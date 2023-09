Alexis Vega pensó en retirarse tras ganar la Copa Oro con el Tri

El delantero de la Selección Mexicana y Chivas, confesó que el ‘colgar los botines’ pasó por su cabeza; familia, pérdida de peso y doctores, factores clave para que continúe en las canchas

AGENCIAS

Alexis Vega reveló que pensó en retirarse luego de conseguir la Copa Oro con la Selección Mexicana; ante esta situación, el futbolista de 25 años de Chivas y el Tri, confesó haber terminado el encuentro contra Australia con lágrimas de felicidad.

Mediante una entrevista realizada por David Medrano y Omar Villarreal, el atacante mexicano dio a conocer que las dolencias y operaciones en las rodillas le hicieron pensar en ‘colgar los botines’:

Por la cabeza me pasó, después de tantas operaciones y dolores, ya no jugar futbol. Eso pasó regresando de la Copa Oro porque mentalmente yo estaba muy mal”.

Alexis Vega tuvo 60 minutos de actividad con la Selección Mexicana ante Australia. (Mexsport).

Además, Alexis Vega confesó que luego de los 60 minutos de actividad ante Australia, inmediatamente le mandó mensaje a su esposa, ya que -con lágrimas de felicidad- no tenía ningún dolor,

Normalmente terminaba de jugar y ya que me enfriaba y llegaba al hotel el dolor era impresionante. A las tres-cuatro de la mañana me dolía muchísimo y ayer le mandé un mensaje a mi esposa diciéndole que me sentía súper bien, no tengo nada de dolor”.

El núcleo del delantero mexicano fue clave para que Alexis Vega se mantenga en activo; también agradeció el apoyo del cuerpo médico tanto de la Selección Mexicana como del Rebaño:

Ellos fueron los que empezaron a apoyarme en todo momento, y después, con todos los fisioterapeutas que tengo en Chivas, los doctores acá en Selección que me apoyaron muchísimo, empecé a trabajar dobles sesiones, a fortalecer mucho mi rodilla”.

Alexis Vega durante la Final de Ida entre Chivas y Tigres del Clausura 2023. (Mexsport).

Finalmente, una de las grandes claves para que Alexis Vega retome su mejor nivel, será respecto a su cuidado físico, ya que deberá mantenerse ‘en forma’ y continuar con lo indicado por los médicos:

Lo del peso fue algo que me dijeron que sí o sí era bajar para que me pudiera ayudar y puse todo de mi parte, estoy poniendo todo, para que me sienta mejor y que mi carrera pueda durar mucho tiempo”.

Comparte esto: Twitter

Facebook