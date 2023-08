Sin medias tintas

+ Alza voz Unión de Usuarios

Alza voz Unión de Usuarios…Aunque será como “tirarle pedradas al sol”, pero la indignación “ciudadana” ya llegó a tal punto por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el presente verano, que la Unión de Usuarios en Hermosillo (UUH) está convocando a una marcha de protesta para el próximo sábado 9 de septiembre, en aras manifestarse contra esas excesiva$ facturaciones. ¡Zaz!

Por lo que así estarán levantando la voz los miles de integrantes de esa organización popular presidida por Ignacio Peinado Luna, por considerar que esas cobranzas al alza que les han llegado en las últimas semanas están muy fuera de la realidad, y son una violación a los derechos humanos de los ciudadanos, y es por lo que se estarán manifestando en esa fecha a las 18:00 -seis de la tarde- frente al Mercado Municipal. ¡Qué tal!

Luego entonces esa es la presión que harán contra la CFE, porque no se limitarán a protestar en pleno Centro de la ciudad, sino que de ahí partirán hacia las oficinas centrales de esa paraestatal federal, localizadas en las calles Matamoros y San Luis Potosí, donde ya con la aviada y encolerizados le darán lectura a un posicionamiento para exponer la inconformidad de la ciudadanía por sus leoninas tarifas. ¡De ese pelo!

Porque a decir del “Nacho” Peinado, “El clima extremo de Sonora y Hermosillo hacen que la energía eléctrica sea un insumo básico y fundamental, porque no tener energía es una línea muy delgada entre la vida y la muerte en las personas, ya la falta de energía ha cobrado vidas por golpes de calor, ¿Qué más tiene que suceder para que las autoridades atiendan de fondo este problema?”. ¡Ni más ni menos!

De ahí que remarcara que debe ser un derecho humano el contar con ese servicio en sus viviendas, al apuntillar que hoy en día “Diariamente vemos en la Unión de Usuarios que de haber registrado consumos de $800 pesos, $900 o mil 200 pesos el bimestre pasado, las facturas ahora son de $6, $7, $9 mil, $13 mil pesos, es una situación simple y sencillamente fuera de toda lógica”, por de a cómo se han di$parado. ¡Palos!

Lo “píor” del caso es que son unos incrementos inéditos de la “Comisión”, porque nunca antes se habían presentado a ese grado, que no están distinguiendo posición social ni económica, por ser recibos que para infinidad de familias se volvieron impagables, y es por lo que pronostican que ese mitín al que está llamando a participar la UUH, será uno de los más tumultosos, o con una mayor asistencia. ¡Mínimo!

Y es que le están “pegando” a las mayorías donde más les duele, como es en su economía y salud, por estarlas condenando a ponerse en riesgo por el calorón en caso de no pagar, ya lo que es la CFE luego luego les “corta la luz”, y es por lo que no descartan implementar otras medidas para manifestarse, porque lo que son los funcionarios de esa dependencia, ni tan siquiera una explicación han dado, rayando en la insensibilidad.

Pues el único argumento que ha trascendido, es que esa $ubida se debe a que aumentó el consumo de “corriente”, dizque porque ha hecho más calor, y es por lo que están exhortando a las instancias de los tres niveles de gobierno para que le busquen una solución a esa candente problemática. ¡Así la rebelión!

¡Continúa quema de Oxxos!…A querer y no, pero en Sonora han seguido recurriendo a las prácticas de extorsión que el crimen organizado utiliza en los Estado del Sur del País, y para quien dude de lo anterior, es que ahora el pasado sábado sujetos armados le prendieron fuego al Oxxo ubicado en la estación gasolinera de Vícam, sin que hubiera fallecidos ni heridos, pero tampoco detenidos. ¡Vóitelas!

Pero por toda reacción los fallidos operadores de la “Inseguridad” Estatal se limitaron a señalar que no había antecedentes de amenazas contra esa tienda de conveniencia incendiada, cuando eso no es lo importante, porque eso no le quita el que ya se están volviendo recurrente esa clase de atentados incendiarios, como los que anteriormente ya tuvieran lugar en Guaymas, y que igualmente quedaron sin resolverse. ¡Tómala!

Ya que a la clásica también salieron con que están en coordinación con los directivos de Oxxo, cuando está más probado que eso no ha servido de nada, tan es así que han seguido quemando esos changarros, a la par de que “se lavaran las manos” al justificarse con que ya le turnaron ese hecho de violencia a la Fiscalía General de Justicia para que realice las investigaciones correspondientes, y ubique a los responsables. ¡Ajá!

