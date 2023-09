Choque de dos camiones y un pick up en la colonia Jesús García

GERARDO LÓPEZ

Tres personas con lesiones leves y daños materiales de consideración, dejó un accidente vial tipo choque, ocurrido la noche del lunes, en el que estuvieron invitados dos camiones urbanos y un vehículo particular.

El percance sucedió alrededor de las 22:10 horas, sobre avenida Periférico Norte, a la altura de calle Israel González, en colonia Jesús García.

A esa hora se notificó a la Línea de Emergencias 911, que, en dicho sitio, había ocurrido un accidente y que al parecer había personas afectadas.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito, paramédicos de Cruz Roja y personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Al arribar, ubicaron dos transportes urbanos, color naranja, sobre un carril de circulación, con un pick up, prensado entre ambos.

Los socorristas auscultaron a tres personas que viajaban en uno de los camiones e indicaron que resultaron con lesiones leves.

El conductor del vehículo particular y éste, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, para el deslinde de responsabilidades.

Sobre el accidente.

Según testigos, a la hora citada las tres unidades se desplazaban sobre la avenida, en sentido de oriente a poniente.

Después de pasar el cruce con la otra arteria vial, el conductor del pick up perdió el control del volante e impactó con el ángulo delantero derecho, el lateral izquierdo de uno de los camiones, luego fue chocado por la otra pesada unidad.

