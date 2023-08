Tom Brady se convierte en accionista del Birmingham City

Tom Brady afirma que estará en el camino del Birmingham City y destaca a la afición que nunca ha dejado de creer

AGENCIAS

Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, entró en el capital del club inglés Birmingham City, de segunda división, anunciaron club y el exjugador en redes sociales.

“Here we go! (¡Allá vamos!). No podría estar más emocionado por formar parte de la familia de los Blues”, escribió Tom Brady en su cuenta de Instagram. “Es una ciudad y un club en pleno ascenso y tengo ganas de descubrir la atmósfera de St. Andrew’s”, estadio del equipo.

El Birmingham City terminó en la 17ª posición de Championship (2ª división inglesa) la pasada temporada, luego de atravesar un curso complicado en el que tuvo que luchar de manera intensa por la permanencia.

“El camino ha sido largo para Birmingham, pero estos aficionados nunca han dejado de creer”, declaró Brady, siete veces campeón del Superbowl. “Tenemos una canción que dice ‘pase lo que pase, continúa’. Estaré en este camino con vosotros”.

El club inglés encara la nueva temporada con un nuevo propietario, la sociedad estadunidense Shelby Companies Limited (SCL), filial de Knighthead Capital Management, cuya compra puso fin a 16 años de propiedad china.

Knighthead precisa que Brady “se convertirá en presidente del nuevo consejo consultativo, directamente en relación con el consejo de administración del club y los miembros del equipo que dirige al club”.

Brady espera alcanzar un éxito similar al del Wrexham, club galés comprado hace dos años y medio por los actores estadunidenses Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

La progresión del Wrexham, de regreso al futbol profesional esta temporada después de confirmar su ascenso a League Two (cuarta división inglesa), ha sido seguida por una serie documental de éxito.

Comparte esto: Twitter

Facebook