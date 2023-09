Cirujano del IMSS olvida compresa en abdomen de paciente

KARLA MONTAÑO B /FM 105

Cuando la operaron del riñón hace cinco años le dejaron unas compresas de tela dentro del abdomen y estuvo a punto de morir.

La mujer derechohabiente del IMSS denunció al urólogo Francesco Javier Valdez Domínguez de practicarle una operación con negligencia al grado de poner en riesgo su vida.

Dijo que en 2018 la operaron para quitarle un riñón en el seguro de la calle diez y después de algunos días comenzaron sus molestias.

Le dijeron que contrajo infección para hacerle curaciones sin que mejorara su estado de salud.

Pasaron varios meses, recordó, bajé de peso, no me podía mover, sentía que me iba a morir y quedé postrada en cama, detalló.

Hasta que el cirujano Benitez la visitó en su casa y por el cuadro que tenía consideró que podía ser cáncer por lo que promovió su hospitalización para realizarle lavado quirúrgico.

Fue entonces cuando el médico descubrió que tenía una compresa de 50 por 50 que el urólogo dejó cuando le hizo la operación.

Por años la mujer que pidió reservar el nombre ha tenido problemas de salud, pero afortunadamente pudo superar la infección y ya puede caminar.

Dijo que denunció por la vía civil al especialista, pero no procedió en tanto que en la FGR tampoco le recibieron queja por el tiempo transcurrido desde la operación.

Consideró injusto que la negligencia que le cambió la vida no tenga castigo y que haya otros casos en los que los enfermos mueren.

Yo estoy viva, aunque no puedo trabajar ni moverme como antes, lo malo es que el responsable siga como si nada y en el IMSS no vean por los derechos de paciente, finalizó.

