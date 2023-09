Buscan sonorenses un lugar en el Tri

Aspiran a estar en el Mundial Sub 18; Dos de los seis softbolistas originarios de esta entidad en la preselección, Christian del Valle y Manuel Zepeda, externaron su ilusión de quedar en la selección mexicana

Redacción Entorno Informativo

Los softbolistas sonorenses Christian del Valle y Manuel Alejandro Zepeda son dos fuertes candidatos a formar parte del equipo de México en el Campeonato Mundial Sub 18 que recibirá la capital del estado entre el 11 y 19 de noviembre próximos.

Ambos jugadores originarios de Caborca, son dos de los seis preseleccionados que tiene Sonora, quienes buscan quedarse en el equipo azteca para portar el uniforme tricolor en suelo sonorense.

Del Valle Enríquez, quien es un sólido receptor, pero además puede lanzar y jugar el cuadro, destacó que espera integrarse al equipo nacional, pues en su parecer, sería una pieza importante en la novena.

“En estos momentos somos de la preselección, espero hacer el grado con el equipo para aportar mucho, me considero un jugador muy agresivo tanto a la ofensiva como a la defensiva. Actualmente le estoy echando ganas para jugar en el Mundial en mi tierra”, dijo el softbolista que cuenta con varios campeonatos nacionales defendiendo los colores de Sonora.

Por su parte, Manuel Alejandro Zepeda Córdova, quien juega la primera base, está en busca de su tercera participación en un certamen internacional, ya que vio acción en el Panamericano U23 (el 2022 en Venezuela) y en el Mundial U23 (celebrado este año en Argentina).

“Quiero ser parte del equipo mexicano para colaborar en el fildeo y también a la hora de batear; voy por un tercer torneo internacional, pero en esta ocasión me siento más emocionado porque es de mi categoría y tendré la oportunidad de defender a Sonora y México”, comentó.

Los otros cuatro preseleccionados sonorenses son: David Antonio Díaz Miranda, Carlos Alejandro Parra González, Omar Ezequiel Flores del Valle y José Manuel Contreras Cázarez, quienes también se perfilan para aparecer en el róster oficial rumbo al Campeonato Mundial Sub 18 que será dado a conocer próximamente por la Federación Mexicana de Softbol.

