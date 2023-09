Atlético de San Luis sabía que podía ser superlíder y va por más

El defensor del Atlético de San Luis, Juan Manuel Sanabria, aseguró que los potosinos sabían que podían llegar a lo más alto de la Liga MX desde el torneo pasado

El defensor Juan Manuel Sanabria, del Atlético de San Luis, indicó que hasta ahora ha cumplido con los objetivos personales que se ha puesto en el futbol mexicano, por lo que ahora se plantea llegar a 100 partidos en la Liga MX, aprovechando el gran momento que vive el conjunto potosino en el torneo Apertura 2023.

“Una meta fue jugar los más partidos que pueda, sin lesionarme, estar bien físicamente, que es lo principal para poder apoyar al grupo donde me toque, por suerte me ha ido bien, no he tenido lesiones graves, ni que me hayan quitado muchos partidos y ojalá que siga así para trazarme ahora 100 partidos”, indicó al respecto.

Por otra parte, para el lateral de los potosinos no es extraño que por segunda ocasión estén en el primer lugar de la tabla general, pues consideró que desde el torneo anterior demostraron que podían ser protagonistas.

Sí imaginábamos que íbamos a tener un buen torneo, desde el último partido con América en el Azteca que desplegamos nuestro futbol, eso hizo darnos cuenta que podíamos mucho más, este torneo ya venimos con otra mentalidad, a ser protagonistas, a hacer nuestro juego sin importar el rival, es lo que estamos haciendo y lo que nos está llevando hasta arriba”, agregó.

Finalmente, Sanabria coincidió con el director técnico, Gustavo Leal Da Silva, en que hay detalles por ajustar en el funcionamiento del equipo durante esta Fecha FIFA, como mejorar la parte defensiva.

Primero arrancamos, que no podíamos mantener arco en cero, fue un objetivo que nos planteamos, en estos últimos partidos hemos quedado con el arco en cero y nos hemos llevado victorias, sabemos que arriba estamos bien, estamos llegando, teniendo muchas chances de gol, pero tenemos que mejorar en la defensa y nos estamos haciendo fuertes todos porque desde el 9 defiende y eso refleja que estamos comprometidos al 100″, finalizó.

