante lo que está de más el destacar que Astiazarán Gutiérrez le ha seguido sumando a ese ámbito como nadie en los últimos trienios, y para evidencia también está la compra de más de 200 “pericas” -qué moderno- eléctricas, de ahí que no por nada es que en la “Capirucha” ya se haya bajado la percepción de inseguridad, con respecto al resto de las localidades, lo que deja en claro que es una estrategia que está dando resultados.

Y en está ocasión hasta “pilón” les dieron a los habitantes de ese barrio, ubicado en el Sur Poniente de la ciudad, porque además el “Presimun” aliancista reinauguró dos parques rehabilitados que resultaron ganadores en la votación del Presupuesto Creces, por lo que en el que está en las calles De Los Faraones y Chiricahuas, es en el que se construyó el punto de vigilancia permanente de la corporación capitalina.

O séase que así está la respuesta que el alcalde les está dando a los hermosillenses, y en todos los rubros, por de a cómo está vez se invirtieron $1.7 millones de pesos de recursos municipales en tres obras que incluyen esos espacios de recreo, con la colocación de pasto sintético en campo de futbol, la rehabilitada del cerco, gradas, bancas, juegos infantiles y columpio inclusivo, entre otras adaptaciones que se les hicieron.

