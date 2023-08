Ven incierto el futuro del Tecatito en Sevilla

No tiene garantizado un lugar; El mexicano no descartó volver a México e incorporarse a algún equipo como Chivas y Rayados que han mostrado interés

Agencias

El futuro de Jesús Manuel Corona en el Sevilla es incierto, su técnico, José Luis Mendilibar, no lo garantizó como al resto de su plantel, por lo que el Tecatito no le hace malos ojos el volver a la Liga MX, e incluso cantinfleó al ser cuestionado por el posible interés de Chivas.

Dejó México a los 20 años para comenzar el sueño europeo y ahora aceptó estar abierto a todo.

“Yo soy una persona que me encantaría volver a México, es mi país, es mi tierra, me siendo como en casa cada vez que vengo. Estoy abierto a todo, obviamente”.

El Tecatito regresó de una operación de tobillo y está listo para jugar la temporada 2023-2024 ya sea en Sevilla o en otro club. Se habla de que Chivas y Rayados tienen en la agenda convencer al Tecatito, que jugará este miércoles en Guadalajara ante el Real Betis, como parte del SummerTour 2023 de LaLiga.

“De la lesión voy mucho mejor. Físicamente, anímicamente, de menos a más, sobrepasando lo que me pasó porque fue fuerte. Pero cada vez estoy mejor, me siento cada vez en mi nivel y espero poder demostrarlo ya mañana. Después, del futuro, el futuro siempre es así, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí tenemos que tener seguros en la cabeza es que hay que dar el 100 todos los días, entrenar para el Sevilla, donde estoy muy contento y muy feliz”.

Habló de los futbolistas que vuelven pronto a Liga MX procedentes de Europa. “Es respetable, cada quien va viviendo su vida, cada quien va viviendo las oportunidades que tiene, lo que se le presenta en ese momento y bueno, Lainez acaba de quedar campeón, hay que aplaudirle por tener esa garra de también irse joven al Viejo Continente, volver y ver cómo lo está haciendo. Así que bien, lo veo bien”.

Comparte esto: Twitter

Facebook