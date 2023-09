Aprehenden a brava mujer en la colonia Álvaro Obregón

Insultó y amenazó de muerte a su ex suegro

GERARDO LÓPEZ

Alejandra Nohemí llegó a la casa de su ex suegro durante la noche del jueves e intentó ingresar a la fuerza, pero no lo logró.

La mujer, de 31 años, se enfrentó al anciano y tras agredirlo de manera verbal, le dijo que le quemaría la vivienda, por lo cual fue reportada a la Línea de Emergencias 911.

Eran las 20:35 horas cuando agentes de la Policía Municipal llegaron a una vivienda ubicada en avenida Jesús Siqueiros, entre calles República de Panamá y República de El Salvador, en colonia Álvaro Obregón.

En el sitio localizaron al reportante, de 79 años, que señaló a la fémina, que se encontraba a corta distancia, como su agresora.

El anciano mencionó que la mujer llegó al sitio y quiso entrar a la fuerza y al no lograrlo, lo insulto y amenazó de muerte, por lo cual decidió pedir auxilio a las autoridades.

La mujer fue arrestada y sería puesta a disposición de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, para que se determine su situación legal.

Comparte esto: Twitter

Facebook