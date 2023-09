Chivas buscará recuperar el mejor nivel de sus ‘estrellas’

Tras la derrota ante América, Fernando Hierro -Director Deportivo del Rebaño- señaló que uno de los primordiales objetivos de los Rojiblancos será recuperar nivel de Vega y Guzmán

AGENCIAS

Es claro que el momento que vive Chivas no es el mejor y lamentablemente para la causa rojiblanca está ligada al tema de lesiones de sus dos jugadores más importantes. Víctor Guzmán se ha perdido las últimas tres semanas debido a molestias musculares, aunado a Alexis Vega que desde el inicio del torneo ha estado batallando con el tema de su rodilla y que ha sido blanco de críticas.

El tema de Alexis, es un chico que está trabajando mucho para volver a su mejor nivel y yo lo sé, cuando trabajas estamos tranquilos. Jugadores de esa importancia como Alexis, Alvarado, Beltrán, Pocho, son importantes y todos debemos estar al máximo. Está trabajando mucho y estamos contentos porque está trabajando mucho, es un jugador determinante y tiene que volver a su mejor versión y sabemos que lo está intentando”, explicó Fernando Hierro.

Sobre el ‘Pocho’ que lleva tres semanas sin poder jugar y en el Clásico Nacional no disputó minutos, Hierro comentó:

Tenemos confianza en el mister, en los jugadores, en cómo se trabaja. Pocho ha tenido molestias en las últimas semanas. Sabemos de la calidad que tiene y en las últimas semanas tiene una molestia y a partir de ahí yo no me meto en alineaciones, esa no es mi parcela”.

Hierro aprovechó para mostrar su postura tras las publicaciones que hizo el ‘Pocho’, quien en redes compartió que estaba haciendo ejercicio esta mañana en la Barranca de Huentitán:

Es su día libre y puede ir con su familia. Y si tiene su día libre, no jugó el sábado y le apetece, puede. Nosotros en ese aspecto, ya llevamos demasiado tiempo para entender que hasta una foto donde entrenas, molesta cuando no se gana. Se le hace una foto también a un chico con coche, pero nosotros no estamos para eso”, refiriéndose en este último punto a las críticas del canterano Yael Padilla.

Comparte esto: Twitter

Facebook