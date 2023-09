Atlas inaugura sus nuevas instalaciones y academia deportiva

El conjunto del Atlas inauguró su nuevo complejo de instalaciones, el cual incluye una academia deportiva, mismos que fueron presentados a los medios

AGENCIAS

Luego de 16 meses y más de 350 millones de pesos de inversión, Atlas finalmente inauguró de forma oficial este martes 5 de septiembre la Academia AGA, sus nuevas instalaciones deportivas y administrativas.

Con un recorrido por todas las instalaciones fue como iniciaron las actividades, comandados por Alejandro Irarragorri presidente del Grupo Orlegi, además de José Riestra, presidente de Atlas FC. Las instalaciones están en la zona de Nextipac, en la salida de la ciudad de Zapopan rumbo a la carretera a Puerto Vallarta y se componen de ocho canchas de futbol profesional, siendo dos de ellas de pasto sintético, así como casas club de equipo varonil, femenil y las oficinas administrativas del equipo.

José Riestra, presidente de Atlas en la conferencia de inauguración aseguró que el equipo ya no tiene nada de excusas y dejan atrás el proceso de transformación, para ahora estar en consolidación.

Hoy ya no hay excusa, podíamos decir antes que estaban en diferentes instalaciones. A partir de hoy debemos cerrar el ciclo de la transformación de Atlas para pasar a la consolidación de Atlas. Se pensó en la Academia no solo de instalaciones deportivas, sino en la casa de jugadoras y jugadores del equipo. Hoy tenemos todo en casa para poder hacer”, dijo el directivo rojinegro.

En las instalaciones, Atlas por fin podrá estar junto en todos los niveles que compone el club deportivo. Porque en años recientes, todo estaba dividido en tres instalaciones diferentes y no se podía trabajar en conjunto. Ahora esto ha quedado en el pasado, porque en la Academia estarán todas las fuerzas básicas varonil y femenil, además de los dos equipos de Primera División.

Con cuestiones deportivas, el dirigente de Atlas, José Riestra aceptó que es un momento complicado por el cual pasa el equipo.

Es un momento difícil el que vivimos. El equipo ha vivido una transformación, salieron jugadores relevantes del equipo. Vivimos una etapa de estrés, que no hemos podido tener la casa al 100. Tuvimos una sobrecarga por el tema de la Leagues Cup que estamos viviendo con ello. Cada vez las cargas y desplazamientos son mayores y hay que aprender a gestionarlos. Se ve una gran solidez en el plantel”, aseguró.

Comparte esto: Twitter

Facebook