Cancún será sede del cuarto Campeonato Nacional de Fut Down

El Campeonato Nacional de Futbol Down 2023, tendrá como sede el paradisiaco puerto de Cancún, Quintana Roo

Cancún se prepara para recibir el Cuarto Campeonato Nacional Fut Down 2023, un evento deportivo que promueve la inclusión y la pasión por el futbol entre personas con síndrome de Down. El torneo fue anunciado el pasado 4 de septiembre en conferencia de prensa por Eric Arcila Arjona, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ). Este campeonato, se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre, contará con la participación de aproximadamente 15 equipos de diferentes estados de México, compuestos por unos 180 jugadores con síndrome de Down.

La importancia del deporte adaptado en Quintana Roo fue destacada por Arcila, quien subrayó el compromiso del estado en proporcionar oportunidades para todos los sectores de la sociedad. Esta iniciativa se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo promovido por la gobernadora Mara Lezama. Además, resaltó que Quintana Roo será sede de dos certámenes nacionales para atletas con discapacidad.

El evento es organizado por el equipo Futbol Down Cancún, con el respaldo de la COJUDEQ y el equipo profesional Cancún FC. También cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto del Deporte, y el patrocinio de Electrolit. Cabe destacar que los emocionantes encuentros se llevarán a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Cancún.

El presidente de la COJUDEQ, junto con otras autoridades presentes, entregó los uniformes que utilizará el equipo Relámpagos de Cancún durante el torneo. Con la confirmación de equipos de diversas regiones de México, como Querétaro, Nayarit, Veracruz y Nuevo León, entre otros, el Cuarto Campeonato Nacional Fut Down 2023 promete ser una celebración deportiva llena de pasión y calidad, con su inauguración programada para el 21 de septiembre en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’ y los juegos subsiguientes en el Palacio Municipal del 22 al 24 de septiembre. El evento destaca por su compromiso con la inclusión y el apoyo de la comunidad en la promoción del deporte adaptado.

