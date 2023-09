Alexa Grasso retiene título en UFC tras empate ante Shevchenko!

La peleadora tapatía terminó por retener el título Peso Mosca ante la ex-campeona Valentina Shevchenko luego de que los jueces declararan un ’empate dividido’

Ante 18,760 espectadores en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Alexa Grasso retuvo el título de Peso Mosca ante Valentina Shevchenko pese a que los jueces terminaran por determinar un ’empate dividido’.

Previo a que se disputara la segunda pelea en la historia, la campeona de Peso Pluma, Alexa Grasso, avisó acerca de lo peligrosa que podría ser la ex-campeona bistekí:

Ya hemos compartido 20 minutos en el octágono y cada una sabe lo que trae en la mesa”, además, advirtió: “en mi preparación para esta pelea, he hecho muchos ajustes. Haré lo posible por mantener la pelea de pie”.

A su vez, Valentina Shevchenko no rehuyó de la responsabilidad que tendría al recuperar el cetro de Peso Pluma:

Quiero recordarle a todos que fui 17 veces campeona mundial de Muay Thai y defendí mi título siete veces en UFC”.

La tapatía llegaba a la T-Mobile Arena con un total de 16 triunfos y tres derrotas (los últimos cinco enfrentamientos con triunfo), mientras que Shevchenko arribaba a Las Vegas, Nevada con marca de 23-4.

Al ritmo del mariachi cuando se dirigía al octágono, Alexa Grasso hizo su aparición con el apoyo de Brandon Moreno en busca de retener el campeonato por las 125 libras.

En un inicio, prácticamente era unánime el apoyo en favor de la tapatía en la T-Mobile Arena, sin embargo, el primer episodio se caracterizó por la tensión en el octágono y los pocos golpes que lanzaban; los derribos fueron prácticamente un mito.

Para los segundos cinco minutos, la mexicana envió a la lona a Shevchenko, solo que la ex-campeona reculó y mantuvo la compostura ante la mexicana; ya en el tercero, Shevchenko consiguió la ‘guillotina’ ante una mexicana que pudo salir avante, alargando la contienda.

En el penúltimo, Alexa Grasso atacó, envió de nueva cuenta a la lona a Shevchenko e inclinaba la balanza. En el último episodio, la tapatía no dio oportunidad para que la bistekí reaccionara y pese a que los jueces terminaron por determinar un ’empate dividido’, la mexicana retuvo el título.

¿Cómo le fue a los otros mexicanos en UFC ?

El duelo de Peso Mosca entre el mexicano Edgar Chairez y Daniel Lacerda terminó con polémica, ya que se detuvo la pelea dando como ganador al azteca, sin embargo, el resultado fue nulo, ya que tras revisarse el episodio, el brasileño en ningún momento se rindió.

La segunda mexicana en tener actividad en el octágono fue Loopy Godínez, quien enfrentó a Elise Reed. Destacando por las llaves, Godínez tomó la delantera ante la estadunidense, quien resistía los embates. Finalmente, Loopy se llevaría la contienda.

En el enfrentamiento entre ante Kyle Nelson y Fernando Padilla por el Peso Pluma Varonil, todo se terminó definiendo mediante la decisión de los jueces luego de los tres rounds disputados; el canadiense saldría con el puño en alto.

Daniel Zellhuber sería el encargado de buscar inclinar la balanza en favor de los mexicanos este 16 de septiembre cuando por el Peso Ligero Varonil, se medía ante el norteamericano Christos Giagos. El nacido en CDMX se impuso tras atacar al cuello.

La última pelea con actividad mexicana, previo a la principal, fue en la que Raúl Rosas Jr. se encaró ante Terrence Mitchel por el Peso Gallo Varonil. En ella, el mexicano sometió al estadunidense y terminó por la ruta rápida el combate.

