Clonan calendarios de pagos en programas sociales

Al menos tres calendarios de supuesto inicio de pagos en programas sociales de la Federación se encuentran circulando; aún no hay fecha de depósito

MANUEL RÁBAGO PARRA

EL VIGIA

GUAYMAS, Son. – El inicio de depósitos por parte del Gobierno Federal se dará a conocer a través de los canales de comunicación oficiales, así como por el Facebook ‘Bienestar Guaymas’, debido a que aún no se tienen fecha de inicio de los pagos de los diferentes programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó Óscar Ramos Montiel.

El delegado regional de Bienestar confirmó que desafortunadamente desde la semana pasada, en el país, en Sonora, además en la región de los municipios de Guaymas y Empalme, a través de las redes sociales se viene circulando al menos tres calendarios de pago que son falsos.

Ramos Montiel dijo que aún la Federación no ha dado a conocer el inicio de los depósitos bancarios de los programas pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.

“Es falso los calendarios que están circulando, donde se afirma que sería a partir de este lunes 4 de septiembre que se iba a iniciar con los depósitos, aún no hay fecha para entregar estos beneficios”, reiteró.

Inclusive subrayó, que el anuncio de los pagos los hará directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional en el marco de una de sus conferencias ‘mañaneras’.

“Y por supuesto que nosotros lo vamos a replicar, no entendemos con que fin hubo personas que se dedicaron a elaborar y distribuir a través de las redes sociales los calendarios falsos, nosotros les vamos a avisar cuando tengamos las fechas confirmadas”, puntualizó el funcionario federal.

