Avanza la Campaña Intensa de Credencialización: INE Sonora

Para la atención de trámites de las y los ciudadanos, Sonora cuenta con 24 Módulos de Atención Ciudadana

El día 1 de septiembre dio inicio la Campaña Anual Intensa (CAI) 2023-2024, por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora busca que la ciudadanía participe inscribiéndose o actualizando sus datos en el Padrón Electoral para obtener su Credencial para Votar.

Los periodos de las Campañas de Credencialización son los siguientes:Del 1 de septiembre de 2023 al 22 de enero del 2024 se podrá actualizar o renovar la Credencial para Votar y los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 2 junio, podrán solicitar su inscripción para obtener su credencial.

El 8 de febrero de 2024 concluye el periodo para solicitar la reposición de credencial. La reimpresión de las credenciales para votar por robo o extravío se llevará a cabo del 9 de febrero al 20 de mayo de 2024, siempre y cuando la o el ciudadano esté inscrito en la Lista Nominal.

Las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el 22 de enero de 2024 o bien, solicitado la reposición de la misma por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el 8 de febrero de 2024, estarán disponibles hasta el 14 de marzo de 2024.

Las credenciales producto de solicitudes de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del iudadano, estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2024.

En Sonora, se cuenta con 11 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) Fijos, 14 MAC Móviles y un MAC para las y los ciudadanos mexicanos que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a los módulos de atención para inscribirse o actualizar su información.

Para la CAI 2023-2024, el INE incrementó el horario de atención con el que normalmente operan los módulos fijos ubicados en San Luis Río Colorado, Nogales,Navojoa y Huatabampo, con la finalidad de atender a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo, los módulos de Pabellón Misiones en Hermosillo y de Ciudad Obregón, trabajan con doble turno de manera permanente, de las 8:00 A.M a las 8:00 P.M. Para realizar su trámite, se debe presentar, en original, acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad.

A la fecha, aún existen en Sonora 116,745 credenciales vencidas 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que no se han renovado por lo que la ciudadanía que no solicite su reemplazo durante la CAI 2023-2024, no podrá emitir su voto en las elecciones federales y locales del año 2024, ni podrán utilizarlas como medio de identificación.

108,990 credenciales 2023 perderán vigencia a partir del 1 de enero de 2024, a enos que el Consejo General del INE emita un acuerdo para extender su vigencia. Para identificar el año de vencimiento de la Credencial para Votar, se debe revisar la parte inferior de su anverso y si ya no está vigente, es necesario solicitar una nueva antes del 22 de enero de 2024.

Es importante mencionar que, en todos los MAC, se privilegia la atención a las y los ciudadanos con alguna discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. De igual manera es necesario recordar que todos los trámites son gratuitos y el Instituto no tiene gestores para agendar citas.

Para agendar una cita u obtener más información puede llamar al 800-433-2000 o ingresar a la página https://www.ine.mx

