América sería campeón cada 6 meses

Previo a que las Águilas enfrenten a Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2023, el arquero azulcrema aseguró que no comparte el juicio de Mauro Gerk, técnico de Querétaro

América se convirtió en líder general del torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras ganarle por marcador de 2-1 a Querétaro el pasado miércoles en un partido con polémica incluida toda vez que el segundo gol de los azulcremas fue anulado inicialmente, pero tras revisión en el VAR, dieron por buena la acción de Igor Lichnovsky, quien fue señalado de cometer una supuesta falta.

Al respecto, el técnico Mauro Gerk afirmó que los azulcremas no necesitaban ese tipo de ayudas para vencer a sus dirigidos y sus palabras no pasaron inadvertidas en el campamento de Coapa, desde donde el arquero Luis Ángel Malagón respondió al señalar que, si de verdad fueran beneficiados, saldrían campeones cada seis meses.

Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda, América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones”, indicó el arquero.

Al final, el cancerbero americanista se mostró respetuoso de otras opiniones aunque no coincida con ellas dado que le parece que todos son libres de expresar su sentir y lejos de engancharse, en la plantilla de las Águilas se enfocan en preparar siempre el siguiente partido.

Muy respetable. Cada quien es libre de expresar lo que siente. Nosotros nos preparamos para enfrentar con la mejor disposición cada encuentro. Siempre vamos con la ilusión de ganar”, terminó.