Así que ya nomás faltó que dijeran como el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que se trató de “un acto publicitario”, como calificara la jornada violenta que tuviera lugar el fin de semana en Michoacán, donde grupos criminales incurrieron en quema de vehículos, bloqueos carreteros y también incendios de Oxxos en los municipios de Buenavista, Apatzingán y Uruapan, por lo que así están “tapando el sol con un dedo”.

Sin embargo la citada sonada quemazón en territorio yaqui vuelve a mandar un claro mensaje, de cómo el hampa organizada ya está sentando sus reales en esa comunidad étnica en la que se han infiltrado, al grado de que hasta ya han callado a sus voceros, que antes se quejaban por todo, y no es para menos, por como ya han matado a algunos de ellos, a la vez que hay una alta incidencia de gente desaparecida. ¡De ese tamaño!

Siguen “taches” para la SEC…Al que le han seguido “lloviendo” taches y puntos malos, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, en el marco del arranque del ciclo escolar 2023-2024, y para prueba está que en el primer día de clases colapsaron los baños de la Escuela Secundaria No 8, localizada en la colonia Bugambilias, a una cuadra de la Universidad Estatal de Sonora (UES). ¡Ñácas!

Y es que a raíz de esa falla, que sí que estuvo de Primaria, en dicho plantel suspendieron las actividades escolares, por lo que es uno más que no empezara con normalidad, y en este caso porque los de la SEC no atendieran un reporte que les hicieran desde el mes de mayo del presente año, y que es por lo que para nada han tenido un inicio con “saldo blanco”, a lo que hay que sumarle lo que todavía falta. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que en el resto de la Entidad hasta por la carencia de un conserje, o personal de intendencia, los paterfamilias han llegado al extremo de tomar las escuelas, como sucediera en Huatabampo; y además por estar en contra de la asistencia de algunos profesores, cuando son cuestiones de lo más elemental que Aarón Aurelio y sus malas compañías debieron haber previsto, pero no se hizo. ¿Qué no?

Casi por nada es por lo que ha cobrado vida el comentario, de que Grageda Bustamante organizó mejor su reciente megapachangón para festejar su cumpleaños 50, en el que hasta paseos en yate hubo para los invitados, que lo que es el regreso a las aulas, por los problemas y deficiencias que se han presentado, pero lo que es él todo lo ha seguido viendo más color de rosa que ni la famosa película de la Barbie. ¡Así el dato!

Aunque para quienes duden de lo anterior, ahí tienen que igualmente afloró que los alumnos de la Secundaria “Alberto Gutiérrez” están estudiando en trailas adaptadas como salones, a las que les colocaron aparatos de aire acondicionado y mesabancos, en el ínter en que terminan de construirles un inmueble, por lo que así los tienen como “sardinas”, por el espacio ser muy reducido, y puras de esas irregularidades han trascendido.

Que se ve lento Fiscal Estatal…Y por la ventaneada que ayer le dieran, el que consideran que se está viendo muy lento, es el Fiscal Estatal, Gustavo Salas Chávez, de acuerdo a la revelado por el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, tocante a que no les han hecho llegar el expediente de Hilario Beltrán, el presunto feminicida de Alma Lourdes, por la posesión de cuatro armas de fuego, dos cortas y dos largas.

Eso porque según Méndez, asegura que: “Esa carpeta la integró la Fiscalía del fuero común, se dicen que se aseguraron en los cateos, esa es una información extraoficial que tengo. De ser así y si el Fiscal general lo considera así pertinente desde el punto de vista legal nos hará el diagnóstico correspondiente por lo que corresponde a ese armamento y nosotros tenemos la obligación legal de integrar la carpeta”. ¿Cómo ven?

En esos términos es que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de por estos lares está “poniendo el dedo en esa llaga”, en torno a esas “matonas” que le descubrieran y decomisaran en su casa, al supuesto asesino de la joven gerente de la “Carnicería Chihuahua” de Obregón, ocurrido el 19 del presente mes de agosto, en los momentos de su detención, por no volverse a saber nada al respecto. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que Francisco Sergio dejara muy en claro que será la Fiscalía General de Justicia en el Estado la que decidirá si se requiere que la autoridad federal investigue la procedencia o no, con todo y que son una prueba más de que Hilario no era cualquier “chango”, como dice el dicho; aunado a que no se ha aclarado si con una de esas es con la que se asesinó a la joven madre de 30 años de edad. ¡Así la intriga!

Es por lo que llegado el momento sería una agravante más contra Beltrán, con lo que tal vez se le incrementaría la pena de 78 años de cárcel que ya se ha calculado que le impondrían en caso de ser declarado culpable, que todo apunta a que así será, por las evidencias que hay, del como después de una discusión porque la víctima la pidió que no acosara sexualmente a su hermana, horas después regresó y la acribilló.

