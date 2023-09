Alejandra Valencia para subirse al podio en la copa del mundo

Pondrá todo su empeño; La sonorense estuvo este viernes en la práctica oficial en la Plaza Zaragoza y dijo que dará todo para obtener una presea en casa

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

La arquera sonorense Alejandra Valencia está lista para afrontar la cita con el destino y buscar una medalla en su propia casa, ya que competirá con el temple y coraje que la caracteriza en la Final de la Copa del Mundo de Arquería Sonora 2023.

La tres veces olímpica y medallista de bronce de Tokio 2020, estuvo este viernes en la práctica oficial, en donde realizó media hora de disparos dentro del cuarto grupo de arqueros en el campo temporal de tiro con arco instalado en la Plaza Zaragoza de la capital sonorense.

“Voy a dar lo mejor de mí, tengan la confianza y la certidumbre de eso, porque yo también, siendo de Hermosillo, quiero que se quede aquí una medalla”, dijo al término de su sesión de entrenamiento celebrada de las 5:45 a la 6:15 de la tarde.

“Estoy ansiosa, ya quiero competir, mañana (sábado) tendré un último entrenamiento en el CUM para afinar detalles; siento mucha emoción y aparte también felicidad pues se dará la oportunidad de que en Hermosillo y Sonora vean competencias de esta magnitud”, dijo.

Valencia Trujillo reconoció la calidad de su primera rival, la taiwanesa Peng Chia-Mao, a quien enfrentará una vez más el domingo a partir de las 4:00 de la tarde en la ronda de cuartos de final.

“Ella fue la que me sacó el año pasado (de la Final de la Copa del Mundo 2022), por lo que terminé cuarta (la taiwanesa ganó bronce), es amiga mía, de hecho, nos la llevamos mandado mensajes y comidas, cosas así, pero sea quien sea (la contraria) debo de tirarles bien, de lo mejor, porque todas somos del Top”, comentó.

Sobre el escenario instalado en la Plaza Zaragoza de la capital sonorense, dijo que, tras el entrenamiento, se percató de la presencia de algunas corrientes de aire, las cuales formaron como un tipo de canal y ocasionan mayor movimiento en las flechas, por lo tanto, hizo unos ajustes en las miras de su arco.

Además, indicó que el clima, en un momento determinado, podría ser un factor a su favor, aunque está consciente del profesionalismo de todas las arqueras, quienes saben cómo cuidarse en cualquier situación.

“He llevado a comer a varias (arqueras) a lugares a donde voy… me preguntan ‘como le haces para vivir y entrenar aquí’, a muchos les pegó el choque de calor, no conciben que yo pueda entrenar en un clima así”, destacó sonriente.

La subcampeona mundial de Berlín 2023, comentó que este tipo de eventos en México impulsan al tiro con arco en el país, ya que el año pasado la sede de la Final de la Copa del Mundo fue en Tlaxcala y la actual edición será en su tierra natal, Hermosillo.

“Muchos niños se darán cuenta de la competencia y querrán practicar el tiro con arco, ojalá que no sólo sea en Tlaxcala y en Hermosillo, sino que la Final de la Copa del Mundo permanezca en México, eso hace crecer nuestro deporte”, señaló.

