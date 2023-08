Vence Tampa Bay a los Yanquis por 5-2

Randy Arozarena luce con el madero; El cubano nacionalizado mexicano, salió de su mala racha pegó un cuadrangular productor de dos carreras

Agencias

Tras un julio complicado, el mexicano Randy Arozarena dio muestras de salir de su slump, al conectar un jonrón de dos carreras de suma importancia y los Rays de Tampa Bay vencieron 5-2 a los Yanquis de Nueva York.

Arozarena produjo dos carreras, algo que no hizo en ninguno de los de 23 encuentros que disputó en julio, donde bateó apenas .153, con sólo cinco carreras traídas al plato y dos jonrones.

El cubano, nacionalizado mexicano e ídolo de nuestro país durante la más reciente edición del Clásico Mundial de Beisbol, se ponchó tirándole en su primer turno durante la segunda entrada.

Después de él el sonorense Isaac Paredes recibió base por bolas y anotó la primera carrera del juego con un doblete productor de Manuel Margot.

Arozarena encontró a Harold Ramírez por las bases y se voló la barda para poner el 4-0, que a la larga terminó por dar ventaja definitiva. Llegó a 18 jonrones, 64 carreras producidas y puso en .257 su porcentaje de bateo.

Paredes, por su parte, se logró embasar sólo en una de las cuatro ocasiones en las que se paró a batearo, y bajó a .256 su porcentaje de bateo.

Cuando los Yanquis estaban a un out de la derrota, trajeron sus primeras carreras, primero con un doblete productor de Gleyber Torres, y luego con sencillo de DJ LeMehieu, que puso en la caja de bateo a la potencial carrera del empate y trajo al cerrador Pete Fairbanks a sacar el último out, que logró ponchando en cuatro lanzamientos a Giancarlo Stanton.

