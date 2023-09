Agrede hombre a su ex mujer

DIANA LEÓN G

GUAYMAS, Son.- Una vecina de la colonia Luis Donaldo Colosio, reportó violencia familiar, a las 19:00 horas del pasado domingo.

La víctima es Itzel de 40 años de edad, con domicilio en el sector norte de Guaymas.

En la Comandancia de Policía, informaron que el pasado domingo, recibieron el reporte de violencia en el hogar.

La víctima comentó que cuando se encontraba en la casa de una amiga, llegó su ex esposo, y empezó a agredirla física y verbalmente.

El individuo estaba bastante molesto, porque no había encontrado en su casa a la mujer.

Llegó al sitio a bordo de un vehículo, tipo vagoneta, color champagne, con placas del estado de Sonora.

Al descender de la unidad, empezó a vociferar en contra de la mujer, hasta que salió de la casa.

El individuo, le reclamó que había ido a buscarla, pero no la encontró y pensó que estaría en la casa de su amiga.

El individuo se comportó de manera agresiva y golpeó su ex esposa en el rostro.

Después empezó a discutir con ella y hasta con la amiga de su ex mujer.

Un joven que estaba en la vivienda le exigió al sujeto que se retirara o de lo contrario lo iba a golpear.

Por lo que el sujeto al ver al muchacho, se fue corriendo con rumbo hasta ahora desconocido.

La víctima presentó el reporte ante las autoridades policiacas correspondientes.

Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que llegaron al lugar, iniciaron un operativo pero no lograron ubicar al agresivo sujeto.

La víctima presentará una denuncia para que inicie una investigación.

Así mismo recibirá atención psicológica.

