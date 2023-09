Celebran usuarios triunfo ante CFE; aseguran no bajarán la guardia

Ivanova de los Reyes

Tras un año de lucha para restablecer los derechos sociales de los usuarios ante los altos cobros de energía eléctrica y solicitar la ampliación del subsidio de verano y el cese de los cortes del servicio, la Unión de Usuarios de Hermosillo celebra que hoy sea una realidad.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización civil, agradeció a los usuarios que participaron en las manifestaciones pacíficas y al gobernador Alfonso Durazo por lograr estos beneficios para los sonorenses, tales como la ampliación del subsidio y los rangos de energía, la modificación de criterios de cobro de CFE, y la suspensión de los cortes de luz en los hogares.

“Celebramos que las propuestas que planteamos los usuarios hoy sean una realidad y que el Estado, el gobernador haya tenido éxito en las gestiones con Comisión Federal de Electricidad, donde ya no será necesario gestionar cada año para la homologacion de la tarifa 1F en la entidad”, expresó.

Peinado Luna celebró los logros obtenidos, sin embargo, aseveró que no bajaran la guardia en la lucha por la defensa de los derechos de los usuarios.

“Celebramos lo logrado hasta el día de hoy pero no bajaremos la guardia, no quitaremos el dedo del renglón mientras haya personas que no están siendo atendidas, y están siendo vulnerados por el sistema injusto, insensible e inhumano de CFE”, puntualizó.

“A CFE les digo, no nos van a detener, es más fuerte el hambre de sed de justicia que tenemos ante estos hechos lamentables de acoso y persecución a los usuarios, que en lugar de atenderlos, nos persiguen por causa de la justicia”, agregó.

Comparte esto: Twitter

Facebook