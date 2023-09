Autoridades del Transporte buscan mantener pasaje gratis a estudiantes en 2024

IVANOVA DE LOS REYES

Un recurso de entre 100 y 110 millones de pesos, proyecta el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado en el presupuesto 2024, para garantizar el servicio de pasaje gratuito a estudiantes, adultos mayores, y personas con discapacidad, informó Carlos Sosa Castañeda.

El titular de la dependencia estatal, señaló que, aunque las nuevas unidades no cuentan con tecnología, están haciendo las licitaciones para equiparlas, en tanto, en Hermosillo se está prestando el servicio gratuito.

Indicó que en otros municipios están hablando con los concesionarios sobre el tema de tarifas, y apoyos por parte del gobierno para ir normalizando la parte de gratuidad en el estudiante.

“Nosotros calculamos entre 100 y 110 millones de pesos mismos que estamos proyectando en el próximo presupuesto, para poder estar garantizando la gratuidad del servicio, no solamente del estudiante, sino de los adulos mayores y de las personas con alguna discapacidad”, dijo Sosa Castañeda.

También están buscando las formas para que los concesionarios puedan acceder a subsidios, si no por el tema del pasaje de estudiantes, para gastos de operación.

“Hay algunas otras formas que estamos explorando, la idea es ir normalizando la gratuidad del servicio”, finalizó.

