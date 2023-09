Académica de la Unison gana beca Australia-APEC

Trabajará en un ensayo sobre cáncer de ovario; Está destinada para Mujeres en la Investigación

Redacción Entorno Informativo

Karla Josefina Santacruz Gómez, profesora investigadora del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, se hizo acreedora de la beca Australia-APEC para Mujeres en la Investigación en el Royal Melbourne Technology Institute (RMIT).

Gracias a su trabajo colaborativo y alineado que incluye la dirección de ensayos clínicos relevantes para el cáncer de ovario, que ha permitido probar y validar terapias potenciales en pacientes, la académica se convirtió en una de las veinte mujeres destacadas del mundo con la obtención de esta beca.

El objetivo de la asignación de este apoyo es el empoderamiento económico de las mujeres en la región APEC y el desarrollo del capital humano en campos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas (STEM) en las economías en desarrollo.

Actualmente, el consorcio cuenta con 21 economías-miembro de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Karla Josefina Santacruz, catedrática adscrita a la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales del alma mater, dijo que el gobierno australiano ha diseñado este programa de subsidios para mujeres con el fin de ofrecer a 20 investigadoras un estímulo económico para que trabajen en colaboración con una institución educativa australiana en la realización de un proyecto de investigación.

La beca APEC-Australia para mujeres en investigación, ofrece a científicas de economías en desarrollo la oportunidad de acceder a académicos, instalaciones y equipos líderes en una institución de investigación australiana, establecer redes profesionales y fomentar oportunidades para colaborar internacionalmente y ofrecer resultados de investigación de alta calidad, señaló.

Impulsan participación de mujeres

Explicó que en alineación con la Estrategia Educativa de APEC 2016 – 2030, el programa de becas de investigación para mujeres en investigación de APEC-Australia tiene como propósito incrementar la participación de mujeres y niñas en STEM, promover las carreras de las investigadoras en disciplinas científicas, así como apoyar la movilidad y la colaboración en investigación, entre otras.

Indicó que ser seleccionada en la convocatoria representa una oportunidad única y significativa en el campo laboral y en la investigación. “Esta beca no sólo reconoce mis capacidades y contribuciones en el campo de la investigación, sino que también me brinda la oportunidad de colaborar con expertos en el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) y contribuir a un proyecto de investigación de gran relevancia en el campo de la salud y la oncología”.

Sobre el trabajo de investigación que realizará, destacó que lleva por nombre “Employing SiO2@Au-Fe3O4 -DOX Nanostructures to evaluate their potential to induce hyperthermia to damage cancer cells and simultaneously releasing Doxorubicin to enhance therapeutic outcomes in Ovarian Cancer”, este proyecto representa una colaboración conjunta entre la Universidad de Sonora y el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) en Australia.

“Inicialmente, este proyecto estaba diseñado para dar continuidad a mi línea de investigación sobre ‘Sistemas nanoestructurados para la detección temprana y tratamiento dual in situ del cáncer de mama’, sin embargo, decidí redirigirlo para alinearlo con el campo que trabaja la investigadora Magdalena Plebanski, cuyo trabajo ha incluido la dirección de ensayos clínicos relevantes para el cáncer de ovario, lo que ha permitido probar y validar terapias potenciales en pacientes”, reveló.

