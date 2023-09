Cumple Cindy Priscila tres años desaparecida

El pasado primero de septiembre se cumplieron tres años de la desaparición forzada de la joven Cindy Priscila Limón Silva, su madre no deja de buscarla

GUAYMAS, Son.- Tres largos años han transcurrido desde la desaparición de la joven Cindy Priscila Limón Silva y no ha habido un solo día en que su madre, Yadira Degyves, no haya posteado su ficha de búsqueda en redes sociales o salido a buscarla entre el monte con la esperanza de reencontrarse con su hija.

Nada, ni nadie borrará de la memoria de Yadira Degyves el recuerdo de lo que sucedió aquel día primero de septiembre del año 2020, cuando hombres armados arribaron al fraccionamiento Diamante en Guaymas Norte y se llevaron a Cindy Priscila, en ése entonces de 23 años de edad.

Desde esa fecha, con su hija desaparecida la vida cambió totalmente para Yadira, y aunque teme que haya corrido con la misma suerte que otras víctimas de desaparición forzada, insiste en buscarla y la realidad es que para ella no habrá descanso hasta encontrarla.

Cindy Priscila, que este mes estará cumpliendo 26 años de edad; al momento de su desaparición media 1.54 metros, su cabello teñido de rubio, piel trigueña, sus ojos color miel y varios tatuajes en su cuerpo.

“Mi niña otro día más sin tener respuestas, las imagino y no me gustan, dónde estas?, Priscila qué te hicieron”, postea Yadira en su Facebook en busca de respuestas o alguna pista que la lleve a encontrar a su amada hija.

“Me aterroriza pensar que corriste la misma suerte que otras personas desaparecidas, yo sólo quiero encontrarte y traerte de regreso a casa, tener un lugar donde pueda ir a verte hablarte cuando yo quiera hija de mi vida”, clama la afligida madre.

Yadira Degyves se ha sumado a distintos colectivos de búsqueda, ha participado en trabajos de prospección a lo largo y ancho de Guaymas, y marchado junto a otras madres buscadoras que solo desean traer a sus hijos de vuelta a casa.

