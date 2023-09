Atiende Tránsito 33 hechos viales

Continúan los operativos en zonas escolares y principales avenidas en la capital sonorense

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

El director de Tránsito Municipal, Sergio Valdez López informó que del 28 de agosto al 03 de septiembre fueron atendidos 33 accidentes automovilísticos.

Dio a conocer que 21 personas resultaron lesionadas al participar en choques entre vehículos (22), impactos con objeto fijo (05) y tres por atropellamiento, entre otros.

Indicó que las causas fueron por alcance (5), invadir carril (3), exceso de velocidad (07), no acatar alto fijo (5), no respetar semáforos (3), entre otros.

Valdez López puntualizó que en dicha semana se detectaron a 130 conductores en estado de ebriedad y 21 personas resultaron lesionadas.

Mencionó que se aplicaron 448 infracciones por conducir de exceso de velocidad, 374 por hacer uso del celular, mil 14 por no respetar semáforos y 252 por no acatar alto fijo, entre otros.

Valdez López resaltó que el Departamento de Tránsito continúa con los apoyos viales en zonas escolares, donde se les pide reducir la velocidad y tener cortesía con el peatón.

