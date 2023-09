Buscan a joven hermosillense

Buscan a Lorenia Guadalupe, joven madre de 23 años que desapareció al salir de su trabajo

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Familiares piden el apoyo de la comunidad para localizar a Lorenia Guadalupe Bustamante Badilla, de 23 años de edad, desaparecida en la colonia Y Griega de Hermosillo.

La reportante y familiar de la persona extraviada indicó que el pasado viernes 8 de septiembre salió Lorenia Guadalupe de su trabajo a las 07:00 horas y no regresó a su casa.

La última vez que la vieron fue en su trabajo que es la Similar de El Gallo; es una persona cuerda, tiene un niño”, declaró.

Al momento en que desapareció vestía el pantalón de la conocida farmacia ubicada en Periférico Sur y Clouthier que es pantalón y zapato negro, y la bata blanca manga larga.

Ella trabaja en la noche y salió a las 7 de la mañana y desde entonces no se sabe nada”, explicó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que recibieron la denuncia de desaparición de la joven.

Familiares añadieron que han tenido reportes que la han visto al Sur de Hermosillo, pero hasta el momento no la han localizado. Como seña particular tiene un lunar en la barbilla y trae brackets.

