Canadá va a su primera semifinal de un Mundial de basquetbol

Canadá se impuso 100-89 a Eslovenia, donde Luka Doncic fue expulsado. Por su parte, Alemania derrotó a Letonia

AGENCIAS

Canadá se clasificó por primera vez para las semifinales del Mundial de basquetbol tras imponerse 100-89 a la Eslovenia del estelar Luka Doncic, en Manila, en una jornada en la que se completaron los cuartos de final con el triunfo de Alemania ante Letonia por 81-79.

Los finalistas se conocerán el próximo viernes y saldrán de los vencedores de los duelos Serbia-Canadá y Estados Unidos-Alemania.

Luka Doncic

Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, no pudo conducir al combinado europeo a la lucha por las medallas y, además, fue expulsado a falta de seis minutos para el final al ser castigado con una segunda técnica luego de reclamar por enésima vez a los árbitros una supuesta personal en contra.

El exjugador del Real Madrid aplaudió irónicamente hacia el palco de autoridades y el público se puso del lado del jugador, abucheando la actuación arbitral.

“Jugar para tu país es muy emocionante y en general logro controlarme. Mi expulsión es injusta”, declaró tras el partido Doncic, quien también fue crítico con su juego.

“Tengo que ser mejor para el equipo”, añadió sin querer comentar lo que le dijo a los árbitros.

En esos momentos, el encuentro ya estaba prácticamente decidido, con ventaja de 92-77 para los canadienses, que también perdieron a Dillon Brooks, marcador de Doncic durante todo el partido, también por doble técnica.

La expulsión de Doncic, no obstante, hizo reaccionar a los eslovenos, que se colocaron en un par de ocasiones a nueve puntos de los norteamericanos (94-85 a cuatro minutos y después 98-89 a 1:20), pero se quedaron sin poder voltear el marcador ante una Canadá liderada por Shai Gilgeous-Alexander, con 31 puntos anotados y 40 de valoración.

También destacó la actuación de RJ Barrett, con 24 puntos, para llevar a Canadá a su primera semifinal mundialista, un éxito para su seleccionador, el español Jordi Fernández.

Doncic cerró su participación mundialista con 26 puntos y 5 asistencias, aunque solo estuvo ayudado en la tarea anotadora por su compañero Klemen Prepelic (22 puntos).

Antes, Alemania eliminó a la revelación del torneo Letonia, que tuvo un lanzamiento sobre la bocina para llevarse la victoria, pero el aro escupió el tiro de Davis Bertans.

Alemania vs Letonia, Mundial Basquetbol 2023

“Hemos ganado, pero no ha sido un buen partido. Tuvimos dificultades ofensivamente. Nuestro banquillo estuvo de nuevo extraordinario”, destacó el seleccionador alemán Gordon Herbert.

Tras remontar a Francia y España, los letones se quedaron cerca de volver a darle la vuelta a un partido que perdían por 14 puntos a falta de poco más de seis minutos para el final.

Los bálticos, que jugaban su primera competición internacional desde 2017, se colocaron a solo dos puntos a 32 segundos para la bocina (81-79), pero Bertans no acertó el tiro decisivo que hubiera coronado una gran actuación, con 20 puntos y 6 de 13 en el lanzamiento.

El máximo anotador del partido fue su compañero Arturs Zagars, con 24.

