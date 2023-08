Trabajadores sindicalizados del Cobach exigen el pago de aumento salarial y retroactivo

Ivanova de los Reyes

Para exigir el pago del aumento salarial y el retroactivo al mes de febrero, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres de Sonora (Stecbs), se manifestaron frente a Palacio de Gobierno.

Aproximadamente 50 trabajadores sindicalizados llegaron con lonas a las puertas del edificio estatal para pedir audiencia con el gobernador Alfonso Durazo y que haga las gestiones pertinentes para que se les haga el pago.

Eleazar Herrera Araujo, secretario general del gremio, señaló que desde el pasado primero de febrero se les debe dicho incremento salarial retroactivo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que equivale al 8.2 por ciento.

Mencionó que la fecha límite para que se les entregue este incremento a los mil 200 trabajadores de los planteles Cobach de Sonora es el día 30 de agosto.

“Estamos esperando que se desocupe el gobernador para que nos atienda. Si no nos atiende, entonces al inicio de clases vamos a tener que cerrar un plantel como medida de presión, pero la idea es no llegar a eso, por eso estamos aquí, si lo podemos evitar lo vamos a hacer, pero si no, pues no”, expresó.

El dirigente sindical, pidió la comprensión de los padres de familia ante un posible cierre de planteles al regresar a clases el próximo lunes 14 de agosto, de no tener respuesta a sus exigencias por parte del gobierno del estado.

