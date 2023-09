A Paunovic le dejó marcado el Clásico Chivas-América

Veljko Paunovic compara eliminar al América con la final del Mundial Sub-20. Destaca que los equipos mexicanos podrían jugar en cualquier liga de las cinco mejores de Europa

Veljko Paunovic destacó la rivalidad que hay entre Chivas y América, subrayando la semifinal de vuelta de la temporada pasada en la que eliminaron a las Águilas y la comparó con la alegría que sintió en la final Sub-20 entre Serbia y Brasil.

“La rivalidad es tremenda, apasionante, algo que sentí en todos los juegos que jugué el año pasado. Sobre todo, en la Semifinal de Vuelta pasado, se aproximó a la alegría de la Final Sub-20 que tuve en Serbia contra Brasil. Por lo tanto, fue muy profunda la experiencia, la emoción que sentí ese día y me marcó, me dio una profunda huella en lo que significa para mí el Clásico Nacional. Pero que en mi caso trasciende, de no ser mexicano, poder sentir esa emoción, es algo único”, dijo el estratega.

Veljko Paunovic también puntualizó los objetivos que tienen para este semestre que inició de gran forma, al tener un invicto de cinco jornadas y ya haber sido líder general.

“El objetivo final es ganar un título, potenciar los jugadores, sacar chavales jóvenes de la cantera que hay muchos. Es un objetivo global y abarca objetivos importantes. En ese aspecto vamos por el camino y vamos a culminarlo, ojalá antes que después”, explicó.

Finalmente, habló sobre lo competido que se le ha hecho la Liga MX y cómo ha podido manejar este futbol tan diverso.

“Muy competitivo, no hay un partido fácil. No hay un día que salgamos al campo y no estemos preocupados por lo que el rival proponga. Es muy diversa la liga con entrenadores extranjeros y mexicanos muy buenos. Cada equipo es una incógnita, no hay partido fácil y voy a dar la vuelta a la pregunta. Los equipos de México podrían jugar buen papel en cualquier liga de las cinco mejores de Europa, sin ningún problema”, sentenció.

