Sonorense obtiene bronce en Panamericano en lanzamiento de martillo

José Eduardo Chávez se colocó en la tercera posición en la edición 21 de ese certamen continental con un disparo de 70.23 metros



Redacción Entorno Informativo

El lanzador de martillo sonorense, José Eduardo Chávez, subió al podio en el Campeonato Panamericano Sub 20 de Atletismo con sede en Mayagüez, Puerto Rico, en donde consiguió la medalla de bronce.

El mejor registro para Chávez Espinoza fue de 70.23 metros, que le valió ubicarse en la tercera posición para colgarse el bronce en la vigésima primera edición del torneo continental a celebrarse del viernes 4 al domingo 6 de agosto en suelo boricua.

La medalla de oro fue para el chileno Miguel Castro quien tuvo un disparo de 72.47 metros, coronándose campeón panamericano juvenil Sub 20, mientras que la plata quedó en poder del argentino Tomás Olvera (71.16).

El lanzador de martillo sonorense continuó con su racha después de que a mediados del mes pasado ganó el tetracampeonato (en la categoría Sub 20) en los Nacionales Conade 2023 realizados en Villahermosa, Tabasco.

Curiosamente, hace un año, Chávez Espinoza registró su récord personal, cuando lanzó para 73.07 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 efectuado en Cali, Colombia, que lo ubicó en el décimo sitio del orbe en esa categoría.

