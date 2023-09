Caen tres tras ataque a policías en San Luis Río Colorado

En el ataque armado murió un agente policiaco, tres más salieron heridos, dos de ellos de gravedad y además, murió el periodista Jesús Gutiérrez, quien era vecino de uno de los policías en cuya casa se celebraba el convivio

Ivanova de los Reyes

Más de dos personas que pudieran estar implicadas en la agresión armada registrada la noche del domingo en San Luis Río Colorado, donde murieron un policía municipal y un periodista, y tres elementos más resultaron lesionados, fueron asegurados los primeros minutos de este lunes, informó Gustavo Salas Chávez.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), dijo que estas personas fueron aseguradas en un lugar cercano al sitio donde se registró la agresión y se les encontró un arma de fuego y drogas, pero falta por establecer su relación con este hecho violento para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

“Son más de dos personas detenidas hoy en la madrugada, estamos establecimiento si tienen o no participación en este evento, aún y cuando también, por supuesto, su detención está vinculada a drogas, y por lo menos, un arma de fuego, pero no hemos establecido aún su relación con el evento”, aclaró.

Respecto a los señalamientos del alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, de la persecución emprendida por parte de la Fiscalía hacia policías municipales, Salas Chávez descartó una acción de este tipo.

“No existe tal, la Fiscalía en el caso concreto al que se refirieron en algunos espacios informativos, desarrolló acciones encaminadas a la detención de algunos elementos de la corporación que no califican por supuesto a toda la institución, y respecto de los cuales son hechos vinculados a delitos cometidos por servidores públicos respecto de denuncias específicas”, apuntó.

El Fiscal General del Estado, aseguró que la muerte del comunicador no tuvo relación con su actividad periodística, sino que fue víctima colateral de la agresión, y reiteró que se trabaja de manera coordinada todas las instancias de gobierno para poder llevar ante los tribunales a los responsables de este hecho violento.

Cabe señalar que González Yescas informó que fueron tres los detenidos tras el ataque a los uniformados y al periodista, Jesús Gutiérrez, quien vivía frente a la casa de uno de los agentes en donde se celebraba un convivio y lamentablemente fue víctima del ataque armado, en donde el agente Juan Portela falleció y tres más salieron heridos, dos de ellos graves.

Comparte esto: Twitter

Facebook