Alemania elimina a EU del Mundial de Basquetbol

Alemania se sacudió el dominio histórico que tenía EU y los eliminó del Mundial de Basquetbol tras vencerlos 111-113. Lista la final del torneo

Alemania se clasificó por primera vez a la final del Mundial de basquetbol eliminando al gran favorito, Estados Unidos (113-111), este viernes en Manila, y jugará por el título el domingo ante Serbia.

La Mannschaft, cuyo mejor resultado en una Copa del Mundo era el tercer puesto logrado en 2002, superó al ‘USA Team’, vigente campeón olímpico y eliminado en cuartos en China-2019, en un duelo espectacular.

Alemania hilaba tres derrotas ante EU: 85-65 en el World Championship for Men en 2006, 87-104 en World Championship for Men en 2002 y 81-68 en World Championship for Men en 2006 en 1986.

Tras estar a 12 puntos a falta de cinco minutos, Estados Unidos se situó a uno cuando quedaba un minuto y medio (108-107), pero Alemania sobrevivió para llevarse el triunfo.

El equipo NBA, que buscaba su sexto título de campeón mundial, se despidió definitivamente a 33 segundos del final (113-109). Desperdició la posesión Anthony Edwards (23 puntos) al fallar un pase.

Austin Reeves (21 pts), el mejor jugador estadunidense en el último cuarto, fue capaz de reducir la diferencia, pero solo quedaban cinco décimas por jugar.

En Alemania destacaron el pívot Daniel Theis (21 pts y 7 rebotes), Franz Wagner (22) y Andreas Obst (24 pts, 4/8 en triples), que firmó un lanzamiento de larga distancia decisivo a un minuto y medio del final.

Tercero en el Eurobasket 2022, el equipo germano llega a la final como el único invicto de este Mundial.

