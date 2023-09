¿Álvaro Fidalgo jugaría en la Selección Mexicana? Ya lo buscaron, aseguró

AGENCIAS

El mediocampista de América, nacido en España, aseguró que ya recibió llamadas para defender la playera del Tricolor, sin embargo, pese a lo que decida el ‘Maguito’, deberá esperar

El mediocampista español de 26 años, Álvaro Fidalgo, reveló que ya recibió ‘la llamada’ para comenzar a pensar en su proceso de naturalización y, en un futuro, representar a la Selección Mexicana; también hizo hincapié en el tema de Julián Quiñones.

Durante una entrevista con el periodista español Rodrigo Fáez, el jugador de América dio a conocer que en este momento no representaría a México con la playera del Tri, sin embargo, no cerró las puertas de manera definitiva para el conjunto nacional dirigido por Jaime Lozano:

Es un tema que me dijeron para que fuera mirando. Al día de hoy no me saldría, jugar con la Selección de tu país es lo más grande. Lo que vivía jugando en la Sub 15, 16 y 18 española era una sensación impresionante”, comenzó platicando Fidalgo.

Reconociendo la dificultad que actualmente le representa jugar con la Selección de España, el ‘Maguito’ comentó que su único objetivo a corto plazo es conseguir un campeonato con América y jugar al máximo nivel en Europa:

Las opciones de representar a España es de menos de 1% al día de hoy, hace dos años no sabía que iba a estar jugando en América. Mi objetivo es crecer y crecer. Mi sueño a corto plazo es ganar la 14 con América y jugar la Champions League”.

Pese a no dar una respuesta contundente, Álvaro Fidalgo reveló que uno de los detalles que le darían un ‘empujón’ para vestir la playera Tricolor sería tener hijos en tierra azteca,

Al día de hoy no es algo que tenga contemplado (jugar con México). Otra cosa es que me digas, que estoy otros 3 años más acá y tenga hijos nacidos en México, ahí ya sientes ese arraigo al país y puede ir por ahí, pero al momento no es algo que sienta y sería una mentira decir que sí”.

Álvaro Fidalgo habló acerca de Julián Quiñones

Utilizando diversos ejemplos como el del defensor Emeric Laporte (francés de nacimiento jugando con España) o el de Diego Costa (brasileño que defendió la camiseta de La Furia en el Mundial de 2014), el asturiano dio a conocer lo que platicó con Julián Quiñones.

Lleva desde categorías inferiores en México, él eligió jugar con México en lugar de hacerlo con Colombia. Es una persona que se va a dejar la vida por la Selección Mexicana. El dijo ‘yo quiero jugar con México’, es hasta de aplaudir (su decisión)”.

Además, dentro de los detalles que dejó la plática del mediocampista español fueron su respeto por la cancha del Estadio Nemesio Diez (recinto en el que más se le ha complicado jugar como profesional) y su deseo por conseguir un título con América.

Por último, aseguró que en algún momento de su carrera jugará para el Sporting de Gijón, club de ‘sus amores’.

